В Ситилинке впервые на российском рынке стартовали продажи высокопроизводительных ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя ADATA.
До этого XPG специализировался на высокопроизводительных модулях DRAM, продуктах NAND Flash, мобильных аксессуарах, игровых продуктах и промышленных решениях. Ноутбуки XPG на европейском и, в частности, на российском рынке представлены впервые.
В Ситилинке сейчас можно приобрести три новые модели: игровой ультрабук ADATA XPG XENIA 14 (в двух сборках), ультрабук ADATA XPG XENIA Xe и ультрабук ADATA XPG XENIA 15. До конца ноября в Ситилинке также появятся еще две модели ноутбуков XPG XENIA, которые также будут представлены у ритейлера эксклюзивно.
Стоимость устройств начинается от 74 990 рублей, с учетом скидки в 10%. Ноутбуки доступны к покупке во всех городах присутствия Ситилинка.
«Бренд ADATA уже успел завоевать свою аудиторию на российском рынке в других категориях. Например, в 2022 году в Ситилинке он входит в топ-3 брендов по продажам в штуках среди внешних дисков SSD и HDD, – комментирует Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков Ситилинка. – Сейчас мы видим интерес у покупателей к китайским ноутбукам. Так, в третьем квартале доля продаж китайских брендов среди всех продаж ноутбуков в Ситилинке достигла 25%. XPG – игровой бренд, и мы ожидаем, что ноутбуки будут пользоваться популярностью, особенно среди геймерского сообщества».
Игровой ультрабук XPG XENIA 14
Этот игровой ультрабук поставляется с процессором Intel® i5 или i7 11-го поколения и интегрированной графикой Intel Iris XE. Он оснащён 16 ГБ оперативной памяти XPG DDR4 с возможностью расширения до 64ГЬ, а также скоростным 512 ГБ SSD XPG GAMMIX S50 Lite Gen 4. XPG XENIA 14 имеет толщину всего лишь 15 мм и вес всего 970 г. XENIA 14 оснащён 14-дюймовым матовым IPS экраном. Ультрабук обеспечивает до 10 часов автономной работы, а для удобства подключения он оснащен двумя портами USB Type-C, двумя портами USB-A, портом HDMI, устройством чтения карт SD, аудиоразъемом 3,5 мм и поддержкой Thunderbolt 4.
Ультрабук XPG XENIA Xe
По данным производителя, XENIA Xe нацелен на пользователей, ищущих универсальный ультрабук, который справится с играми и рабочими задачами, но при этом, чтобы его было бы легко носить с собой. XENIA Xe – это 15.6” EVO™ Ready ультрабук с современным дизайном и корпусом из анодированного алюминия. Толщина ультрабука составляет 11мм в самом тонком месте, а его вес всего 1.65кг. При этом его время автономной работы достигает 16 часов. XENIA Xe оснащён процессором Intel® 11-го поколения Core™ i5-1135G7 либо i7-1165G7, графикой Intel® Iris™ Xe graphics, встроенным модулем памяти LPDDR4x 4266МГц, сенсорным дисплеем 15.6” 1080P Full HD IPS с соотношением экрана к корпусу 87%, а также SSD XPG GAMMIX S50 LITE Gen4 формата M.2 на 1 ТБ.
Ультрабук XPG XENIA 15
Это устройство является результатом сотрудничества между XPG и Intel и оснащено процессором Intel® Core ™ i7 11800H 11-го поколения, а также графикой NVIDIA® RTX 3070. Более того, для максимальной стабильности и производительности ноутбук оснащен жидкометаллическим термоинтерфейсом, твердотельным накопителем XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ и высокопроизводительной памятью XPG объемом 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR4-3200 МГц. Как и XENIA 14, XENIA 15 имеет корпус из магниевого сплава премиум-класса, который весит менее 2 кг. XENIA 15 также оснащен механической клавиатурой с RGB-подсветкой для каждой клавиши, 15,6-дюймовым экраном QHD с частотой 165 Гц и поддержкой последней версии Thunderbolt 4.
Ноутбуки XPG Xenia от ADATA в СитилинкеСправка про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
Справка про XPG – XTREME PERFORMANCE GEAR
XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR) была создана ADATA для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Мы стремимся разрабатывать продукты, которые обеспечивают высочайшую производительность, и поэтому тесно сотрудничаем с игровым и киберспортивным сообществом, чтобы лучше понять реальные потребности пользователей. Мы предоставляем полный спектр продуктов от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств и создаем их с учетом самых высоких стандартов стабильности, надежности и производительности. Мы также разрабатываем продукты с совершенно крутым дизайном, которые принесли нам несколько престижных международных наград, таких как iF Design и Good Design. Помимо продуктов, мы играем активную роль в спонсировании и поддержке киберспортивных мероприятий и команд по всему миру, чтобы реализовать экстремальные игровые возможности на самом высоком уровне.