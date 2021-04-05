Оверклокеры установили несколько важных рекордов с помощью материнской платы ROG Maximus XIII Apex
ГЛАВНОЕ
- Побит 4-минутный рекорд в бенчмарке Super PI: подсчет 32 миллионов знаков после запятой в числе пи выполнен менее чем за 3 минуты 40 секунд – достижение принадлежит оверклокеру под ником ‘Rauf’
- Одноядерный режим: оверклокер ‘safedisk’ побил рекорды в бенчмарках Geekbench4 и PiFast, а его коллега ‘elmor’ разогнал тактовую частоту процессора Intel® Core 11-го поколения до 7307 МГц
- Выдающиеся результаты в 3D: ‘Rauf’ и ‘OGS’ воспользовались увеличенной пропускной способностью новой платформы, чтобы побить целый ряд рекордов производительности видеокарт
- 10 мировых рекордов и 7 первых мест: универсальность новой платформы подтверждают многочисленные победы в бенчмарках многоядерной производительности центральных процессоров и производительности графических процессоров
Одно из этих достижений обладает особой значимостью благодаря солидной истории теста – бенчмарк Super PI применяется для оценки однопоточной производительности компьютерных систем уже 25 лет. Семь лет назад в вариации этого бенчмарка Super PI 32M был установлен рекорд с помощью системы на базе материнской платы ROG Maximus V Formula – тогда вычисление 32 миллионов знаков после запятой в числе пи впервые заняло менее 5 минут. С тех пор оверклокеры улучшали результат, стремясь преодолеть 4-минутный барьер, но до недавних пор это казалось невозможным.
Благодаря выходу платформ нового поколения оверклокерам удалось не только уложиться в 4 минуты, но и заметно улучшить результат. Сразу несколько компьютерных энтузиастов сообщили о преодолении 4-минутного барьера, но пальма первенства принадлежит оверклокеру Тобиасу Бергстрему под ником ‘Rauf’. Ему удалось не просто преодолеть 4-минутный барьер в бенчмарке Super PI 32M, но и улучшить результат еще на 20 секунд, а также установить новый рекорд в варианте бенчмарка Super PI 1M. В своем интервью ‘Rauf’ отметил превосходные возможности для разгона памяти, реализованные в материнской плате ROG Maximus XIII Apex, и впечатляющий прирост производительности платформы Intel Rocket Lake:
– Инженеры компаний Intel и ASUS проделали невероятную работу и отлично реализовали возможности для разгона, – сказал ‘Rauf’. – Я мечтал преодолеть барьер в 3 минуты 40 секунд, и это оказалось весьма непростой задачей. Я разогнал тактовую частоту процессора и памяти до предела. Перед тем, как получить результат 3:39,953, у меня было две попытки, которые закончились с результатом ровно 3:40,000.
Оверклокер ‘Rauf’ хорошо известен среди компьютерных энтузиастов особой любовью к проверенным временем тестам. Помимо выдающихся достижений в бенчмарках Super PI, он также побил рекорды в старых тестах 3DMark и даже использовал массив SLI, чтобы занять первые места в современных тестах Unigine Heaven и Superposition. Однако, ‘Rauf’ – не единственный, кто отличился в разгоне видеокарт. Команда оверклокеров ‘OGS’ заняла два общемировых первых места в бенчмарке 3DMark03, дополнив материнскую плату ROG Maximus XIII Apex несколькими графическими процессорами.
Возможностями усовершенствованной архитектуры новой платформы Intel воспользовались и другие специалисты. В штаб-квартире ASUS оверклокеры ‘elmor’, ‘Massman’ и ‘safedisk’ при помощи жидкого гелия разогнали установленный на материнскую плату ROG Maximus XIII Apex процессор Intel Core i9-11900KF до частоты 7,3 ГГц на всех ядрах. Остатки жидкого гелия команда оверклокеров потратила в тот же день, установив рекорды одноядерной производительности в тестах PiFast и Geekbench4. По отдельности ‘noizemaker’ и ‘safedisk’ также похвастались общемировыми первыми местами в тестах многоядерной производительности Cinebench R20, Cinebench 2003 и Geekbench3.
Компания ASUS благодарит всех энтузиастов, которые сотрудничали с инженерами в процессе разработки и помогли протестировать и улучшить материнскую плату ROG Maximus XIII Apex. Помимо упомянутых выше оверклокеров, компания ASUS благодарит за достигнутые успехи ‘rsannino’, ‘keeph8n’, ‘Alex@ro’, ‘Fredyama’, ‘Ike’ и ‘Kavin’.
Все обновленные рекорды приведены в таблице ниже.
|Оверклокер
|Категория**
|Результат
|Достижение
|elmor
|Тактовая частота ЦП Intel Core
|7307 МГц ***
|Первое место*
|Rauf
|Super PI - 32M
|3 мин 39,953 сек
|Мировой рекорд
|Rauf
|Super PI - 1M
|4,546 сек
|Мировой рекорд
|safedisk
|PiFast
|8,280 сек
|Мировой рекорд
|safedisk
|Geekbench4 - Single Core
|11208
|Мировой рекорд
|safedisk
|Geekbench3 - Multi Core (8x core)
|64818
|Первое место**
|noizemaker
|Cinebench 2003 (8x core)
|12357
|Первое место**
|Rauf
|3DMark11 - Performance (1x GPU)
|66217
|Первое место**
|Rauf
|3DMark06 (1x GPU)
|83487
|Мировой рекорд
|Rauf
|3DMark05 (1x GPU)
|102410
|Мировой рекорд
|Rauf
|3DMark03 (1x GPU)
|427676
|Мировой рекорд
|OGS
|3DMark03 (2x GPU)
|384932
|Первое место**
|OGS
|3DMark03 (3x GPU)
|362486
|Первое место**
|Rauf
|3DMark Vantage - Extreme (1x GPU)
|125104
|Первое место**
|Rauf
|3DMark Vantage - Extreme (2x GPU)
|125584
|Мировой рекорд
|Rauf
|Superposition - 1080p Extreme (2x GPU)
|25000
|Мировой рекорд
|Rauf
|Superposition - 8K Optimized (2x GPU)
|14927
|Первое место**
|Rauf
|Heaven Benchmark - Extreme (2x GPU)
|13544,97
|Мировой рекорд
По данным на 2021-03-30 15:00 GMT.
* Первое место в аппаратной категории для процессоров класса Intel Core i9-11900KF.
** Общемировое первое место по производительности ЦП или ГП в соответствующих категориях.
*** Результат получен во время внутренних испытаний, но на время написания пресс-релиза еще не опубликован HWBot. Ссылка на видео.
Цена и доступность
Материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex доступна по всему миру. Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.
Дополнительные материалы
ROG Facebook: https://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: https://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global News: https://www.asus.com/news
ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: https://www.twitter.com/asus
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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