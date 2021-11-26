Интернет-ретейлер «Ситилинк» вошел в седьмой рейтинг РБК "500 крупнейших компаний России" (РБК-500), где занял позицию № 132 с выручкой 115 млрд рублей, что на 46% больше показателя прошлого года. Компания впервые приняла участие в рейтинге РБК-500.
В рейтинге приняло участие 51 сеть из сферы розничной торговли. На долю торговли пришлось 11,4% всей выручки рейтинга, в данном секторе представлено 7 новых компаний. По отраслевой выручке розничная торговля заняла второе место рейтинга, уступив нефтедобывающему сектору.
«Ситилинк» – один из крупнейших интернет-магазинов России, входит в ГК Merlion. Компания на рынке с 2008 года. В инфраструктуре ретейлера интернет-магазин citilink.ru, 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В продуктовом портфеле порядка 1000 мировых брендов и 90 наименований товаров из категории техники и электроники, автотоваров, офисной и садовой мебели, канцелярии, сантехники, электрики, а также других категорий товаров.
Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2020 года составила 84,9 трлн руб. Показатель снизился на 4,9% по отношению к предыдущему году, снижение произошло впервые за всю историю рейтинга РБК-500, который выходит с 2015 года. Рост выручки в 2020 году показало 307 компаний из списка. Нижняя планка для попадания компании в число 500 крупнейших выросла за год с 22,55 млрд до 23,84 млрд руб.
Напомним, что ранее «Ситилинк» занял 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» за 2020 год, а также 3-е место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2020 Data Insight.
Справка
Рейтинг РБК-500 – ежегодный рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России». Проводится с 2015 года. Рейтинг РБК 500 выявляет крупнейшие российские компании с выраженной отраслевой принадлежностью и анализирует экономические процессы, происходящие в отраслях экономики. Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка).
В рейтинге присутствуют 407 частных компаний, 75 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, семь частных компаний со значительным участием государства и четыре частные компании со значительной долей иностранного владения.