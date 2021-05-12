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Игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti уже в России

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Уже 11 мая можно купить новейший ROG Strix G15 G513QE с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti! ROG Strix G15 - современная платформа для доступного гейминга на базе процессора AMD Ryzen серии 5000 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX серии 3000 для ноутбуков. 15-дюймовый экран с матрицей 144 Гц отличается широкими углами обзора и низким временем отклика. Надежная система охлаждения рассчитана на длительную работу с высокими нагрузками. В числе преимуществ ноутбука стильный дизайн в эстетике киберспорта и новый корпус с уменьшенными габаритами.

ПРЕДЗАКАЗ НА ASUS TUF DASH 15 FX516PE

ASUS TUF Dash 15 FX516PE оснащается 15-дюймовым экраном на 144 Гц, процессором Intel Core 11 поколения и видеокартой NVIDIA RTX 3050 Ti для ноутбуков. Ноутбук выполнен в тонком корпусе с новой стилистикой бренда TUF. В числе новшеств быстрая подзарядка по USB-C, Thunderbolt 4 и улучшенная аудиосистема. Время автономной работы составляет до 16 часов.

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