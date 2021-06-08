ASUS объявляет конкурс с призами ноутбуками
ASUS Award
Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ASUS и выиграй премиальный ультрабук ASUS Zenbook 14 UM425 на базе мобильного процессора AMD RYZEN 5000 серии с графикой RADEON
Правила викторины:
- Зарегистрироваться на сайте: https://asus.events/award
- Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
- Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
- Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук!
КОНКУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ. ДОСТАВКА ПРИЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ. ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ.
ROG Award
Докажи, что лучше всех разбираешься в продуктах ROG и выиграй игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 с процессором Intel Core 11-го поколения и видеокартой GeForce RTX
Правила викторины:
- Зарегистрироваться на сайте: https://rog.events/award
- Проверять личный кабинет на сайте раз в неделю
- Проходить квизы по обзорам продуктов компании и набирать баллы за правильные ответы
- Накопить больше всех баллов и выиграть ноутбук!
КОНКУРС ПРОХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ. ДОСТАВКА ПРИЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕРРИТОРИИ РФ. ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ.
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