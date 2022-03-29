Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости IT-рынка admin
Ситилинк запустил раздел для бизнеса в собственном бренд-медиа
Сейчас в разделе для бизнеса Ситилинк Журнала собраны советы по выбору техники, инструкции по настройке и подключению оборудования, обзоры и тесты разных моделей, ответы на вопросы читателей.
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

В разделе для бизнеса редакция рассказывает, как выбрать бумагу для принтера, компьютерную мышь до 500 рублей, источник бесперебойного питания или собирает мнения что лучше — выдать сотрудникам ноутбук или разрешить работать со своего. В разделе есть обзоры стартер-паков для разных видов бизнеса: от студии звукозаписи до маникюрного кабинета.

Cтатьи направлены на предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, офис-менеджеров и других сотрудников, которые хотят купить в офис качественную технику и при этом сэкономить, без ущерба технологичности и уюту.

«Нас часто просили посоветовать что-то из техники не только наши покупатели, но и партнеры – наши корпоративные клиенты. Мы решили самые важные темы описать в Журнале, а сейчас выделили для таких тем целый раздел. Моя любимая рубрика – «Личный опыт», когда мы едем в гости и «подсматриваем», как устроен бизнес. В материалах делаем акцент на технике: какой пользуются, какое вложение удачное, какое – нет, на чем можно и нельзя экономить,» - прокомментировала запуск раздела Анастасия Дементьева, главный редактор Ситилинк Журнала.



Сейчас в ассортименте Ситилинка более 150 тысяч товаров, что позволяет компании проводить независимые тесты любого оборудования. Контент для журнала создает собственная редакция, с привлечением независимых авторов и экспертов.

Ситилинк Журнал был запущен осенью 2021 года, когда компания перешла на новую бренд-платформу «Лучшее для тебя». За последние полгода тексты Ситилинк Журнала собрали уже более миллиона просмотров, аудитория сайта постоянно растет.

Посмотреть раздел Ситилинк для Бизнеса можно тут, а предложить текст редакции можно, написав на journal@citilink.ru.

Про Ситилинк

Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
13
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
9
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
10
О Сиренах вселенной Borderlands
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

SeTi2019
20:08
В N-ый раз... Когда появятся статьи как россияне заживут счастливо и богато, а не как европейцы/хохлы и т.д. вот-вот замерзнут???
Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
typym6ek
20:05
Просто ахренеть какие большие стали видюхи.
EVGA комплектует свои варианты GeForce RTX 3090 Ti маленькими грузовыми стропами
Коля Трухин
20:05
А разве на русском языке ни как нельзя программу назвать?
В России появится NashStore — отечественный магазин приложений для Android
Игорь Костыльков
19:58
Кто пустил кремлеботов на сайт? Это уже какая по счету статейка, где лижут жопу властям рф и поливают грязью всех остальных.
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
strazh666
19:56
Все строители сейчас заблокированы в Мариуполе.
Роскомнадзор проверит качество блокирования запрещенных ресурсов
wolfire
19:53
народный хопер 5030 его порвёт на текстолит
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
janukovixlox
19:52
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
ахахах
19:51
из европы допустим,чтоб попасть в японию или ю.корею надо в обход России через индийский океан теперь летать и жечь лишнее топливо.Тут любой подобный рейс в лишнее топливо упирается,и соответственно в...
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
wolfire
19:51
ну да топ топом, но нахер оно надо, даже если есть деньги, но нет цели брать самый топ, нет смысла +150 Вт, а прибавка фпс не занчительна
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
Andreika
19:48
экстремальная конструкция с прямым питанием. Очень интересно. В других платах питание кривое/через жёппу/через видик и ссд?
MSI выпустила специальное обновление BIOS для материнских плат серии 600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем