Стартовали продажи бизнес-ноутбуков ASUS ExpertBook B1
ГЛАВНОЕ
- Отличная производительность: максимальная аппаратная комплектация включает процессор Intel Core i7 11-го поколения с технологией Performance Boost (блок питания 90 Вт), дискретную видеокарту NVIDIA GeForce, 48 ГБ оперативной памяти и подсистему хранения из двух накопителей
- Полный набор портов ввода/вывода: Thunderbolt 4, VGA, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0, HDMI, LAN, слот для карты памяти microSD и комбинированный аудиоразъем
- Малый вес и компактный формат: модель B1400 весит всего 1,45 кг при толщине корпуса 19,2 мм, относительная площадь экрана – 84%; B1500 весит 1,72 кг при толщине корпуса 19,4 мм, а относительная площадь его экрана составляет 90%
- Надежность и безопасность корпоративного уровня: корпус, соответствующий требованиям военно-промышленного стандарта прочности, алюминиевая крышка, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения питания, шторка для веб-камеры и криптопроцессор TPM 2.0
- Кристально чистое звучание для конференц-связи: алгоритм на основе машинного обучения эффективно отсеивает посторонние звуки, причем как для исходящего, так и для входящего аудиосигналов, оставляя только чистые голоса пользователей
Эти красивые, универсальные и доступные по стоимости ноутбуки, в максимальной версии созданные на основе новейших процессоров Intel® Core™ i7 11-го поколения, сочетают в себе повышенную надежность и прочность корпуса с отличной производительностью и целым набором дополнительных опций, повышающих продуктивность и удобство работы, таких как сенсорный цифровой блок NumberPad 2.0 в модели B1400, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения питания, клавиатуру с подсветкой и фронтальную веб-камеру.
Еще одним преимуществом новых бизнес-ноутбуков серии ExpertBook B1 является подсистема хранения, состоящая из двух накопителей для высокой скорости работы с данными и достаточного объема для хранения обширной библиотеки файлов. Кроме того, эти устройства могут похвастать широким набором интерфейсов и возможностью полностью раскрывать дисплей на 180° для совместной работы и обсуждения проектов с коллегами.
Высокая производительность: процессоры 11-го поколения Intel Core до модели Core i7
Бизнес-ноутбук ExpertBook B1400 с экраном диагональю 14 дюймов и 15,6-дюймовая модель B1500 могут похвастать превосходной аппаратной комплектацией, в максимальной версии включающей процессор Intel Core i7 новейшего поколения и дискретную видеокарту NVIDIA® GeForce® для безупречно быстрой и продуктивной работы. В бизнес-ноутбуках ExpertBook B1 реализована эксклюзивная технология Performance Boost. Она позволяет повышать производительность центрального процессора благодаря сочетанию эксклюзивных алгоритмов, получающих данные с пяти датчиков, продуманной системы охлаждения и 90-ваттного блока питания.
Мощную аппаратную комплектацию новых моделей серии ExpertBook B1 дополняет внушительный объем оперативной памяти – до 48 ГБ, а также подсистема хранения, сочетающая в себе преимущества высокой скорости работы с данными и большой емкости для хранения файлов. В максимальной версии подсистема памяти состоит из высокоскоростного твердотельного накопителя емкостью 1 ТБ и жесткого диска объемом 2 ТБ.
Конструкция моделей ExpertBook B1400 и B1500 предусматривает удобное обслуживание и апгрейд системы, что особенно важно для применения на коммерческих предприятиях и в образовательных учреждениях. Для доступа к модулям памяти и накопителям не нужно разбирать все устройство – достаточно открутить лишь несколько винтов на нижней панели ноутбука.
Полный набор интерфейсов: Thunderbolt 4, DisplayPort, USB 3.2 Gen2 и не только
Для бизнес-ноутбука очень важно иметь множество интерфейсов, позволяющих подключать всевозможное периферийное оборудование. Модели серии ExpertBook B1 предлагают широкий набор интерфейсов, включая новейший Thunderbolt 4 (передача видеосигнала по стандарту DisplayPort, ускоренная подзарядка и невероятно высокая скорость передачи данных), порты USB 3.2 Gen2 и USB 2.0 Type-A, разъем HDMI 1.4, разъем проводной сети Ethernet, слот для карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъем. Порты ноутбука отличаются повышенной надежностью и прошли тест на более чем 10 000 циклов подключения/отключения кабеля. Встроенный слот для замка Kensington позволяет предотвратить кражу ноутбука, если он используется в общественных местах.
Модели ExpertBook B1400 и B1500 обладают всем необходимым для комфортной удаленной работы и дистанционного обучения. Они предлагают в общей сложности три видеовыхода (DisplayPort через USB-C, HDMI и VGA D-Sub) и поддерживают подключение одновременно до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD в дополнение к собственному дисплею ноутбука. Это очень удобно для видеоконференций и дистанционного обучения, когда дисплей ноутбука используется непосредственно для конференц-связи, а дополнительные внешние мониторы – для просмотра рабочей информации или учебных материалов.Для максимально качественного и быстрого беспроводного соединения в новых моделях ExpertBook B1 установлен контроллер новейшего стандарта Wi-Fi 6 и применяется технология ASUS WiFi Master.
Портативный формат: малый вес, тонкий корпус, относительная площадь экрана до 90%
ASUS ExpertBook B1 весит поразительно мало – всего 1,45 кг, это меньше, чем большинство конкурирующих моделей, поэтому его удобно брать с собой куда угодно. Толщина корпуса модели B1400 составляет всего 19,2 мм.
Помимо малого веса и тонкого корпуса, эти устройства могут похвастать превосходным соотношением площади экрана к площади внутренней поверхности крышки. Благодаря узкой экранной рамке NanoEdge у 14-дюймовой модели ExpertBook B1400 относительная площадь экрана составляет 84%, а у 15-дюймовой версии B1500 – 90%. Это означает, что экран занимает практически всю поверхность крышки, не оставляя неиспользуемого пространства по краям. Для защиты глаз во время длительной работы за экраном в этих ноутбуках снижена интенсивность потенциально вредного синего света, что подтверждается сертификатом лаборатории TÜV Rheinland.
Надежность и безопасность корпоративного уровня, военный стандарт прочности
Бизнес-ноутбуки серии ExpertBook B1 обладают множеством средств для защиты конфиденциальной рабочей информации и личных данных пользователя.
Встроенный в кнопку включения питания сканер отпечатков пальцев позволяет авторизироваться в операционной системе с помощью биометрических данных. Для входа в систему достаточно лишь коснуться кнопки включения питания, и не нужно запоминать пароль или PIN-код.
В новых моделях ExpertBook B1 веб-камера оснащена физической шторкой. Это очень простое и полезное решение: задвинув шторку камеры, можно не бояться случайно включить видеотрансляцию. Когда нужно, чтобы вас снова видели, шторку легко открыть одним движением пальца.
Для защищенного хранения аутентификационной информации (паролей и шифровальных ключей), в ноутбуках серии ExpertBook B1 используется криптопроцессор TPM 2.0.
Ноутбуки ExpertBook B1400 и B1500 отличаются повышенной прочностью и соответствуют требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, поэтому они без последствий выдерживают все тяготы ежедневной работы и транспортировки.
В конструкции ноутбуков используются дополнительные усилительные элементы: крышка выполнена из надежного алюминиевого сплава, клавиатурная рама увеличивает структурную прочность корпуса, а специальный пеноматериал предотвращает повреждение внутреннего накопителя из-за ударов и тряски.
Кристально чистое звучание для конференц-связи – технология интеллектуального двухстороннего шумоподавления
Поскольку в современных реалиях все больше людей пользуются видеосвязью для удаленной работы и дистанционного обучения, бизнес-ноутбуки ExpertBook B1 оснащены технологией интеллектуального двухстороннего шумоподавления.
Эта технология использует алгоритм на основе систем машинного обучения, чтобы эффективно отсеивать посторонние звуки, оставляя только кристально чистый голос пользователя. Функция шумоподавления может работать в двух режимах: в режиме Single-Presenter от посторонних шумов «очищается» голос человека, находящегося непосредственно перед ноутбуком, а в режиме Multi-Presenter – множество голосов с разных направлений, что будет полезно во время конференц-звонков. Функция Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников.
Цена и доступность
Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B1500 поступил в продажу в фирменном магазине ASUS по цене 84 990 рублей. Подробнее здесь.
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