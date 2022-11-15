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Новости IT-рынка admin
43% россиян положительно относятся к утилизации техники – выяснил Ситилинк
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15 ноября 2022 в честь Всемирного дня переработки и утилизации, один из крупнейших интернет-магазинов России, Ситилинк провел опрос и выяснил, востребована ли у россиян утилизация техники. Более трети респондентов (43%) относятся к переработке техники положительно, при этом больше половины участников опроса (66%) заявили, что никогда ничего не сдавали на переработку.

Чаще всего на переработку россияне сдают батарейки или расходники, так ответило 20% респондентов. Малую бытовую технику и телевизоры утилизируют по 6% опрошенных, а электронику (смартфоны, ноутбуки и т.д.) и крупную бытовую технику – по 5%.



Около трети опрошенных заявили, что не нуждаются в дополнительной мотивации к утилизации. При этом 19% отметили, что им поможет хороший сервис с забором техники, а 13% выделили в качестве мотивации денежное вознаграждение и купоны.

В июне Ситилинк совместно с оператором экотакси «Убери» запустил услугу по вывозу техники на утилизацию. За несколько месяцев работы сервиса, клиенты Ситилинка передали на переработку через экотакси «Убери» почти 65 тонн старой техники. Чаще всего на утилизацию отправлялись холодильники (46%), стиральные машины (40%), газовые и электрические плиты сдавали в 13% случаев. Остальной объём составила мелкая бытовая техника и электроприборы.

В ноябре аналогичную услугу ритейлер запустил для юридических лиц. Бизнес может утилизировать технику, электронику, мебель и многое другое во всех городах присутствия ритейлера. Как отмечают специалисты Ситилинка, в конце года проводится оценка офисного оборудования и его замены, возрастает необходимость в утилизации.

«Одним из принципов работы нашей компании является тщательный подбор партнеров для проектов. Мы высоко ценим доверие наших клиентов, поэтому Ситилинк всегда отвечает за качество товаров и услуг. В рамках проекта по утилизации мы помогаем подобрать оптимальную компанию-утилизатор с учетом региона присутствия, вида оборудования к утилизации, его объема и напрямую согласуем условия и тарифы. Это позволяет предоставить конкурентные условия и цены, а также все необходимые документы для бухгалтерского учета», — отметила руководитель развития сервисного направления B2B Екатерина Максимова.

Корпоративные клиенты могут заказать услугу по утилизации, заполнив заявку на сайте или связавшись с персональным менеджером. Договор на утилизацию заключается непосредственно с утилизатором.

Также, до конца года, Ситилинк запускает новый проект по поддержке компаний в правильном оформлении документов по экологическому сбору, который обязаны оплачивать производители и импортеры товаров и упаковки, реализованной конечному потребителю, если они не утилизируют товары и упаковку в соответствии с установленными нормативами. Если реализуемых товаров или упаковки нет в перечне, платить экологический сбор не нужно.

В рамках проекта Ситилинк предлагает корпоративным клиентам провести консультацию со специалистом компании-партнера и при необходимости заключить договор на выполнение норматива утилизации или экологическое сопровождение, в рамках Расширенной Ответственности Производителей/Импортеров .

Опрос проводился при помощи сервиса маркетинговых исследований Яндекс Взгляд. В опросе приняли участие более 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Справка про Ситилинк

Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. У компании 250 тысяч корпоративных клиентов. Ситилинк продает порядка 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании около 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
#ситилинк
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