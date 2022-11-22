Они представлены эксклюзивно в Ситилинке

впервые на российском рынке стартовали продажи высокопроизводительных ноутбуков бренда XPG Xenia от тайваньского производителя ADATA.До этого XPG специализировался на высокопроизводительных модулях DRAM, продуктах NAND Flash, мобильных аксессуарах, игровых продуктах и промышленных решениях. Ноутбуки XPG на европейском и, в частности, на российском рынке представлены впервые.В Ситилинке сейчас можно приобрести три новые модели: игровой ультрабук ADATA XPG XENIA 14 (в двух сборках), ультрабук ADATA XPG XENIA Xe и ультрабук ADATA XPG XENIA 15. До конца ноября в Ситилинке также появятся еще две модели ноутбуков XPG XENIA, которые также будут представлены у ритейлера эксклюзивно.Стоимость устройств начинается от 74 990 рублей, с учетом скидки в 10%. Ноутбуки доступны к покупке во всех городах присутствия Ситилинка.«Бренд ADATA уже успел завоевать свою аудиторию на российском рынке в других категориях. Например, в 2022 году в Ситилинке он входит в топ-3 брендов по продажам в штуках среди внешних дисков SSD и HDD, – комментирует Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков Ситилинка. – Сейчас мы видим интерес у покупателей к китайским ноутбукам. Так, в третьем квартале доля продаж китайских брендов среди всех продаж ноутбуков в Ситилинке достигла 25%. XPG – игровой бренд, и мы ожидаем, что ноутбуки будут пользоваться популярностью, особенно среди геймерского сообщества».Этот игровой ультрабук поставляется с процессором Intel® i5 или i7 11-го поколения и интегрированной графикой Intel Iris XE. Он оснащён 16 ГБ оперативной памяти XPG DDR4 с возможностью расширения до 64ГЬ, а также скоростным 512 ГБ SSD XPG GAMMIX S50 Lite Gen 4. XPG XENIA 14 имеет толщину всего лишь 15 мм и вес всего 970 г. XENIA 14 оснащён 14-дюймовым матовым IPS экраном. Ультрабук обеспечивает до 10 часов автономной работы, а для удобства подключения он оснащен двумя портами USB Type-C, двумя портами USB-A, портом HDMI, устройством чтения карт SD, аудиоразъемом 3,5 мм и поддержкой Thunderbolt 4.По данным производителя, XENIA Xe нацелен на пользователей, ищущих универсальный ультрабук, который справится с играми и рабочими задачами, но при этом, чтобы его было бы легко носить с собой. XENIA Xe – это 15.6” EVO™ Ready ультрабук с современным дизайном и корпусом из анодированного алюминия. Толщина ультрабука составляет 11мм в самом тонком месте, а его вес всего 1.65кг. При этом его время автономной работы достигает 16 часов. XENIA Xe оснащён процессором Intel® 11-го поколения Core™ i5-1135G7 либо i7-1165G7, графикой Intel® Iris™ Xe graphics, встроенным модулем памяти LPDDR4x 4266МГц, сенсорным дисплеем 15.6” 1080P Full HD IPS с соотношением экрана к корпусу 87%, а также SSD XPG GAMMIX S50 LITE Gen4 формата M.2 на 1 ТБ.Это устройство является результатом сотрудничества между XPG и Intel и оснащено процессором Intel® Core ™ i7 11800H 11-го поколения, а также графикой NVIDIA® RTX 3070. Более того, для максимальной стабильности и производительности ноутбук оснащен жидкометаллическим термоинтерфейсом, твердотельным накопителем XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ и высокопроизводительной памятью XPG объемом 32 ГБ (2x16 ГБ) DDR4-3200 МГц. Как и XENIA 14, XENIA 15 имеет корпус из магниевого сплава премиум-класса, который весит менее 2 кг. XENIA 15 также оснащен механической клавиатурой с RGB-подсветкой для каждой клавиши, 15,6-дюймовым экраном QHD с частотой 165 Гц и поддержкой последней версии Thunderbolt 4.Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR) была создана ADATA для предоставления высокопроизводительных продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Мы стремимся разрабатывать продукты, которые обеспечивают высочайшую производительность, и поэтому тесно сотрудничаем с игровым и киберспортивным сообществом, чтобы лучше понять реальные потребности пользователей. Мы предоставляем полный спектр продуктов от систем, компонентов, периферийных устройств до устройств и создаем их с учетом самых высоких стандартов стабильности, надежности и производительности. Мы также разрабатываем продукты с совершенно крутым дизайном, которые принесли нам несколько престижных международных наград, таких как iF Design и Good Design. Помимо продуктов, мы играем активную роль в спонсировании и поддержке киберспортивных мероприятий и команд по всему миру, чтобы реализовать экстремальные игровые возможности на самом высоком уровне.