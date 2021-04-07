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Ситилинк запустил акцию КиберСкидки для предпринимателей

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В течение всего апреля в «Ситилинк» проходит акция для предпринимателей «КиберСкидки для бизнеса».



Всем клиентам – юридическим лицам будет доступен специальный ассортимент - чуть более 1200 товаров по специальным ценам и со скидками до 40%. Товары подобраны специально под нужды предпринимателей, которые желают обновить компьютерную и иную технику в начале года.

Главное преимущество для предпринимателей в работе с «Ситилинк» — широкий ассортимент техники и электроники, который постоянно расширяется, так же интегрируя товарные категории и сервисы, интересующие корпоративных клиентов. В рамках акции «Киберскидки для бизнеса», например, персональный компьютер IRU Office 315, Intel Core i5 9400, DDR4 8ГБ, 1ТБ, Intel UHD Graphics 630 с операционной системой Windows 10 Pro предлагается за 41590 рублей. Монитор PHILIPS 241E1SCA (00/01) 23.6" можно приобрести за 8541 рубль, на Wi-Fi роутер XIAOMI Mi Redmi AC2100 установлена промо цена – 2574 рубля, комплект (клавиатура+мышь) ОКЛИК 600M, USB, проводной, черный [mk-5330] предлагают за 552 рубля. Отдельно, в рамках акции, представлено офисное приложение MICROSOFT Ключ доступа Office для дома и бизнеса 2019 Rus POS карта за 17590 рублей.

Заказать нужный товар предприниматели могут через электронную почту и «Личный кабинет», по телефону и через персонального менеджера, более 800 магазинов и пунктов выдачи по всей стране и наличие доставки собственным транспортом обеспечивают оперативность получения товара.

«В первой половине года многие предприятия решаются на обновление офисной и компьютерной техники, чувствуя их потребности мы запустили специальную акцию с широким ассортиментом, которая будет идти весь апрель, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Для эффективной работы требуются современные и оборудованные места, где все от клавиатуры и мышки до производительной точки WIFI и сервера позволит предприятию быть конкурентоспособным и гибкими в удовлетворении потребностей клиентов».
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