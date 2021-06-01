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ASUS отмечает 10-летие Zenbook - подарки и розыгрыши ноутбуков ZenBook Duo 14

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3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

В 2021 году легендарному бренду ZenBook исполняется десять лет. Приглашаем всех покупателей ноутбуков ZenBook отметить юбилей вместе с нами! С 1 по 30 июня купите любой ZenBook в магазинах-партнерах, зарегистрируйте покупку на сайте акции и получите в подарок Office 365 Персональный, а также кожаный органайзер с индивидуальной гравировкой. Предложение ограничено и не является публичной офертой. Подробнее здесь



Акции в честь 10-летия Zenbook

#zenbook_10лет

Компания ASUS решила отметить 10-летие бренда Zenbook и объявляет о старте конкурса «#zenbook_10лет» в ходе которого будут разыграны 3 ноутбука Zenbook Duo 14, по одному в каждой социальной сети.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше в Instagram, нужно:
  1. Подписаться на аккаунт ASUS Россия: https://www.instagram.com/asus_russia/
  2. Поставить «лайк» на акционную запись,
  3. Сделать репост акционной записи в сторис,
  4. Сохранить репост в «актуальное» профиля.


Для того, чтобы принять участие в розыгрыше во Вконтакте, нужно:
  1. Подписаться на аккаунт ASUS Россия: https://vk.com/asus
  2. Сделать репост акционной записи,
  3. К репосту или под репостом необходимо написать поздравление ASUS с юбилеем серии ZenBook.


Для того, чтобы принять участие в розыгрыше на Youtube:
  1. Подписаться на аккаунт ASUS Россия: https://www.youtube.com/user/asusru
  2. Посмотреть промо-видео полностью
  3. Пройти тест и ответить на все вопросы правильно (тест будет доступен на промо-странице, это будет указано в посте)


Подарки за покупку

Все пользователи, купившие Zenbook у одного из партнеров акции, могут принять участие в конкурсе и получить в подарок кожаный органайзер для документов и кредитных карт с персональной гравировкой + Microsoft 365 персональный на 1 год.

Для этого нужно:
  1. C 1 по 30 июня 2021 года купить ноутбук серии Zenbook в магазине-участнике акции
  2. Оставить отзыв на сайте магазина или на Яндекс.Маркете, ответив на вопросы:
     Почему ты выбрал продукт компании?
     Какие три основных достоинства продукта?
  3. Зарегистрировать покупку и получить подарки от компании ASUS.


Подробные условия всех акций можно найти по ссылке
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