Наступление теплой погоды – время активных летних развлечений, обустройства дачи и спорта. В одном из крупнейших интернет-магазинов России, Ситилинке до 26 июня проходит акция «Приносим людям скидки!» со снижением стоимости товаров до 40%.
В акции участвует более 4000 наименований товаров для дома, дачи и летнего отдыха, работы и учебы. Среди категорий садовая техника и электроинструмент, крупная бытовая техника, техника для дома и кухни, спортивный транспорт и спортинвентарь, товары для умного дома и системы безопасности, а также ноутбуки, планшеты и аксессуары, комплектующие для ПК, мониторы, смартфоны, смарт-часы, фото и видеотехника, аудиотехника и многое другое.
Так для активного лета ребенку можно приобрести городской самокат Digma Fly всего за 3 790 рублей. Любителям электротранспорта подойдет Электробайк HIPER Engine Fold X1 по стоимости 35 590 рублей со скидкой вместо 50 990 рублей. Для идеального дачного газона можно купить электрический триммер Huter GET-1450В за 5 990 рублей, а для больших участков выбрать электрическую газонокосилку CARVER LME-1840 (8 490 рублей со скидкой).
Смартфон Смартфон Huawei Y5P на 32Gb можно приобрести за 6 990 рублей, а планшет Samsung (EDPAD) Tab A7 со встроенными образовательными и развивающими программами доступен по стоимости 14 990 рублей. Компактную и простую в использовании микроволновую печь BBK 20MWS-703M/W можно приобрести за 4 190 рублей, такая модель отлично подойдет для дачи.
«Мы придерживаемся политики справедливых цен и стремимся сделать покупку выгодной для покупателей. Сейчас цены вернулись к прежнему уровню. Мы продолжаем помогать покупателям еще более экономно приобретать нужные товары и запустили большую акцию на востребованные категории и сезонные товары. Предложение позволяет выгодно купить товары для отдыха, обустройства дачи и дома, работы и учебы», – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу Ситилинка.
При покупке товара из участвующего ассортимента покупатель получает возможность получить скидку на его стоимость при применении промокода BENEFIT. Цены на товары со значком "Суперцена" указаны уже со скидкой. Акция доступна для розничных покупателей и не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С полным ассортиментом и условиями акции можно ознакомиться тут.