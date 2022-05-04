Один из крупнейших интернет-магазинов России, Ситилинк запустил программу потребительского кредитования по формату «10-10-10». Предложение действует до 22 мая 2022 года.
Акция «Выгодный кредит на все, что тебе нужно» распространяется на товары из ассортимента Ситилинка стоимостью от 3000 до 300 000 рублей. Это более 43 000 наименований товаров из категорий бытовой техники, электроники, детских и спортивных товаров, сантехники, электрики и других категорий. Первоначальный взнос по кредиту составит 10%, срок погашения – 10 месяцев, а сумма переплаты не более 10%.
Партнерами программы выступили АО «Почта Банк», АО «ОТП Банк», ООО КБ «Ренессанс Кредит», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ банк». Оформить кредит можно как онлайн, так и офлайн в магазинах Ситилинка.
«Потребительские кредиты позволяют приобрести необходимый товар сейчас и постепенно вносить за него небольшие ежемесячные суммы, что снимает финансовую нагрузку на покупателя. Формат «10-10-10» понятный и комфортный даже для людей, которые ранее не сталкивались с потребительскими кредитами, – комментирует Виктория Малых, руководитель группы развития POS-кредитования Ситилинка. – Мы стремимся предоставлять максимально выгодные цены и давать больше возможностей для выгодной покупки. Новая программа действует во всех городах присутствия Ситилинка».
По данным специалистов компании наиболее часто покупатели приобретают в кредит смартфоны, ноутбуки и телевизоры, холодильники, газовые плиты и стиральные машины.
Про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.