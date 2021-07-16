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Мини-ПК ASUS Fanless Chromebox применяется в новейших цифровых табло и интерактивных терминалах на платформе StratosMedia

Партнерство с компанией-разработчиком программной платформы для цифровых табло и интерактивных терминалов расширяет возможности коммерческого применения мини-ПК ASUS
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ГЛАВНОЕ
  • Компании ASUS и StratosMedia совместно разработали инновационные решения для цифровых табло на базе мини-ПК ASUS Fanless Chromebox
  • Компания Conquest Staging успешно применяет интерактивные терминалы на своих демонстрационных стендах в торговых центрах
  • Новые комплексные решения для цифровых табло позволяют добиться высокой эффективности рекламы, а также собирать и анализировать данные о том, что наиболее интересует и привлекает посетителей
  • ASUS Fanless Chromebox – первый мини-ПК серии Chromebox с пассивной системой охлаждения, оснащенный процессором Intel® Core 10-го поколения; благодаря пассивному охлаждению эти устройства могут применяться для решения широкого спектра задач
15 июля 2021 года компания ASUS объявила о партнерстве с компанией StratosMedia, разработчиком программной платформы для новейших цифровых табло и интерактивных терминалов, с целью создания готовых решений на базе мини-ПК ASUS Fanless Chromebox. Эти решения успешно применяются компанией Conquest Staging, размещающей рекламно-демонстрационные стенды с автомобилями в общественных местах, для максимального вовлечения потенциальных клиентов, а также сбора и анализа статистики о посетителях.

Партнерство, определяющее будущее цифровых табло

Интерактивные терминалы позволяют лучше взаимодействовать с каждым посетителем стенда, а также собирать ценную информацию о том, что наиболее привлекает потенциальных покупателей, и оценивать эти данные. Сотрудничество между компаниями ASUS и StratosMedia, разработчиком программной платформы для цифровых табло, позволяет создавать комплексные решения на базе мини-ПК ASUS Fanless Chromebox. Эти решения успешно применяются компанией Conquest Staging, размещающей интерактивные терминалы с информацией об автомобилях на демонстрационных стендах в общественных местах, которые привлекают огромное число потенциальных покупателей. На этих стендах посетители могут ознакомиться с таргетированной информацией и получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Интерфейс каждого терминала собирает важную для производителей автомобилей статистику о том, какие вопросы наиболее интересуют потенциальных клиентов.

В интерактивных терминалах также можно забронировать тест-драйв автомобиля, при этом взять автомобиль на тест-драйв можно не только в салоне, но и заказать его подачу к своему дому. Кроме того, можно переслать информацию об автомобиле на свой смартфон или воспользоваться конфигуратором комплектации и посмотреть, как машина будет выглядеть в различных цветах корпуса. Благодаря мощной аппаратной комплектации мини-ПК ASUS Fanless Chromebox и разработанному StratosMedia программному обеспечению, соответствующему Общему регламенту защиты персональных данных, интерактивные терминалы позволяют получать подробные аналитические данные о посетителях стенда в реальном времени. Так производители автомобилей узнают об интересах потенциальных клиентов, и оптимизируют взаимодействие с ними, чтобы сделать посещение стенда максимально приятным для каждого посетителя.

– Мы понимаем, насколько важно представлять продукт в удобном и ориентированном на клиентов интерактивном формате, а также получать подробную аналитику посетителей в режиме реального времени, – говорит Тристан Курц, генеральный директор Conquest Staging. – Мы рады, что стали первой компанией в мире, использующей для этого мини-ПК ASUS Fanless Chromebox. Установка прошла гладко, система работает плавно – результат превзошел наши ожидания. Благодаря партнерству StratosMedia, ASUS и Conquest Staging мы получили невероятно мощный инструмент.

Высокая производительность и пассивное охлаждение

Несмотря на малый размер и вес всего 1,2 кг, мини-ПК ASUS Fanless Chromebox отлично подходит для широкого спектра применений, включая цифровые табло, интерактивные терминалы, точки розничных продаж, складской учет, интерактивные карты в торговых центрах и многое другое. Это первое устройство Chromebox с пассивной системой охлаждения, оснащенное высокопроизводительным процессором Intel® Core 10-го поколения. Прочный алюминиевый корпус и пассивное охлаждение гарантируют высокую надежность этой компактной компьютерной системы для коммерческого применения даже в неблагоприятных условиях производственных цехов промышленных предприятий. Это устройство менее подвержено воздействию пыли и не требует частого профилактического обслуживания. Мини-ПК ASUS Fanless Chromebox оснащен портами USB 3.2 Gen1 Type-C и Type-A, высокоскоростным беспроводным контроллером WiFi 6, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и твердотельным накопителем с интерфейсом M.2 емкостью до 512 ГБ. Установленная на нем операционная система Chrome OS, разработанная компанией Google, обновляется автоматически, чтобы поддерживать на актуальном уровне защиту от вирусов, вредоносных программ и других онлайн-угроз. Кроме того, поддерживается установка приложений из магазина Google Play. Мини-ПК ASUS Fanless Chromebox прошел серию испытаний на надежность, включающие 168 часов работы при температуре 35 градусов и влажности 80%, чтобы гарантировать соответствие строгим стандартам качества ASUS, превосходящим общепринятые в отрасли требования.

Работой цифровых табло и информационных терминалов можно управлять удаленно, что очень удобно для своевременного обновления и быстрой адаптации к изменениям на рынке. Кроме того, крепление VESA с замком и эксклюзивная система подключения кабелей, препятствующая случайному отсоединению, позволяют легко и надежно устанавливать мини-ПК ASUS Fanless Chromebox в самых разных местах. Компактный компьютер ASUS Fanless Chromebox поддерживает одновременное подключение до трех внешних дисплеев с высоким разрешением 4K. Благодаря пассивному охлаждению и отличной производительности мини-ПК ASUS Fanless Chromebox обладает широчайшими возможностями для коммерческого применения.

Потенциал

Компания Conquest Staging высоко оценивает совместную разработку ASUS и StratosMedia по созданию цифровых табло и планирует разместить аналогичные информационные терминалы в других торговых центрах. Высокая посещаемость демонстрационных стендов получила положительный отклик от автопроизводителей. Аналитика трафика посетителей в реальном времени и другие преимущества этих решений способствуют высокой окупаемости затрат на размещение рекламно-демонстрационных стендов.

В будущем компания ASUS планирует расширить набор решений для цифровых табло и интерактивных терминалов на базе мини-ПК ASUS Fanless Chromebox и продолжить разработку новых способов взаимодействия с посетителями и индивидуального подхода для привлечения новых клиентов.



История успеха мини-ПК ASUS

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О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий для игр, продуктивной работы и создания медиаконтента и была признана «Лучшим брендом ноутбуков» 2020 года по версии Laptop Mag. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2020 году ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, была признана лучшим ноутбучным брендом 2020-го года по версии журнала Laptop Mag, стала одной из наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, а также вошла в число вызывающих наибольшее восхищение компаний по версии издания Fortune.
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