Ситилинк запустил чат в Телеграме для персональных консультаций клиентов. В чате можно получить консультацию по товарам или обратиться по уже созданному заказу.
Сейчас в чате доступен широкий набор сервисов: можно управлять заказом – оформить, удалить или скорректировать его, а также получить консультацию по ассортименту или гарантийным случаям. Специалисты контакт-центра помогут подобрать товары от плойки до ноутбука, а также аксессуары к ним. На вопросы будут отвечать специалисты контактного центра, а по сложным техническим вопросам подключатся технические эксперты.
«Сейчас Telegram – наиболее востребованный мессенджер и мы рады, что у нас появилась возможность помогать и консультировать наших клиентов и при помощи этого инструмента. Поможем выбрать товар, отследить где заказ и перенести доставку» - прокомментировала запуск Ольга Цыганкова, руководитель поддержки Ситилинка.
Специалисты в чате консультируют клиентов в круглосуточном режиме. Для поддержи клиентов корпоративного сегмента Ситилинк ранее запустил отдельный чат в Телеграме.
Про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.