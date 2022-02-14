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HOSTKEY внедряет инновационную технологию охлаждения серверов Теркон
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Хостинг-провайдер HOSTKEY начал внедрение инновационной системы охлаждения серверов на базе контурных теплопередающих трубок Теркон. Пилотный проект по разворачиванию новой технологии проводится на территории московского дата-центра Data Pro I, где HOSTKEY арендует мощности для размещения серверов клиентов и собственной инфраструктуры.



В новой системе охлаждения тепло отводится от оборудования специальными тепловыми трубками – терконами. Терконы – инновационная разработка российской компании Теркон-КТТ. Это контурные тепловые трубы для передачи тепла, охлаждения и термостабилизации. Терконы крепятся к процессору и иным тепловыделяющим элементам сервера, а конденсатор терконов - к теплообменной шине. От них тепло отводится на внешний теплообменник.

В трубках теркон тепло отводится за счет фазового перехода теплоносителя из жидкости в пар и капиллярной пористой структуры, которая работает как насос. Движение пара и жидкости в них осуществляется по раздельным гладкостенным трубопроводам. При помощи капиллярного давления теркон прокачивает потоки жидкости и пара при любой ориентации в поле тяжести на значительное расстояние без затрат электроэнергии.

Такой способ теплоотвода показывает заметно большую эффективность, чем стандартный - охлаждение воздухом с помощью вентиляторов. В трубках теркон нет механических подвижных частей, это обеспечивает долгий срок службы и сводит до минимума износ и вероятность поломки.

Использование эффективной системы охлаждения на базе терконов позволяет размещать больше мощных серверов с комплектующими последних поколений на той же площади за счет повышения допустимой нагрузки на одну серверную стойку. Так, при проектировании ЦОД закладывается средняя мощность стойки на уровне 5-7 кВт. При превышениях появляется серьезная угроза перегрева как оборудования в стойке, так и в целом в машинном зале. Такой подход накладывают ограничения как на класс используемого оборудования, так и на плотность его размещения в стойках. Использование процессоров с высоким энергопотреблением диктует дополнительные требования к системе охлаждение. Низкая эффективность воздушного охлаждения и высокое тепловыделение приводят к необходимости изменения форм-фактора радиаторов и изменению высоты сервера с 1u до 2u, что уменьшает максимально возможное количество установленного оборудования в стойку.

«По результатам пилотного проекта мы можем с уверенностью сказать, что внедрение системы охлаждения Теркон помогает ощутимо снизить стоимость эксплуатации ИТ-инфраструктуры, – комментирует генеральный директор HOSTKEY в России Андрей Шевченко. – Благодаря повышению плотности серверов мы можем разместить больше оборудования наших клиентов на той же площади без потери качества и снижения уровня сервиса. Кроме того, сокращаются издержки и на охлаждение оборудования, и на питание самих серверов. Мы оцениваем пилотный проект как очень успешный и планируем масштабировать его на другие наши площадки в дата-центрах. Что, в свою очередь, даст нам возможность предложить более выгодные условия аренды мощных серверов нашим клиентам». «Мы приветствуем внедрение инновационной технологии, разработанной российскими изобретателями, в ИТ-инфраструктуру международного хостинг-провайдера HOSTKEY, – говорит генеральный директор компании Теркон-КТТ Аркадий Иванов. – Уверен, что это только начало плодотворного сотрудничества, которое будет способствовать как росту бизнеса нашего партнера, так и популяризации российских инновационных разработок на международных рынках».



HOSTKEY – международный хостинг-провайдер с головным офисом в Нидерландах, более 10 лет оказывающий услуги по аренде серверов, размещению оборудования клиентов (colocation) и комплекс консалтинговых и профессиональных услуг по поддержке оборудования (remote smart hands) на базе дата-центров в Нидерландах, США и России. Компания предоставляет серверную инфраструктуру для запуска частных облачных решений. Все площадки HOSTKEY связаны между собой каналами связи с высокой пропускной способностью, что обеспечивает возможность построения геораспределенных решений и проектов.

Теркон-КТТ - производитель теплопередающих трубок Теркон – высокоэффективных двухфазных теплопередающих устройств. Коллектив компании включает специалистов с уникальным опытом в разработке теплопередающих устройств и систем терморегулирования. Основатель и научный руководитель компании - изобретатель контурных тепловых труб Теркон, лауреат Государственной премии РФ, автор более 200 научных публикаций, 60 отечественных и зарубежных патентов, д.т.н. Юрий Фольевич Майданик. Система менеджмента качества ООО «Теркон-КТТ» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2011 и российского военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. Компания является резидентом Сколково и обладателем гранта Фонда содействия инновациям.
#hostkey
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wwr222
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ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
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