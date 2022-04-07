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Редакция
Новости IT-рынка admin
Ситилинк открыл в марте 15 новых магазинов-складов
Ситилинк, один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России, продолжил экспансию в регионы России и открыл в марте 15 новых магазинов-складов. В апреле компания так же продолжит открытия новых магазинов.
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Среди городов, где открылись новые торговые объекты – Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Новокузнецк, Тула, Нижний Новгород, Урюпинск, Воткинск, Славянск-на-Кубани, Белореченск, Борисоглебск, Мытищи, Зеленоград.



Формат магазина-склада предполагает большую складскую зону, где хранится товар. Структурированный склад занимает порядка 80% площади магазина, что позволяет расположить увеличенное число товара в наличии и ускорить доставку по городу. Покупатели из этих городов смогут сделать заказ на сайте и сразу забрать заказ, либо выбрать товары на электронном терминале прямо в торговом зале и купить их «здесь и сейчас». Интерфейс терминала дублирует сайт, что делает пользование интуитивно понятным, покупатели также могут зайти в свой «Личный кабинет», ознакомиться с отзывами и характеристиками товаров, просмотреть актуальные акции. Также в магазине можно заказать доставку на дом.

Всего сеть Ситилинка сейчас насчитывает 343 магазинов-складов и более 700 пунктов выдачи заказов.

Про Ситилинк

Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
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