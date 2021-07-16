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Oral-B выпускает на рынок России новую революционную щетку Oral-B iO

В России появилась новая революционная щетка Oral-B iO: 6 лет исследований и 1 800 человек, принимавших участие в разработке и тестах, помогли создать щетку, которая открывает новую эру в технологиях для ухода за полостью рта.
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Искусственный интеллект, 3D-графика, интерактивный интерфейс, инновационные материалы и передовой опыт экспертов позволили создать безупречное устройство, меняющее представление о заботе о здоровье и красоте улыбки. Облеченная в минималистичный эргономичный дизайн, Oral-B iO не просто совершает прорыв в чистке зубов, но и обещает стать одним из самых красивых и модных гаджетов.

Здоровые зубы — залог здоровья всего организма и свободы самовыражения, которые начинаются с правильной гигиены полости рта. Новая щетка адаптируется под стиль жизни пользователя: синхронизация с мобильным устройством и искусственный интеллект учитывают индивидуальные особенности каждого человека, гарантируя равномерное очищение всей полости рта. За неделю регулярного использования Oral-B iO зубы становятся белее, позволяя улыбаться чаще, а интерактивный дисплей щетки дарит пользователям улыбку в ответ.

Oral-B iO — за пределами технологий

Магнитный привод — инновационная технология, которая плавно подает питание на кончики щетинок, позволяя щетке бережно и бесшумно скользить по зубам и обеспечивать глубокую, но уникально нежную чистку. Благодаря этой новой технологии полностью исключается вибрация щетки в руке, то есть в новой iO двигаются только сами щетинки, что обеспечивает принципиально другой уровень чистки. Результат превзошел все ожидания: Oral-B iO — это в 6 раз более эффективное удаление налета вдоль линии десны и более здоровые десны через неделю использования (по сравнению с обычной зубной щеткой).

Oral-B iO — за пределами дизайна



Совершенно новый пользовательский интерфейс был создан в сотрудничестве более чем с 1 800 потребителями, которые принимали участие практически во всех этапах разработки, включая исследования и тестирования, для того, чтобы обеспечить максимально мягкую и персонализированную чистку зубов.
  • Интерактивный цветной дисплей обеспечивает удобную навигацию по функционалу щетки, включая приветствие, настройку языка и выбор режимов чистки: бережная, глубокая чистка и отбеливание.
  • Интеллектуальный датчик давления обеспечивает безопасность десен и зубов, предупреждая об избыточном давлении или указывая, когда давление является оптимальным.
  • Магнитное зарядное устройство обеспечивает полную зарядку всего за три часа.
  • Новое приложение Oral-B оснащено 3D-графикой и технологией с искусственным интеллектом, которая позволяет обеспечить равномерное очищение всей полоста рта и 100% результат чистки.
  • Визуальный таймер отслеживает продолжительность каждого сеанса чистки, чтобы пользователи чистили зубы в течение рекомендованных стоматологами двух минут.

Oral-B iO — за пределами привычного



В результате клинических испытаний зубная щетка Oral-B iO показала, что обеспечивает более глубокую очистку зубов и десен по сравнению с обычной щеткой, позволяя пользователям легко и эффективно поддерживать здоровье полости рта. Исследования показали следующие результаты (в сопоставлении с обычной щеткой):
  • более здоровые десны всего за одну неделю;
  • в 6 раз более эффективное удаление налета вдоль линии десен;
  • 83% пациентов с воспаленными деснами за восемь недель восстановили здоровье десен;
  • зубы становятся белее за неделю регулярного использования Oral-B iO.
Стремясь создать устройство, которое не просто соответствует ожиданиям и потребностям пользователей, но и предвосхищает их желания, разработчики потратили более 1 200 часов, чтобы собрать и проанализировать отзывы. Результаты этой работы легли в основу функционала и пользовательского интерфейса щетки Oral-B iO, которая точно знает, что вам нужно для сияющей улыбки.

Oral-B iO — инновация теперь и в России

«Щетка Oral-B iO уникальна в своем роде, она открывает новую эру в инновационных технологиях по уходу за полостью рта. Это устройство использует не только передовые разработки, но и учитывает опыт самих пользователей, поэтому, с одной стороны, вы получаете профессиональный уход за зубами каждый день, с другой - исключительный комфорт в процессе чистки. Можно сказать, что Oral-B iO — это отражение будущего, которое уже наступило, и мы рады что теперь эта новинка доступна и российским потребителям», — поделился Роман Медведев, вице-президент категории «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе.

Созданная ведущими экспертами и дизайнерами, щетка Oral-B iO доступна к заказу по ссылке.

Не упустите свой шанс попробовать революционную новинку!

Oral-B — это более 60 лет инноваций и передовых разработок, которые коренным образом меняют принципы ухода за полостью рта. Эксперты Oral-B постоянно совершенствуют свои технологии, чтобы миллионы людей по всему миру могли каждый день открыто и уверенно улыбаться. Запатентованная возвратно-вращательная технология одобрена Стоматологической ассоциацией России и Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA). Продукция производится в Германии, там же находится научно-исследовательский центр, где она проходит тестирования на эффективность и безопасность.

В коллекции Oral-B — качественные и безопасные продукты для детей и взрослых: мануальные и электрические зубные щетки, ирригаторы, зубные нити и ополаскиватели.
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