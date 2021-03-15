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Ситилинк: что выбрали покупатели к Международному женскому дню

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Аналитики одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» сравнили продажи в предпраздничный период с 1 по 8 марта с аналогичным периодом 2020 года и зафиксировали рост продаж на 33% в количестве реализованных единиц и на 79% в денежном выражении.

За пределами Москвы и Санкт-Петербурга самый высокий рост в количестве покупок наблюдался в Новосибирске (+58%), Волгограде (+40%), Уфе (+30%), а также в Воронеже, Краснодаре и Ярославле. Средний чек в указанный период по всей сети вырос на 46% по сравнению с прошлым годом.

В число самых популярных товарных групп в этот период вошли: мелкая бытовая техника, товары для красоты и здоровья, смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары к ним.

В этом году специальная акция к Международному женскому дню в «Ситилинк» стартовала сразу за предложением к 23 февраля и непосредственно в предпраздничный период среди товаров абсолютным лидером стали ноутбуки. Также востребованными в качестве подарка устройствами стали чайники, погружные блендеры и фитнес-браслеты.

«В период акции мы зафиксировали рост спроса на бытовую технику, товары для красоты и здоровья, смартфоны и ноутбуки. Мужчины выбирают более дорогие товары в подарок женщинам и постепенно уходят от бытовой техники и кухонной утвари. К тому же в этом году много женщин работает дистанционно, что стимулировало дарителей чаще выбирать в подарок мобильную технику: ноутбуки, планшеты и смартфоны», – прокомментировал итоги Александр Дедов, директор по маркетингу компании Ситилинк.
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