Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости IT-рынка admin
Ситилинк вошел в рейтинг крупнейших компаний России
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
ASUS 3060 недорого в Ситилинке
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Интернет-ретейлер «Ситилинк» вошел в седьмой рейтинг РБК "500 крупнейших компаний России" (РБК-500), где занял позицию № 132 с выручкой 115 млрд рублей, что на 46% больше показателя прошлого года. Компания впервые приняла участие в рейтинге РБК-500.

В рейтинге приняло участие 51 сеть из сферы розничной торговли. На долю торговли пришлось 11,4% всей выручки рейтинга, в данном секторе представлено 7 новых компаний. По отраслевой выручке розничная торговля заняла второе место рейтинга, уступив нефтедобывающему сектору.

«Ситилинк» – один из крупнейших интернет-магазинов России, входит в ГК Merlion. Компания на рынке с 2008 года. В инфраструктуре ретейлера интернет-магазин citilink.ru, 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В продуктовом портфеле порядка 1000 мировых брендов и 90 наименований товаров из категории техники и электроники, автотоваров, офисной и садовой мебели, канцелярии, сантехники, электрики, а также других категорий товаров.



Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2020 года составила 84,9 трлн руб. Показатель снизился на 4,9% по отношению к предыдущему году, снижение произошло впервые за всю историю рейтинга РБК-500, который выходит с 2015 года. Рост выручки в 2020 году показало 307 компаний из списка. Нижняя планка для попадания компании в число 500 крупнейших выросла за год с 22,55 млрд до 23,84 млрд руб.

Напомним, что ранее «Ситилинк» занял 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» за 2020 год, а также 3-е место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2020 Data Insight.

Справка

Рейтинг РБК-500 – ежегодный рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России». Проводится с 2015 года. Рейтинг РБК 500 выявляет крупнейшие российские компании с выраженной отраслевой принадлежностью и анализирует экономические процессы, происходящие в отраслях экономики. Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка).

В рейтинге присутствуют 407 частных компаний, 75 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, семь частных компаний со значительным участием государства и четыре частные компании со значительной долей иностранного владения.
#ситилинк
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Россияне обновили комплектующие для компьютеров в Киберпонедельник
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимизируем Windows 10 версии 21H2 — быстро, эффективно и безопасно
25
Загадки истории: Египетские пирамиды
137
Выбираю оптимальный воздушный кулер для процессора AMD Ryzen 9 5950X
72
Заметки на полях: как купить хороший ноутбук на барахолке
35
Обзор и тест USB 3.0 накопителей WANSENDA WSD D200 - из магазина в ремонт
15
О не лучших временах AMD - подборка худших процессоров и видеокарт компании
68
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
25
Мои впечатления от игры WolfenDoom Blade of Agony. Бласковиц снова в деле
13
Технологии будущего - нейроинтерфейс и не только
10
Распродажа ключей на Чёрную пятницу – Windows 10 с бесплатным обновлением до Windows 11 всего $13

Сейчас обсуждают

kib@rg
14:10
Заглоты всегда пишут о себе во множественном числе.
Ищем альтернативу DDR5 для процессора Core i5-12600K – покупаем 2х16 Гб DDR4 с трёхкратной выгодой
Xenos_One
14:09
возможно, но пока это как бы на все 100% не доказано ;)
Загадки истории: Египетские пирамиды
kemanorell
14:09
"В 2019 году было продано почти 12,7 млн смартфонов данной серии, в прошлом году объёмы продаж не превысили 9,7 млн штук." Логично, в 2019-ом вышел отличный Ноут 10, а в 2020 - непонятный Ноут 20...
Со следующего года Samsung упразднит семейство смартфонов Galaxy Note
Xenos_One
14:08
а с чего вы решили что именно ОНИ идиоты? Они могут думать тоже самое про вас, не находите?
Загадки истории: Египетские пирамиды
Solomonlol
14:07
если 5950х в стоке - то не очень он и горячий
Выбираю оптимальный воздушный кулер для процессора AMD Ryzen 9 5950X
Твоя мамка
14:07
Кто мы? С кем вы ищите? Мы веном? Какого xyя это дерьмо в ленте
Ищем альтернативу DDR5 для процессора Core i5-12600K – покупаем 2х16 Гб DDR4 с трёхкратной выгодой
Олег Пономарев
14:07
Ну да, у него одна любимая заезженная тема))
В 2022 году Эфириум станет дефляционным, а доходы майнеров могут упасть до минусовых значений
Шешенбек Тант-Оглы
14:05
Ты что, А как зелот будет деньги зарабатывать?для зилота желательно чтобы всегда был дефицит на видеокарты. Потому что никакой другой материал для зилота не приносит больше денег чем дефицит видеокарт
В 2022 году Эфириум станет дефляционным, а доходы майнеров могут упасть до минусовых значений
Александр Афанасьев
14:04
3gb? unisoc? )))
В России начались продажи планшета Nokia T20 с Wi-Fi Android 11 по цене 17 990 рублей
Олег Пономарев
14:04
Эфир Классик по доходности не сравнить с эфиром, а с учетом постоянно увеличивающейся сложности вычислений этим дрочевом мало кто будет заниматься. Цены на видеокарты будут приближаться к адекватному ...
В 2022 году Эфириум станет дефляционным, а доходы майнеров могут упасть до минусовых значений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем