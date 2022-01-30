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Dragon Contract - когда не страшен дефицит видеокарт
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Большие и ААА проекты - это конечно прекрасно, но как здорово, когда запустить игру можно прямо здесь и сейчас из браузера, без скачиваний, только лишь с условной регистрацией (да и то исключительно для сохранения прогресса).



Звезда на горизонте таких игр, вышедшая в самом начале 2022 года и уже успевшая завладеть сердцами аудитории игра - Dragon Contract.

Детище создателей некогда хитовых Dragon Lord и Demon Slayer, ей словно суждено стать легендой. И судя по первой реакции игроков увлекать она умеет.

Это красочное и насыщенное IDLE MMORPG, а это значит, что все бои и гринд происходит сам собой, вам остаётся только ништяки собирать, да оружие с маунтами выбирать.

Сюжет простой: в мире наметился скандинавский Рагнарёк и герою предстоит не дать Вселенной схлопнуться.

Но игра берёт вовсе не сюжетом. Она с первой секунды стремительно вбрасывает вас в головокружительную схватку, так, что вы и сообразить не успеваете, а уже основали клан, и с топовым вооружением на спине у дракона собираете отряд прокачанных богинь-воительниц. К слову, одно из самых приятных занятий в игре выбивать для своего отряда новых горячих богинь, которых здесь огромное множество.

Активностей очень много и с каждой главой появляются новые. Тут и зачистка подземелий и башен, и походы на боссов, и очень-очень много всего. Скучать совсем некогда!

Не обошлось без ПВП схваток, где вы всегда можете померяться силами игроками. А с 51 главы вы получите свои владения, которые открывают огромный пласт дополнительных активностей. Но самое главное: вам предстоит охота на самых опасных монстров всех миров!

С фантазией у разработчиков вообще всё в порядке, поэтому оружие и костюмы тут на любой вкус. Хотите мутузить всех сковородой в костюме школьницы? Милости просим! Хотите превратиться в скандинавского бога и нести справедливость, как вы её видите! Тут всё для вас!

Приумножайте мощь своего героя, выбирайте лучшие шмотки и вооружение и наслаждайтесь бесконечным фаном!

Игра доступна без скачивания прямо из браузера на любых устройствах и совершенно бесплатно! Играйте по ссылке!





#игры
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