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Новости IT-рынка admin
Ситилинк ускорил возврат средств за отмененные заказы
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Один из крупнейших интернет-магазинов России «Ситилинк» реализовал сервис практически мгновенного возврата средств розничным покупателям при отмене оплаченного заказа, оформленного через сайт компании.



В «Личном кабинете» клиента на сайте ретейлера появилась возможность отменить оплаченный заказ до начала его обработки на складах компании. Денежные средства будут возвращены на банковскую карту покупателя в срок от нескольких секунд до 1 минуты в зависимости от скорости операций обслуживающих платежных систем и банка. Возможность отказаться от сделанного заказа до начала сборки сотрудниками позвонив в контакт-центр компании также остается доступной для покупателей.

«При выборе необходимых товаров порой люди подвержены спонтанным покупкам, часто потребитель выбирает среди нескольких похожих по характеристикам устройств и может изменить свое решение в последний момент, – рассказал Алексей Мурашов, директор по розничным продажам «Ситилинк». – Возможность практически моментально отменить заказ и вернуть денежные средства поможет повысить лояльность покупателей к нашему магазину, снизит количество возвратов товаров и сделает сотрудничество с нами еще более комфортным. Наша компания одна из первых, кто предлагает эту опцию клиентам, уверен, что подобные решения помогут развитию онлайн-торговли».

Отменить заказ на сайте можно только до начала его сборки. В ином случае отказаться от товара можно будет после его получения в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Ранее в «Ситилинк» была возможность отказаться от товара до этапа сборки посредством звонка в контакт-центр компании.

Справка

«Ситилинк» - один из крупнейших интернет-магазинов России, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 1000 мировых брендов и 90 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» за 2020 год
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018 - июнь 2019)
3 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2020 Data Insight
8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes
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