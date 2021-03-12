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Зима 2020/2021: какую технику приобретали россияне

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Аналитики одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» сравнили продажи периода декабрь 2020-февраль 2021 с аналогичным периодом 2019/2020 года и зафиксировали рост продаж в 4 раза в денежном выражении и в 3,3 раза в количестве реализованных единиц.

Холода и обильные снегопады оказали сильное влияние на продажи оборудования для уборки снега, продажи бытовых обогревателей и пускозарядных систем для автомобилей.

В число самых популярных товаров в этот период вошли: снегоуборочная техника (рост в 4,5 раза в денежном выражении и в 4 раза в штучном выражении), лопаты (рост в 4 раза в денежном выражении и в 3 раза в штучном выражении), бытовые обогреватели (рост в 3 раза в денежном и в штучном выражении), а также пускозарядные комплексы для запуска автомобилей в условиях сильных холодов (рост в 3,5 раза в денежном и в штучном выражении).

Наиболее активно все категории продавались в январе и в феврале этого года, а, например, отдельно продажи снегоуборочной техники выросли до 8,5 раз в период прохождения циклона “Волькер” в середине месяца,

«Особенности этой зимы повлияли на продажи в отдельных категориях прямым образом. Техника для уборки приобреталась как частными лицами, так и организациями для преодоления последствий значительных снегопадов, – прокомментировал итоги продаж в зимний сезон Олег Пчельников, директор по закупкам компании «Ситилинк». – В нашем ассортименте широкий выбор позиций для удовлетворения спроса со стороны автовладельцев, частных домохозяйств, операторов коммерческой недвижимости. Последствия снегопадов окажут долгосрочное влияние и на продажи садового оборудования этой весной».
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