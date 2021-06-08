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Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы

Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук!

Зарегистрироваться на сайте: https://rog.events/award

Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю

Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы

Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук!

Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ASUS и выиграй премиальный ультрабук ASUS Zenbook 14 UM425 на базе мобильного процессора AMD RYZEN 5000 серии с графикой RADEONПравила викторины:Викторина проходит с 17 мая по 29 июня 2021 года. Победителем становится участник, набравший больше всех баллов. Если несколько участников накопят одинаковое максимальное количество баллов, то каждому из них будет отправлен отдельный квиз, по результатам которого определится победитель.КОНКУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ. ДОСТАВКА ПРИЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ. ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ.Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ROG и выиграй игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 с процессором Intel Core 11-го поколения и видеокартой GeForce RTXПравила викторины:Викторина проходит с 17 мая по 29 июня 2021 года. Победителем становится участник, набравший больше всех баллов. Если несколько участников накопят одинаковое максимальное количество баллов, то каждому из них будет отправлен отдельный квиз, по результатам которого определится победитель.КОНКУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ. ДОСТАВКА ПРИЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ. ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ.