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Roborock анонсировали выход в России инновационного робота-пылесоса S7, который моет полы при помощи звуковой вибрации

инновационная технология VibraRise
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Roborock S7 оснащен инновационной технологией VibraRise™: совершая до 3000 звуковых вибраций в минуту и автоматически приподнимаясь на ковровых покрытиях, швабра новой модели обеспечивает принципиально новый уровень уборки.

Благодаря этому новая модель от Roborock с первого раза легко справиться даже с серьезными загрязнениями: от засохших пятен от сладкого кофе до грязных следов от обуви. Совмещать сухую и влажную уборку в одном цикле еще никогда не было так просто. Автоматическое распознавание ковров стало возможным благодаря ультразвуковому датчику, а все обнаруженные покрытия с ворсом попадут на карту помещения с первой уборки. При каждом последующем включении S7 будет приподнимать модуль с влажной шваброй на 5 мм, чтобы избежать намокания ковров.

Помимо этого с Roborock S7 улучшится и качество работы в режиме пылесоса. При сохранении впечатляющей мощности всасывания в 2500 Па производитель усовершенствовал центральную щетку. Новый S7 оснащен полностью подвижным механизмом, который обеспечивает максимально плотное прилегание щетки к полу даже на неровных поверхностях. Наряду с отказом от использования щетины и ее заменой на ребра из жесткой резины это позволяет не только заметно улучшить результат и превратить каждую уборку в генеральную. Сами роботы-пылесосы теперь становятся устройствами для по-настоящему продвинутой сухой уборки: как для пыли на твердом полу, так и для мелкого мусора в ковровых покрытиях.

Автономность и удобство

Обладая литий-ионным аккумулятором емкостью в 5200 мАч и контейнером для сбора пыли в 470 мл, Roborock S7 может работать до трех часов на одной зарядке. А увеличенный бак для воды, объем которого составляет 300 мл, позволяет убирать на площади до 200 м². Разделить квартиру на комнаты, выбрать зонированную уборку, установить мощность всасывания и подачи воды, а также задать удобное расписание работы устройства по-прежнему можно в удобном и интуитивно понятном мобильном приложении. S7 не требует никакого участия, он будет на страже чистоты, даже когда никого нет дома.

Функциональность

Автоматическое распознавание комнат и максимально точная навигация становятся возможными для S7 благодаря установленному LiDAR и дополнительным датчикам распознавания препятствий. Колеса и щетки, которые благодаря использованию системы Scratchsafe™ защищают покрытие пола от царапин, моющийся фильтр, алгоритмы адаптивных маршрутов уборки, а также автоматическая подзарядка и система Child Lock не оставляют у Roborock S7 слабых мест.

Итог

Передовые технологии и иновационное техническое оснащение Roborock S7 – не главное его достоинство. Куда важнее то, что этот робот-пылесос сделан одним из флагманов рынка, который не просто с каждой новой моделью балует пользователя все более широким набором функций. Каждое улучшение продиктовано многолетним развитием компании и ориентиром на пользовательский опыт. Это и делает Roborock S7 идеальным устройством, которое поможет каждому потенциальному владельцу сэкономить огромное количество времени.

Где и почём

Приобрести робот-пылесос можно будет в магазинах “DNS” и на сайте https://www.dns-shop.ru/

Информация о компании Roborock



Компания Beijing Roborock Technology Co., Ltd была основана в июле 2014 года и специализируется на исследованиях, разработке и производстве усовершенствованной домашней робототехники с акцентом на точную навигацию. У Roborock богатый опыт в различных областях, таких как разработка алгоритмов, электронная инженерия, проектирование механических конструкций и производство. Каждый робот, которого производит компания, преследует единственную цель: освободить время людей, чтобы они могли тратить его на то, что они любят. В настоящее время продукты Roborock доступны в 40 странах, включая США, Германию, Францию, Испанию, Великобританию и, что немаловажно, Россию.

Больше информации на https://www.facebook.com/roborockrussia
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