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ASUS объявляет конкурс с призами ноутбуками

премиальный ультрабук ASUS Zenbook 14 и игровой ноутбук ROG Zephyrus M16
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

ASUS Award

Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ASUS и выиграй премиальный ультрабук ASUS Zenbook 14 UM425 на базе мобильного процессора AMD RYZEN 5000 серии с графикой RADEON

Правила викторины:
  • Зарегистрироваться на сайте: https://asus.events/award
  • Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
  • Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
  • Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук!


Викторина проходит с 17 мая по 29 июня 2021 года. Победителем становится участник, набравший больше всех баллов. Если несколько участников накопят одинаковое максимальное количество баллов, то каждому из них будет отправлен отдельный квиз, по результатам которого определится победитель.

КОНКУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ. ДОСТАВКА ПРИЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ. ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ.

ROG Award

Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ROG и выиграй игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 с процессором Intel Core 11-го поколения и видеокартой GeForce RTX

Правила викторины:
  • Зарегистрироваться на сайте: https://rog.events/award
  • Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
  • Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
  • Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук!


Викторина проходит с 17 мая по 29 июня 2021 года. Победителем становится участник, набравший больше всех баллов. Если несколько участников накопят одинаковое максимальное количество баллов, то каждому из них будет отправлен отдельный квиз, по результатам которого определится победитель.

КОНКУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ. ДОСТАВКА ПРИЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ. ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ.
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