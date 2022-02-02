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Новости IT-рынка admin
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Предсказания от искусственного интеллекта, сияющая фотозона и футуристичные гаджеты, мастер-класс по созданию трендового контента и розыгрыш призов: «За пределами привычного» — под таким девизом в Москве пройдет выставка «WOW 3. О технологиях, искусстве и улыбке», приуроченная к презентации Oral-B iO — революционной новинки от Oral-B.



С 10 по 14 февраля большой белый зал дизайн-завода «Флакон» превратится в интерактивное пространство высоких технологий. Здесь пройдет презентация электрической зубной щетки Oral-B iO — бьюти-гаджета для заботы о здоровье и красоте улыбки, который меняет представление о гигиене полости рта. После официальной презентации необычную выставку смогут бесплатно посетить все желающие.

Каждый экспонат символизирует одну из передовых технологий, реализованных в устройстве, включая искусственный интеллект, магнитный привод, интерактивный цветной дисплей, визуальный таймер и «умный» датчик давления. На выставке будут представлены генератор предсказаний, робот-рука, олицетворяющая технологичность и точность, кольцо-качели, фотозона с селфи-кольцом и, конечно, сама Oral-B iO последнего поколения.

Организаторы выставки позаботились о том, чтобы ее посетители получили максимум пользы. 12 февраля с 13.00 до 14.00 здесь пройдет открытый мастер-класс по созданию трендового контента для соцсетей. Актриса и блогер Анна Цуканова-Котт расскажет о том, как снимать вовлекающие Reels, делать интересные кадры, планировать ленту, продвигать свою страницу в Instagram — чтобы как можно больше людей увидели вашу безупречную ослепительную улыбку.

«WOW 3» — это отличный вариант начать год ярко и с пользой. Здесь можно необычно провести вечер со своей половинкой или друзьями, сделать эффектные фотографии и почерпнуть идеи для подарка себе или своим близким.



Кроме того, специально для гостей выставки бренд Oral-B проводит розыгрыш, заветный приз — инновационная щетка Oral-B iO. Подробная информация о конкурсе будет опубликована в соцсетях бренда.



Oral-B — это более 60 лет инноваций и передовых разработок, которые коренным образом меняют принципы ухода за полостью рта. Эксперты Oral-B постоянно совершенствуют свои технологии, чтобы миллионы людей по всему миру могли каждый день открыто и уверенно улыбаться. Запатентованная возвратно-вращательная технология одобрена Стоматологической ассоциацией России и Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA). Продукция производится в Германии, там же находится научно-исследовательский центр, где она проходит тестирования на эффективность и безопасность. В коллекции Oral-B — качественные и безопасные продукты для детей и взрослых: мануальные и электрические зубные щетки, ирригаторы, зубные нити и ополаскиватели.
#oral-b
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