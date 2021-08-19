Распродажа в фирменном магазине ASUS
В честь начала нового учебного года в фирменном магазине ASUS стартует распродажа на ноутбуки серии: ROG, TUF Gaming, Zenbook и Vivobook.
Вы сможете приобрести мощную игровую машину ROG или тонкий и легкий Zenbook, или любой другой ноутбук ASUS, участвующий в акции, со скидкой 10% по промокоду «ASUSBTS21».
Аакция продлится до 6 сентября.
Предложение ограничено. Не является публичной офертой.
Подробнее здесь.
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