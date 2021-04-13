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NVIDIA GTC 2021. Ключевые анонсы

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Сегодня в рамках открытия ежегодной NVIDIA GPU Technology Conference - GTC 2021 - основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сделал ряд интересных анонсов по теме автономного вождения.

Полная запись выступления Дженсена доступна на странице GTC.

Полный обзор всех ключевых анонсов GTC представлен в данном блоге.

Изображения и материалы для прессы доступны на странице NVIDIA Multimedia.

Drive Atlan и другие анонсы в области автопрома

DRIVE Atlan™ - Новое поколение Atlan SoC, которое расширит семейство решений DRIVE для моделей 2025 года, станет современным центром обработки данных на колесах с производительностью более 1000 TOPS. Atlan объединит новые CPU, GPU и DLA с последними достижениями в области сетевых технологий и безопасности, чтобы обеспечить высочайшую производительность и защиту, необходимые автомобилям нового поколения.



DRIVE Hyperion™ - 8-е поколение готовой AV-платформы упрощает сбор данных, разработку и тестирование платформы. Теперь она включает доступ к исходному коду ПО DRIVE, чтобы помочь клиентам DRIVE ускорить переход к производству.



DRIVE Sim™ - Новая версия нашего пакета моделирования теперь поддерживается NVIDIA Omniverse, обеспечивая высокое качество и физическую точность симуляции для большей безопасности, масштабирования и экономичности. Используя трассировку лучей NVIDIA RTX, Omniverse и ИИ, DRIVE Sim может генерировать широкий спектр реальных сценариев для разработки и проверки AV-системы, а также управлять развертыванием парка.



Автомобильный конвейер стоимость в 8 млрд долларов - Признанные производители оборудования, грузовиков, автомобилей на новом топливе и роботакси берут на вооружение технологии NVIDIA DRIVE. В ближайшие шесть лет на дороги выйдут автомобили, оснащенные NVIDIA Drive, от таких компаний, как Volvo Cars, Mercedes-Benz, NIO, SAIC, TuSimple, Cruise, Zoox, Faraday Future, VinFast и не только.
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