Профессиональную серию устройств ProArt пополнили ноутбуки ProArt Studiobook 16 и Pro 16, настольный ПК ProArt Station PD5, мониторы ProArt Display PA147CDV и OLED PA32DC, материнская плата ProArt X570-Creator WiFi и проектор ProArt Projector A1.

Новые модели ноутбуков для тех, кто увлекается созданием медиаконтента или работает с компьютерной графикой на профессиональном уровне, представлены в сериях ProArt Studiobook, Zenbook Pro и Vivobook Pro

Ноутбуки серий ProArt Studiobook, Zenbook и Vivobook, а также новый портативный монитор ZenScreen OLED MQ13AH оснащаются превосходными OLED-дисплеями, среди которых есть модели с соотношением сторон 16:10 и разрешением 4K

Новые модели ноутбуков ProArt Studiobook и мышь ProArt впервые оснащаются аналоговым контроллером ASUS Dial для удобной и быстрой настройки параметров в профессиональных приложениях для создания медиаконтента

Благодаря партнерству, заключенному между компаниями ASUS и Adobe, покупатели определенных моделей устройств получат в подарок подписку на сервис Adobe Creative Cloud® сроком один или три месяца.

На презентации «Создавай новое» компания ASUS представила множество инновационных компьютерных решений на базе операционной системы Windows 11, включая целый комплекс устройств профессиональной серии ProArt, а также широкую линейку ноутбуков с OLED-дисплеями для специалистов творческих профессий и пользователей, увлеченных созданием медиаконтента. Все новинки, среди которых ноутбуки, мониторы, периферийные устройства, настольный компьютер, проектор и материнская плата, созданы, чтобы помочь в решении творческих задач и оптимизировать рабочий процесс при создании самых разных типов медиаконтента.– Мы – новаторы и созидатели, мы с гордостью претворяем в жизнь свои лучшие идеи. Представленная сегодня линейка устройств подарит невероятные впечатления всем, кто создает медиаконтент, и поможет воплощать задуманное в жизнь, – сказал исполнительный содиректор компании ASUS Самсон Ху.– Все новые устройства ASUS серий Zenbook, Vivobook и ProArt Studiobook обладают отличной производительностью, вдохновляющей на творчество, – сказала Николь Дезен, вице-президент корпорации Microsoft по продажам устройств партнерам, – а предусмотренная возможность обновления до ОС Windows 11 поможет достичь еще более высокой продуктивности для реализации творческих проектов.Компания ASUS постоянно стремится расширять спектр возможностей для создателей медиаконтента, и в этом ей помогают соглашения с надежными партнерами. Компания NVIDIA®, ключевой партнер ASUS, предоставляет не только новейшие графические процессоры NVIDIA RTX™ для новых устройств ASUS, но и комплексную поддержку для создателей медиаконтента, включая платформу NVIDIA Studio, драйверы, ускоряющие работу профессиональных программ, и эксклюзивные приложения NVIDIA Broadcast и Omniverse™. Все представленные модели ноутбуков будут поставляться с уже установленной новейшей операционной системой Windows 11 либо готовыми к бесплатному переходу на новую ОС, как только она будет официально выпущена.Серия ProArt создана, чтобы предложить профессионалам полноценную платформу для воплощения в жизнь самых смелых творческих идей, помочь создавать новое, ограничиваясь лишь пределами собственной фантазии, а не техническими рамками. Представленные устройства серии ProArt обладают невероятной производительностью, а их дизайнерское оформление вдохновляет на творческие свершения. Это целая экосистема, которая постоянно пополняется новыми устройствами, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любого образа жизни и стиля работы, будь то частые разъезды и командировки или стационарное рабочее место в офисе или дизайн-студии. Новые ноутбуки серии ProArt сертифицированы по программе NVIDIA Studio, что гарантирует их высочайшую производительность и скорость работы даже в самых требовательных к техническому оснащению приложениях.Для специалистов, которые не привязаны к стационарному рабочему месту и много времени проводят в дороге, разработаны портативные ноутбуки ProArt Studiobook Pro 16 OLED и ProArt Studiobook 16 OLED, монитор ProArt Display PA147CDV, мышь ProArt Mouse MD300 и коврик для мыши ProArt Mouse Pad PS201. Для профессионалов, работающих в студиях, отличными решениями станут настольный ПК ProArt Station PD5, материнская плата ProArt X570-Creator WiFi, первый в мире OLED-монитор с технологией автоматической калибровки ProArt Display OLED PA32DC, а также первый в мире проектор с сертификацией Calman Verified, гарантирующей высокую точность воспроизведения оттенков цвета, – ProArt Projector A1 . Наша цель – предоставить специалистам инструменты, которые помогут быстрее и удобнее воплощать творческие идеи в жизнь. В ноутбуках ProArt Studiobook и мышке ProArt Mouse MD300, а также мониторе ProArt Display PA148CTV, ранее представленном в рамках выставки CES 2021, реализован новый аппаратный контроллер ASUS Dial. Контроллер ASUS Dial представляет собой аналоговое колесико для удобного управления в совместимых приложениях. Он позволяет быстро и точно настраивать параметры для работы, не отвлекаясь непосредственно от творческого процесса.Помимо новых решений в серии ProArt компания ASUS представила большой выбор ноутбуков для пользователей, увлеченных созданием медиаконтента, в линейках Zenbook Pro, Vivobook Pro X и Vivobook Pro. Среди этих устройств легко подобрать оптимальное решение для различных типов творческих задач и сценариев использования. Для тех, кто не сидит на месте, идеальными компаньонами станут портативные ноутбуки серии Zenbook Pro Duo, с легкостью справляющиеся с многозадачной работой. Ноутбуки серии Vivobook Pro X для нового поколения креативных пользователей легко заменят стационарные рабочие станции, а устройства серии Vivobook Pro оснащены яркими дисплеями и высокопроизводительными компонентами. Эти ноутбуки созданы, чтобы помочь в реализации творческих идей, поэтому они наделены рядом специальных возможностей для создания медиаконтента, в числе которых аппаратный контроллер ASUS Dial и эксклюзивное программное обеспечение ProArt Creator Hub. Кроме того, эти устройства прошли сертификацию по программе NVIDIA Studio.Партнерское соглашение между компаниями ASUS и Adobe позволяет продемонстрировать преимущества устройств серии ProArt в сочетании с профессиональным программным обеспечением. При покупке настольных ПК ASUS ProArt, ноутбуков ProArt, мониторов ProArt, материнских плат ProArt, ноутбуков Zenbook Pro и Vivobook Pro в подарок предлагается подписка на сервис Adobe Creative Cloud® сроком на один или три месяца. Эта подписка открывает доступ к более чем двадцати популярным приложениям Adobe, включая Photoshop®, InDesign® и Premiere Rush®, а также предоставляет облачное хранилище объемом 100 ГБ, возможность пользоваться шрифтами Adobe Fonts и другими сервисами. Благодаря партнерству между компаниями ASUS и Adobe новый аппаратный контроллер ASUS Dial отлично работает в приложениях Adobe Photoshop, Lightroom Classic®, After Effects® и Premiere Pro®, делая управление в них еще более удобным.Компания ASUS предлагает широчайший выбор устройств с OLED-дисплеями в самых разных категориях – от профессиональных ноутбуков, способных заменить настольную рабочую станцию, до портативных моделей для повседневной работы, чтобы как можно более широкая аудитория пользователей смогла оценить преимущества этих превосходных дисплеев. Линейка Vivobook Pro впервые предлагает ноутбуки с дисплеями OLED с сертификацией VESA DisplayHDR 600 . Матрицы OLED отличаются реалистичными и насыщенными цветами, а также сниженной интенсивностью потенциально опасного для глаз синего света. Благодаря высочайшему качеству изображения дисплеи OLED в ноутбуках ASUS превращают творческую работу в удовольствие. Дисплеями с матрицами OLED оснащаются все устройства серии Studiobook, предназначенные для профессионалов, которым необходима высокая точность цветопередачи для работы, ноутбуки Vivobook Pro 14X/16X OLED и Pro 14/15 OLED для пользователей, увлеченных созданием медиаконтента, ультрапортативные модели Zenbook 14X OLED и 14 Flip OLED, бизнес-ноутбуки ExpertBook B5 OLED и B5 Flip OLED, а также портативный монитор ZenScreen OLED MQ13AH.Инновационные технологии ASUS, реализованные в широкой линейке устройств, помогают оптимизировать рабочий процесс, чтобы быстрее претворять творческие идеи в реальность.ASUS ProArt Station PD5 – это красивый и мощный современный настольный ПК для дома или офиса, созданный, чтобы сделать рабочий процесс комфортнее и продуктивнее. Аппаратная комплектация этого компьютера, в максимальной версии включающая процессор Intel Core i9 11-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 или A2000, подобрана, чтобы с легкостью справляться с любыми задачами по созданию медиаконтента – от редактирования аудио- и видеоматериалов до профессионального 3D-моделирования. Настольный ПК ProArt Station PD5 оснащен множеством функций, которые будут полезны специалистам творческих профессий, включая светодиодные индикаторы ASUS Lumiwiz™, возможность быстрой замены жесткого диска без использования инструментов, специальную задвижку для кнопки питания, не позволяющую случайно выключить компьютер, – все для плавной и продуктивной работы.ProArt Display OLED PA32DC – первый в мире монитор со встроенным калибратором для автоматической настройки цветопередачи. Экран OLED диагональю 31,5 дюйма поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей), формат HDR и контрастность 1000000:1, что отвечает требованиям стандарта VESA DisplayHDR™ 400 True Black. Благодаря технологии OLED скорость отклика матрицы составляет всего 0,1 мс, а цветовой охват этого монитора – 99% пространств DCI-P3 и Adobe RGB. Дисплей также поддерживает 10-битную глубину цвета и различные форматы HDR, что гарантирует насыщенное изображение с реалистичными оттенками. Встроенный калибратор использует программное обеспечение ProArt 2.0 и совместим с популярными профессиональными приложениями для настройки цветопередачи Calman и Light Illusion ColourSpace CMS. Каждый экземпляр монитора ProArt Display OLED PA32DC проходит фабричную калибровку цветопередачи в режимах HDR и SDR. Для пользователей, которым крайне важна точность воспроизведения оттенков для профессиональной работы, будет полезна еще одна функция – этот монитор может сам отправлять напоминания о необходимости перекалибровки. Специальные держатели для кабелей помогут аккуратно расположить все провода, не занимая рабочее пространство на столе. В комплекте с монитором поставляется козырек для устранения бликов.Монитор ProArt Display OLED PA32DC станет отличным решением для работы с самыми разными типами медиаконтента. В дизайнерских студиях он может выполнять функцию эталонного монитора и просто незаменим на съемочных площадках благодаря поддержке различных форматов изображения, включая SDR и HDR, и металлической ручке на корпусе, с помощью которой его легко переносить с места на место. Когда этот монитор используется в качестве стационарного настольного, его эргономичная подставка позволяет легко настроить удобное положение и угол наклона экрана.Материнская плата ProArt X570-Creator WiFi послужит отличной основой для профессиональной рабочей системы, рассчитанной на серьезные нагрузки, включая такие тяжелые многопоточные задачи, как 3D-моделирование, рендеринг графики, наложение текстур, монтажно-тонировочный период в кинопроизводстве и перекодировка. Подсистема питания этой материнской платы состоит из 14+2 фаз. Полностью пассивная система охлаждения эффективно отводит тепло от ключевых компонентов и работает абсолютно бесшумно. Материнская плата ProArt X570-Creator WiFi предлагает поддержку самых современных интерфейсов, включая Thunderbolt™ 4, встроенные сетевые контроллеры 10G и 2.5G Ethernet, модуль стандарта WiFi 6E, пять портов USB 3.2 Gen2 и три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 для высокоскоростных накопителей. Материнская плата ProArt X570-Creator WiFi рассчитана на оснащение профессиональных графических студий, поэтому в комплекте с ней поставляется программное обеспечение ASUS Control Center Express, которое служит для централизованного управления компьютерной инфраструктурой. В нем также предусмотрена возможность управления USB-портами, которая позволит сократить риск утечки рабочих материалов и другой ценной информации.Для профессиональной работы с изображениями необходимо, чтобы конечный результат выглядел в точности так, как было задумано. ProArt Projector A1 – первый в мире проектор, получивший сертификацию Calman Verified. Фабричная калибровка цветопередачи позволяет добиться высокой точности воспроизведения оттенков (Delta E <2), что делает его идеальным устройством для дизайн-студий, художественных галерей и музеев. Светодиодный источник света с яркостью 3000 лм позволяет получать стабильно яркое изображение на протяжении всего срока службы – до 30 000 часов. Реалистичные цвета и высокую детализацию изображения в разрешении FHD обеспечивает широкий охват цветовых пространств (98% sRGB и Rec.709). Проектор ProArt Projector A1 поддерживает коррекцию трапецеидальных искажений и формата по четырем углам, чтобы получать изображение идеально ровной прямоугольной формы. Коэффициент масштабирования 1,2 позволяет настраивать размер проекции для работы в ограниченном пространстве. Проектор ProArt Projector A1 может транслировать изображение с устройств на операционных системах iOS, Android и Windows 10 по беспроводному соединению. Для быстрой оптимизации параметров проектора ProArt Projector A1 под различные типы медиаконтента служат предустановленные профили (функция ProArt Preset), а в режиме пользовательской настройки (функция ProArt Palette) можно вручную изменять различные параметры проецируемого изображения. Проектор ProArt Projector A1 уже поступил в продажу.Благодаря мощной аппаратной комплектации, в максимальной версии включающей новейший процессор AMD Ryzen™ 5000-й серии (W5600) или процессор для рабочих станций Intel® Xeon® 3-го поколения (W7600), ноутбук ProArt Studiobook Pro 16 OLED легко справляется со сверхсложными профессиональными задачами, такими как рендеринг фотореалистичных изображений, визуализация, моделирование и анализ данных. Мощную графическую производительность для работы с трехмерным изображением обеспечивает профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A2000 (W5600) или A5000 (W7600), специально созданная для работы со сложными проектами в приложениях CAD, программах для 3D-проектирования и монтажа видеофайлов с высоким разрешением. Соответствие этого ноутбука самым строгим требованиям для профессионального создания медиаконтента подтверждено сертификацией независимых поставщиков программного обеспечения (ISV). Драйверы NVIDIA Studio оптимизируют работу широкого спектра профессиональных приложений и обеспечивают безупречную стабильность. Для профессиональной работы с изображениями 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 4K, формат HDR и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Фабричная калибровка цветопередачи обеспечивает безупречную точность воспроизведения оттенков (Delta-E <2), что подтверждено сертификациями PANTONE® Validated, Calman Verified и VESA DisplayHDR™ 500 True Black. ProArt Studiobook Pro 16 OLED стал первым ноутбуком для создания медиаконтента, получившим контроллер ASUS Dial для удобного и точного управления в совместимых профессиональных приложениях, включая Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic и After Effects. Ноутбук оснащен твердотельным накопителем, подключенным по сверхбыстрому интерфейсу PCIe® 3.0 x4 или PCIe 4.0 x4. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ (модули DDR4 с частотой 3200 МГц). В нем также реализована поддержка новейших интерфейсов Thunderbolt™ 4 (W7600) или USB 3.2 Gen2 Type-C® (W5600), имеется разъем HDMI® 2.1 и слот для карты памяти SD Express 7.0.Ноутбук ProArt Studiobook 16 OLED создан, чтобы воплощать творческие замыслы в реальность. Его аппаратная конфигурация включает процессор AMD Ryzen 5000-й серии (H5600) или Intel Core™ i9 (H7600) и мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 (H5600) или 3060 (H7600). Драйверы NVIDIA Studio оптимизируют работу широкого спектра профессиональных приложений и обеспечивают безупречную стабильность. OLED-дисплей диагональю 16 дюймов с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 4K, формат HDR и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Фабричная калибровка цветопередачи обеспечивает безупречную точность воспроизведения оттенков (Delta-E <2), что подтверждено сертификациями PANTONE Validated, Calman Verified и VESA DisplayHDR™ 500 True Black. Аналоговый контроллер ASUS Dial способствует быстрому и точному управлению в совместимых профессиональных приложениях, включая Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic и After Effects. Ноутбук ProArt Studiobook 16 OLED оснащен твердотельным накопителем, подключенным по сверхбыстрому интерфейсу PCIe 3.0 x4 или PCIe 4.0 x4. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ (модули DDR4 с частотой 3200 МГц). В нем также реализована поддержка новейших интерфейсов Thunderbolt 4 (H7600) или USB 3.2 Gen2 Type-C (H5600), имеется разъем HDMI® 2.1 и слот для карты памяти SD Express 7.0.ProArt Mouse MD300 – первая мышь ASUS, оснащенная аналоговым контроллером ASUS Dial для удобной и быстрой настройки параметров в профессиональных приложениях для создания медиаконтента. На боковой панели мыши размещено дополнительное колесо прокрутки. В основных клавишах, включая независимую среднюю, используются переключатели геймерского уровня. Эти переключатели обеспечивают быстрое и четкое срабатывание и рассчитаны на ресурс 50 миллионов нажатий, а в случае выхода из строя переключатели левой и правой клавиш можно заменить. Лазерный сенсор мыши обеспечивает точное отслеживание движений практически на любой поверхности. Разрешение сенсора составляет 4200 точек на дюйм, а частота опроса – до 1000 Гц.Коврик для мыши ProArt PS201 оснащен двумя магнитами для наушников, мелких металлических инструментов или стилуса, а его поверхность обработана антибактериальным покрытием ASUS AntiBacterial Guard, чтобы надолго оставаться гигиенически чистой. Силиконовые вставки в основании не дают коврику смещаться по поверхности стола. Кроме того, этот коврик можно использовать как серую карту для калибровки баланса белого и экспозиции камеры.Портативный 14-дюймовый монитор ProArt Display PA147CDV с соотношением сторон 32:9 обладает сертификацией Calman Verified. Это компактное устройство идеально сочетается с ноутбуком, позволяя значительно расширить экранное пространство для работы. Монитор оснащен аналоговым контроллером ASUS Dial и виртуальной контрольной панелью (Virtual Control Panel) для максимального удобства работы в совместимых программных продуктах Adobe . Портативный монитор ProArt Display PA147CDV поддерживает широкий цветовой охват (100% sRGB и Rec.709), а фабричная калибровка цветопередачи обеспечивает высочайшую точность воспроизведения оттенков на экране (Delta E <2). Для удобного управления монитор поддерживает сенсорный ввод с распознаванием до 10 точек касания и технологию Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP) для стилусов. Данный портативный монитор оснащен двумя портами USB-C, которые можно использовать для одновременной передачи аудио- и видеосигнала, а также электропитания всего по одному кабелю, и разъемом HDMI, что позволяет ему принимать входящий видеосигнал из различных источников. Откидная подставка со специальным запатентованным механизмом позволяет легко установить монитор PA147CDV под максимально комфортным для работы углом.Ноутбуки Vivobook Pro 14X/16X OLED – мощный инструмент для нового поколения пользователей, стремящихся раскрыть свой творческий потенциал. Эти модели оснащаются 14- или 16-дюймовым дисплеем OLED с разрешением до 4K в узкой рамке NanoEdge. Основу максимальной аппаратной комплектации составляют мобильный процессор AMD Ryzen 5000-й серии H или Intel Core™ i7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Для интуитивно понятного и точного управления в профессиональных приложениях ноутбуки Vivobook Pro 14X/16X OLED оснащаются сенсорным контроллером DialPad, встроенным в тачпад. За отведение тепла от ключевых компонентов отвечает новая система охлаждения с двумя вентиляторами, а аккумулятор емкостью до 96 Вт•ч позволяет погрузиться в творчество с головой, надолго забывая о подзарядке. Ноутбуки Vivobook Pro 14X/16X OLED выпускаются в двух вариантах оформления: темном (0° Black and Cool Silver) и светлом (Meteor White and Comet Grey), чтобы вдохновлять пользователей на создание самых ярких творческих проектов.Современные и стильные ноутбуки Vivobook Pro 14/15 OLED помогают создать позитивный творческий настрой. Они выпускаются в спокойном оттенке темно-синего (Quiet Blue) и свежем серебристом цвете (Cool Silver). Превосходный OLED-дисплей диагональю 14 или 15 дюймов, заключенный в узкую рамку NanoEdge, поддерживает разрешение до 2,8K/FHD. Аудиосистема ноутбуков сертифицирована компанией Harman Kardon. Отличное качество изображения и звучания – то, что нужно, чтобы наслаждаться работой и отдыхом с этими ноутбуками. Внутри стильного корпуса Vivobook Pro 14/15 OLED – новейший процессор AMD Ryzen 5000-й серии H или Intel Core™ i7, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, система охлаждения с двумя вентиляторами и контроллер стандарта WiFi 6 для высочайшей скорости беспроводного соединения.ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) – высокопроизводительный ноутбук с 15,6-дюймовым основным дисплеем 4K OLED HDR и дополнительным 14-дюймовым дисплеем ASUS ScreenPad™ Plus, расположенным под углом к пользователю. Дополнительный экран также поддерживает сенсорный ввод, по ширине соответствует основному дисплею и открывает практически безграничные возможности для творческой работы в многозадачном режиме. Усовершенствованный интерфейс ScreenXpert 2 для дополнительного экрана ScreenPad Plus дополнен рядом новых функций, включая приложение ASUS Control Panel для работы в приложениях для творчества. За превосходную производительность Zenbook Pro Duo 15 OLED отвечают новейшие высокопроизводительные компоненты – в максимальной конфигурации это процессор Intel Core i9 и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070, с легкостью справляющаяся даже с самыми тяжелыми графическими задачами.Ноутбуки Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED созданы, чтобы сделать жизнь проще и ярче. Эти изящные и тонкие устройства оснащены превосходными OLED-дисплеями с соотношением сторон 16:10, поддержкой разрешения 4K и формата HDR. Экран заключен в узкую рамку NanoEdge и поддерживает сенсорный ввод, а изображение на нем отличается насыщенностью, реалистичностью и отличной детализацией даже в темных сценах. Основу аппаратной комплектации этих портативных ноутбуков составляет процессор Intel Core 11-го поколения, производительность которого может быть дополнительно усилена с помощью фирменной технологии интеллектуальной работы (AIPT), или новейший процессор AMD Ryzen 5000-й серии H. Для максимального удобства эти ноутбуки оснащаются высокоточным поворотным креплением ErgoLift, дополнительным экраном ScreenPad, встроенным в тачпад, или сенсорным цифровым блоком NumberPad. Ноутбуки Zenbook 14X OLED и Zenbook 14 Flip OLED созданы для работы в удовольствие и самых ярких развлечений.Классический ноутбук ASUS ExpertBook B5 OLED и универсальный ноутбук-трансформер ExpertBook B5 Flip OLED с раскрывающимся на 360° дисплеем созданы для бизнеса, поэтому их оформление выполнено в лаконичном деловом стиле, а малый вес позволяет с комфортом брать эти устройства в поездки. Мощный аккумулятор рассчитан на полный день автономной работы, а целый ряд новейших технологий способствует продуктивной работе в любых условиях, даже в дороге. Процессор Intel® Core™ 11-го поколения обеспечивает превосходную производительность; технология интеллектуального шумоподавления улучшает качество аудиосигнала в программах для голосового общения; высокой скорости работы с данными способствует система хранения, состоящая из двух твердотельных накопителей, объединенных в RAID-массив; встроенный в тачпад цифровой блок ASUS NumberPad 2.0 удобен для работы с числами, а OLED-дисплей обеспечивает превосходное качество изображения в любых условиях. Новые модели ExpertBook B5 оснащены комплексной системой безопасности, включающей сканер отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0 для защиты личных данных пользователя и конфиденциальной коммерческой информации. Компактные и легкие, но в то же время высокопроизводительные ноутбуки ExpertBook B5 OLED и ExpertBook B5 Flip OLED станут идеальными партнерами в мире современного бизнеса.ASUS ZenScreen OLED MQ13AH – первый в мире портативный 13-дюймовый OLED-монитор, обладающий контрастностью 1000000:1, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой формата HDR10 и высокой точностью цветопередачи Delta E <2. Изображение на его экране всегда получается сочным, ярким и абсолютно реалистичным. Также доступна модель ASUS ZenScreen OLED MQ16AH с аналогичными характеристиками, но большей диагональю экрана – 15,6 дюйма.Толщина портативного монитора ASUS ZenScreen OLED MQ13AH составляет всего 5 мм, поэтому его очень удобно брать с собой. Встроенный датчик приближения позволяет определить, когда монитор не используется, чтобы автоматически отключать экран и экономить заряд аккумулятора. Монитор совместим с широким спектром устройств, в нем имеется один разъем mini-HDMI и три порта USB-C, два из которых поддерживают интерфейс DisplayPort™ в альтернативном режиме, а один – функцию подзарядки. Разъемы расположены по двум сторонам корпуса, чтобы этот монитор всегда было удобно подключать к источнику сигнала, а кабели при этом не мешали работе. 