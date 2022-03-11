Один из крупнейших интернет-ритейлеров России Ситилинк выяснил, что в среднем выбор товара на сайте у мужчин с 28 февраля по 07 марта занимал 17 минут 31 секунду, что на минуту быстрее чем в прошлом году. При этом по данным компании женщинам на выбор подарка к 23 февраля требовалось в среднем всего 4 минуты 10 секунд.
Аналитики Ситилинка также выяснили, что приобретали россияне в преддверии Международного женского дня*. В этом году период покупки товаров к 8 марта совпал с повышенным спросом на товары в связи с изменением курса валюты, поэтому заметно изменение покупательского спроса при выборе подарка с мелкой бытовой техники на более крупную технику. Также вырос спрос на спортивные товары и цифровую технику. Средний чек в указанный период составил 13 672 рубля.
Традиционно – для кухни
Хлебопечки уже становятся традиционным подарком к 8 марта, но спрос увеличивается год к году. Хлебопечки, а также сушки для овощей и фруктов покупали в 2 раза чаще, чем в прошлом году, спрос на йогуртницы вырос в половину, на электрические чайники – на 47%, а кофемолки – на 41%. Столовые приборы приобретали на 81% чаще, при этом особой популярность пользовались наборы кухонных ножей (+ 119%).
Крупную бытовую технику также преподносили в подарок: спрос на посудомоечные машины вырос более, чем в 2 раза в указанный период.
Для спортивных
В указанный период наблюдался ажиотажный спрос на товары для занятия спортом. Продажи велосипедов выросли в 18 раз, электросамокатов – в 7, а обычных самокатов – в 5 раз. Также женщинам оборудовали домашние тренажерные залы: продажи роликов для йоги выросли на 680%, скакалок на 629%, велотренажеров на 475%.
Для работы и досуга
В этом году покупатели обновляли технику перед 8 марта. Продажи ноутбуков выросли почти в 2,5 раза, а компьютеров – в 2 раза. Что еще покупали:
- виртуальные очки (рост продаж на 706%)
- виниловые проигрыватели (+103%)
- джойстики (+44%)
- графические планшеты (+38%)
Из-за популярности блогинга в подарок часто выбирали видеокамеры (рост на 279%) и стадикамы (+296%). Также популярностью пользовались мини-фотопринтеры (+117% год к году).
«В 2022 году мы видим изменение покупательского спроса. Если в прошлом году в преддверии праздника был большой интерес к мелкой бытовой технике и товарам для красоты, то в этом наблюдается смещение спроса к спортивным товарам, что можно связать с популяризацией здорового образа жизни. Спрос на смартфоны сохранился на уровне прошлого года, а вот ноутбуки и компьютеры пользовались повышенным спросом, – комментируют статистику аналитики Ситилинка.
*Сотрудники компании проанализировали рост продаж (в штуках) в период с 28 февраля по 7 марта 2022 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Про Ситилинк
Ситилинк входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России. Ситилинк продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.