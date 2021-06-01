ASUS отмечает 10-летие Zenbook - подарки и розыгрыши ноутбуков ZenBook Duo 14
В 2021 году легендарному бренду ZenBook исполняется десять лет. Приглашаем всех покупателей ноутбуков ZenBook отметить юбилей вместе с нами! С 1 по 30 июня купите любой ZenBook в магазинах-партнерах, зарегистрируйте покупку на сайте акции и получите в подарок Office 365 Персональный, а также кожаный органайзер с индивидуальной гравировкой. Предложение ограничено и не является публичной офертой. Подробнее здесь
Акции в честь 10-летия Zenbook
#zenbook_10лет
Компания ASUS решила отметить 10-летие бренда Zenbook и объявляет о старте конкурса «#zenbook_10лет» в ходе которого будут разыграны 3 ноутбука Zenbook Duo 14, по одному в каждой социальной сети.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше в Instagram, нужно:
- Подписаться на аккаунт ASUS Россия: https://www.instagram.com/asus_russia/
- Поставить «лайк» на акционную запись,
- Сделать репост акционной записи в сторис,
- Сохранить репост в «актуальное» профиля.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше во Вконтакте, нужно:
- Подписаться на аккаунт ASUS Россия: https://vk.com/asus
- Сделать репост акционной записи,
- К репосту или под репостом необходимо написать поздравление ASUS с юбилеем серии ZenBook.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше на Youtube:
- Подписаться на аккаунт ASUS Россия: https://www.youtube.com/user/asusru
- Посмотреть промо-видео полностью
- Пройти тест и ответить на все вопросы правильно (тест будет доступен на промо-странице, это будет указано в посте)
Подарки за покупку
Все пользователи, купившие Zenbook у одного из партнеров акции, могут принять участие в конкурсе и получить в подарок кожаный органайзер для документов и кредитных карт с персональной гравировкой + Microsoft 365 персональный на 1 год.
Для этого нужно:
- C 1 по 30 июня 2021 года купить ноутбук серии Zenbook в магазине-участнике акции
- Оставить отзыв на сайте магазина или на Яндекс.Маркете, ответив на вопросы:
Почему ты выбрал продукт компании?
Какие три основных достоинства продукта?
- Зарегистрировать покупку и получить подарки от компании ASUS.
Подробные условия всех акций можно найти по ссылке
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