Марке Republic of Gamers в 2021 году исполняется 15 лет
Начав свою историю с материнской платы Crosshair и первых игровых ноутбуков в мире G1 и G2, сегодня ROG – это игровой бренд № 1 в мире с широчайшим ассортиментов устройств, включая ноутбуки и десктопы, материнские платы и видеокарты, смартфоны и мониторы, периферию и беспроводное оборудование. ROG – это законодатель киберспортивной и геймерской моды, сотрудничающий с известными геймерами и творческими людьми по всему миру. ROG – это производитель новых категорий устройств, который не боится экспериментировать с новыми технологиями и задавать тренды по многим направлениям гейминга.
Поздравляем всех поклонников бренда ROG с юбилеем и дарим подарки.
С 18 августа по 1 октября купите ноутбук ROG в фирменных магазинах ASUS или в магазинах партнеров акции и получите в подарок рюкзак ROG и нашивку с персональной гравировкой, а также шанс выиграть один из 15 эксклюзивных ноутбуков ROG Zephyrus G14 AW SE!
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Предложение ограничено. Не является публичной офертой.
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