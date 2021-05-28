28 мая фирменный магазин ASUS открывает предзаказ на одну из самых ожидаемых новинок сезона - Zenfone 8
Смартфон с высококлассным 5,9-дюймовым экраном Samsung AMOLED 120 Гц выполнен в очень компактном корпусе и идеально подходит для управления одной рукой. Флагманская мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888 обеспечит запас производительности на годы вперед. Батарея на 4000 мА•ч гарантирует продолжительное время автономной работы. Несмотря на компактность, смартфон оснащается высококачественными тыловыми и селфи-камерами на базе современных сенсоров Sony, которые дают отличное качество снимков при любом освещении. С Zenfone 8 не страшно попасть под дождь, ведь он защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
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