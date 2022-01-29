Большие и ААА проекты - это конечно прекрасно, но как здорово, когда запустить игру можно прямо здесь и сейчас из браузера, без скачиваний, только лишь с условной регистрацией (да и то исключительно для сохранения прогресса).
Звезда на горизонте таких игр, вышедшая в самом начале 2022 года и уже успевшая завладеть сердцами аудитории игра - Dragon Contract.
Детище создателей некогда хитовых Dragon Lord и Demon Slayer, ей словно суждено стать легендой. И судя по первой реакции игроков увлекать она умеет.
Это красочное и насыщенное IDLE MMORPG, а это значит, что все бои и гринд происходит сам собой, вам остаётся только ништяки собирать, да оружие с маунтами выбирать.
Сюжет простой: в мире наметился скандинавский Рагнарёк и герою предстоит не дать Вселенной схлопнуться.
Но игра берёт вовсе не сюжетом. Она с первой секунды стремительно вбрасывает вас в головокружительную схватку, так, что вы и сообразить не успеваете, а уже основали клан, и с топовым вооружением на спине у дракона собираете отряд прокачанных богинь-воительниц. К слову, одно из самых приятных занятий в игре выбивать для своего отряда новых горячих богинь, которых здесь огромное множество.
Активностей очень много и с каждой главой появляются новые. Тут и зачистка подземелий и башен, и походы на боссов, и очень-очень много всего. Скучать совсем некогда!
Не обошлось без ПВП схваток, где вы всегда можете померяться силами игроками. А с 51 главы вы получите свои владения, которые открывают огромный пласт дополнительных активностей. Но самое главное: вам предстоит охота на самых опасных монстров всех миров!
С фантазией у разработчиков вообще всё в порядке, поэтому оружие и костюмы тут на любой вкус. Хотите мутузить всех сковородой в костюме школьницы? Милости просим! Хотите превратиться в скандинавского бога и нести справедливость, как вы её видите! Тут всё для вас!
Приумножайте мощь своего героя, выбирайте лучшие шмотки и вооружение и наслаждайтесь бесконечным фаном!
Игра доступна без скачивания прямо из браузера на любых устройствах и совершенно бесплатно! Играйте по ссылке!