Ситилинк освободил полки для мониторов HUAWEI
Эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, объявили о старте продаж мониторов компании HUAWEI на сайте и в магазинах сети.
Монитор HUAWEI Display 23.8″ оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 при плотности пикселей 93 PPI. Широкий угол обзора 178°, контрастность до 1000:1, яркость до 250 нит и антибликовое покрытие обеспечивают высокий визуальный комфорт при разнообразных условиях внешнего освещения. Монитор способен воспроизводить 16,7 миллиона оттенков, составляющих 72% цветового охвата NTSC.
Время отклика матрицы составляет 5 мс, что даёт преимущество во время динамичных видеоигр, позволяя быстро реагировать на изменения действий в игре. Монитор имеет классическое соотношение сторон 16:9, удобное как для работы с документами, так и для просмотра видео, при этом полезная площадь экрана составляет 90% фронтальной поверхности.
«В нашей сети за первый квартал текущего года было продано на 20% мониторов больше, чем за аналогичный период года прошлого. – поделился Иван Поликарпов руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк» - Расширение ассортимента мониторов по привлекательной цене позволяет нашим клиентам делать выгодный выбор для обновления оборудования дома и на рабочих местах».
HUAWEI Display 23.8″ получил режим защиты зрения, снижающий нагрузку на глаза при длительной работе за счёт фильтрации синей составляющей спектра подсветки. Эффективность этого режима подтверждена сертификатом Low Blue Light компании TÜV Rheinland. Ещё один сертификат Flicker Free подтверждает отсутствие мерцания и бликов изображения.
Устройство имеет подставку с возможностью регулировки угла наклона. Для подключения к источникам сигнала монитор оснащён портами HDMI и VGA, в дополнение к которым имеется USB-разъём для подзарядки мобильных устройств.
Монитор HUAWEI Display 23.8″ в «Ситилинк» появится в продаже в черном цвете с апреля 2021 по цене в 11 990 рублей.
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