С 1 по 11 апреля - скидка 10% на ноутбук ASUS VivoBook S14 S435 с промокодом E-S435-10
Новый VivoBook S14 S435 - стильный молодежный 14-дюймовый ноутбук, выполненный в тонком металлическом корпусе. Эта самая легкая 14-дюймовая модель серии VivoBook станет незаменимым помощником в продуктивной ежедневной работе. S435 построен на платформе Intel Evo на базе процессора Intel Core 11-го поколения, гарантируя высокую скорость работы как от сети, так и от батареи, отличную автономность, моментальное включение и улучшенное качество работы в беспроводной сети.
Торопитесь, количество ноутбуков по акции ограничено!
С VivoBook S14 все становится легче!
Не является публичной офертой.
Теги
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила