В разделе для бизнеса редакция рассказывает, как выбрать бумагу для принтера, компьютерную мышь до 500 рублей, источник бесперебойного питания или собирает мнения что лучше — выдать сотрудникам ноутбук или разрешить работать со своего. В разделе есть обзоры стартер-паков для разных видов бизнеса: от студии звукозаписи до маникюрного кабинета.
Cтатьи направлены на предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, офис-менеджеров и других сотрудников, которые хотят купить в офис качественную технику и при этом сэкономить, без ущерба технологичности и уюту.
«Нас часто просили посоветовать что-то из техники не только наши покупатели, но и партнеры – наши корпоративные клиенты. Мы решили самые важные темы описать в Журнале, а сейчас выделили для таких тем целый раздел. Моя любимая рубрика – «Личный опыт», когда мы едем в гости и «подсматриваем», как устроен бизнес. В материалах делаем акцент на технике: какой пользуются, какое вложение удачное, какое – нет, на чем можно и нельзя экономить,» - прокомментировала запуск раздела Анастасия Дементьева, главный редактор Ситилинк Журнала.
Сейчас в ассортименте Ситилинка более 150 тысяч товаров, что позволяет компании проводить независимые тесты любого оборудования. Контент для журнала создает собственная редакция, с привлечением независимых авторов и экспертов.
Ситилинк Журнал был запущен осенью 2021 года, когда компания перешла на новую бренд-платформу «Лучшее для тебя». За последние полгода тексты Ситилинк Журнала собрали уже более миллиона просмотров, аудитория сайта постоянно растет.
Посмотреть раздел Ситилинк для Бизнеса можно тут, а предложить текст редакции можно, написав на journal@citilink.ru.
Про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.