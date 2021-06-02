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SSD-накопитель Crucial BX500 от Micron

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История бренда и первых продуктов от Micron

В середине 90-х годов прошлого века на рынке оперативной памяти в качестве самостоятельного продукта для увеличения памяти IBM-PC-совместимых компьютеров начали массово появляться модули ОЗУ. Следует заметить, что как качество первых устройств, так и реализация гарантийных обязательств тогда полностью соответствовало реалиям времени: в большинстве своем модули оперативной памяти собирались небольшими компаниями на базе китайских DRAM. Бренд Crucial Technology, основанный в 1996 году корпорацией Micron Technology специально для торговой марки модулей ОЗУ, сумел завоевать значительную часть рынка. Произошло это благодаря тому, что Crucial смогла первой вывести на рынок модули первой пайки, которые были разработаны, протестированы и произведены специалистами из Micron. Выпуск модулей ОЗУ на основе микросхем собственного производства, размещение производства на территории одной страны (США), позволившее каждому заказчику рассчитывать на поставку памяти с чипами из одной и той же серии, и тщательный контроль качества позволили продукции Crucial сформировать у покупателей совершенно новое понимание уровня бесперебойной работы и продолжительности срока службы модулей ОЗУ.

В 2000-м году именно бренд Crucial выпустил на рынок первую в мире доступную частным покупателям оперативную память стандарта DDR. А уже через три года они выпустили первый USB-накопитель на базе полупроводниковой памяти NAND, который и является предшественником современных SSD – Crucial MX500 и Crucial BX500. Поговорим о последней.

Технические характеристики и особенности SSD - Crucial BX500

Выполненный в форм-факторе 2.5 дюйма BX500 выпускается с пятью вариантами общего объема хранилища: стандартные 120/240/480 ГБ, а версии с объемом в 1 и 2 ТБ порадуют более продвинутую публику. Благодаря обозначенному размеру и физической конфигурации BX500 может стать идеальным решением для замены стандартного жесткого диска в ноутбуках или дополнительной базой для повышения производительности ПК, скорость работы которых оставляет желать лучшего. Данная модель накопителя обладает интерфейсом SATA 3 (до 6 Гбит/с). Скорость последовательного чтения составляет 540 МБ/сек, последовательной записи – 500 МБ/сек. Из дополнительных возможностей стоит отметить многоэтапный алгоритм обеспечения целостности данных, возможность температурного контроля, ускорение записи SLC, активную сборку мусора, TRIM, S.M.A.R.T. и код исправления ошибок ECC. В комплект поставки входит ПО Acronis True Image (для клонирования образа имеющегося HDD).



Помимо соответствующих запросам времени технических характеристик нельзя не сказать об обусловленной качеством сборки долговечности. Среднее время наработки на отказ составляет 1,5 миллиона часов, а общее число записанных байтов в зависимости от размера модуля достигает: накопитель 2000 ГБ – 720 ТБ или 390 ГБ в день в течение пяти лет, накопитель 1000 ГБ – 360 ТБ или 195 ГБ в день в течение пяти лет, накопитель 480 ГБ – 120 ТБ или 65 ГБ в день в течение пяти лет, 240 ГБ – 80 ТБ или 43 ГБ в день в течение пяти лет. В случае, если объем записываемых данных явно ниже указанных, производитель предусмотрел гарантию на три года для каждого устройства. Так что по поводу долгой жизни своего SSD пользователю переживать точно не придется.

Отдельного упоминания достойно внимание Micron к своим клиентам. Благодаря тому, что на сайте компании есть средства для проверки совместимости компонентов, даже неопытный пользователь располагает возможностью не ошибиться в выборе комплектующих для сборки своего ПК. Пошаговое руководство по установке как самого SSD, так и дополнительно программного обеспечения можно найти и в коробке с приобретенным BX500, и все на том же сайте производителя. Даже в том случае, когда инструкции не смогли помочь пользователю, не все потеряно: служба поддержки Crucial всегда доступна в режиме чата или телефонного звонка.



Итог

Crucial BX500 – отличный способ повысить производительность настольного компьютера или ноутбука, не прибегая к покупке нового устройства. Опираясь на 40-летний опыт работы Micron, компания Crucial смогла представить надежный твердотельный накопитель, который отвечает всем современным техническим запросам, обладает впечатляющей долговечностью и широким набором дополнительных функций. Простые инструкции, дополнительное программное обеспечение для создания копий и клиентская поддержка делают BX500 одним из простейших способов ускорить работу компьютера даже для неопытного пользователя.

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