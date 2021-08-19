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Распродажа в фирменном магазине ASUS

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11 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

В честь начала нового учебного года в фирменном магазине ASUS стартует распродажа на ноутбуки серии: ROG, TUF Gaming, Zenbook и Vivobook.



Вы сможете приобрести мощную игровую машину ROG или тонкий и легкий Zenbook, или любой другой ноутбук ASUS, участвующий в акции, со скидкой 10% по промокоду «ASUSBTS21».

Аакция продлится до 6 сентября.

Предложение ограничено. Не является публичной офертой.

Подробнее здесь.
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Владимир Моисеев
16:36
есть укрепы и гк. догадаетесь сколько там можно в отряд игроков собрать? а ограничение в 3 человека, потому что 7-8 фиолетовых статюг на чифах или 279р порвут рандом.
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тож стал наблюдать атм камнями насрали там подьем побрили ... разброс это нечто особенно на пт что в принципе тупо пт там сведение и орудие точное иначе тебя просто выипут в реальной жизни ну а в игр...
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Владимир Моисеев
16:34
а что мешает вам создать такую же?
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UB3R
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Максим Иванов
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