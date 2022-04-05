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Новости IT-рынка admin
Писать или войсить: Ситилинк запустил чат в Телеграме для консультаций
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Ситилинк запустил чат в Телеграме для персональных консультаций клиентов. В чате можно получить консультацию по товарам или обратиться по уже созданному заказу.

Сейчас в чате доступен широкий набор сервисов: можно управлять заказом – оформить, удалить или скорректировать его, а также получить консультацию по ассортименту или гарантийным случаям. Специалисты контакт-центра помогут подобрать товары от плойки до ноутбука, а также аксессуары к ним. На вопросы будут отвечать специалисты контактного центра, а по сложным техническим вопросам подключатся технические эксперты.



«Сейчас Telegram – наиболее востребованный мессенджер и мы рады, что у нас появилась возможность помогать и консультировать наших клиентов и при помощи этого инструмента. Поможем выбрать товар, отследить где заказ и перенести доставку» - прокомментировала запуск Ольга Цыганкова, руководитель поддержки Ситилинка.

Специалисты в чате консультируют клиентов в круглосуточном режиме. Для поддержи клиентов корпоративного сегмента Ситилинк ранее запустил отдельный чат в Телеграме.

Про Ситилинк

Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
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>> видеокарту с не самым лучшим охлаждением легко превратить в тихую, холодную... ...используя СВО
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Infinity78
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как упадет все это на видеокарту за полляма))) Да вынесите уже этот слот в другое место, а не суйте в мешок тепловой.
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Ам Шегар
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Виталий Shokerxxx
17:07
все проще нету коробки. наверное одна из этих https://togliatti24.ru/post/view/14392 вот на днях задержали нескольких ..обокрала майнера а вот коробас не взяла..
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BioMax
17:05
уже народ гибнет за денежки этих "моржей"
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