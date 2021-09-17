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Ситилинк предлагает обустроить офис комфорт-класса со скидками

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Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» проводит акцию «Создайте офис комфорт-класса». До 30 сентября будут действовать скидки до 50 % для корпоративных клиентов на товары для создания удобных рабочих мест.

Специальное предложение распространяется на компании из всех регионов России. В акции участвуют следующие товарные группы: офисная мебель и техника, компьютеры, ноутбуки, периферия, системы безопасности, сетевое оборудование, телефония, канцелярия и другие.

«Мы стараемся поддерживать лояльность наших корпоративных клиентов, и регулярно разрабатываем различные специальные предложения для юридических лиц и ИП, – отметила Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам «Ситилинк». – Для прдуктивной работы сотрудникам необходимы комфортные рабочие места, поэтому в этот раз было принято решение предложить нашим покупателям скидки на соответствующие товарные группы».

Чтобы воспользоваться предложением, важно быть партнёром «Ситилинка». Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте или обратиться в отдел корпоративных продаж в удобном магазине сети. При заказе необходимо ввести промокод WORK. Исключение составляют товары с ярлыком «Суперцена». Помимо акции «Создайте офис комфорт-класса», для юридических лиц действуют множество других специальных предложений и предусмотрена программа лояльности.



«Ситилинк» работает со всеми видами бизнеса от микропредприятий до крупных корпораций. В числе партнёров сети более 200 000 организаций. Компания осуществляет отгрузки по всей России (порядка 360 городов присутствия сети), что делает такой формат сотрудничества особенно удобным для федеральных организаций со структурными подразделениями в различных регионах страны.
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