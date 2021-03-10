Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS начинает благотворительную кампанию «Заботимся о здоровье вместе!»

3000 рублей с каждого ноутбука с OLED-экраном, купленного в фирменном интернет-магазине ASUS, будут перечислены в фонд «Линия жизни»
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

ГЛАВНОЕ
  • OLED-дисплеи в ноутбуках ASUS снижают уровень вредного синего излучения на 70% и обеспечивают исключительное качество изображения
  • ASUS перечислит 3000 рублей от продажи каждого ноутбука с OLED-дисплеем в фонд помощи детям в возрасте до 18 лет
Компания ASUS совместно с фондом «Линия жизни» объявляют начало благотворительной кампании «Заботимся о здоровье вместе!».

ASUS осознает свою социальную ответственность как производителя современного компьютерного оборудования и стремится использовать самые передовые технологии, чтобы сделать технику ASUS максимально комфортной и безопасной в работе. OLED-дисплеи, применяемые в новейших моделях ноутбуков ASUS, снижают нагрузку на зрение и обеспечивают исключительное качество изображения.

В рамках кампании 3000 рублей с каждого ноутбука с OLED-экраном, купленного в фирменном интернет-магазине ASUS, будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни».

ASUS не только заботится о здоровье пользователей ноутбуков, но и предлагает им вместе позаботиться о подопечных фонда, который создан с целью оказания помощи детям в возрасте до 18 лет (включительно) от заболеваний, с которыми способна справиться современная медицина.

Страница акции: https://ru.store.asus.com/OLED



Вредное влияние синего света

Известно, что синий свет ухудшает качество сна и может вызывать дискомфорт в глазах. При наступлении темноты в организме человека вырабатывается мелатонин, особый гормон, способствующий правильному ежедневному циклу сна. Согласно недавним исследованиям, проведенным Стэнфордским университетом, воздействие синего света в ночное время может приводить к блокировке выработки мелатонина и последующим нарушениям сна.

Защита здоровья детей

Хрусталик и роговица глаза у детей более прозрачны, чем у взрослых, что позволяет синему свету легче проникать в них, создавая риск раннего старения сетчатки. Исследования Центра зрения в Лейксайде показали, что количество синего света, которое достигает сетчатки, у пятилетнего ребенка и 60-летнего взрослого может отличаться в три раза.

Ноутбуки ASUS с OLED-дисплеями

Ноутбуки ASUS оснащаются OLED-дисплеями, которые, благодаря особенности конструкции, излучают на 70% меньше вредного синего света, чем классические ЖК-дисплеи, что делает работу с ними более комфортной и безопасной. Их преимущества подтверждаются сертификатами TÜV Rheinland и SGS.

Превосходное качество изображения

Поскольку эффект снижения доли синего цвета достигается за счет сдвига спектра излучения, а не фильтрации, качество изображения и точность цветопередачи остается неизменно высоким. Ноутбуки ASUS с экранами OLED отображают 100% оттенков цветового пространства DCI-P3, используемого в кинематографической промышленности. Более того, высокая точность передачи цвета сохраняется как при высокой, так и при низкой яркости дисплея, что позволяет настраивать комфортные параметры для работы в различных условиях освещенности без компромиссов в качестве изображения. Благодаря особенности конструкции пикселя, OLED-дисплеи превосходно передают черный цвет — при его отображении пиксели выключаются, и уровень контрастности достигает 1 000 000:1! В совокупности с увеличенной яркостью (до 500 кд/м2) это позволяет расширить динамический диапазон экрана в соответствии стандарту VESA DisplayHDR True Black 500, увеличивая количество оттенков яркости, одновременно отображаемых на экране. Наконец, OLED-дисплеи характерны чрезвычайно низким временем отклика пикселя — всего 0,2 мс, что в 50 раз меньше типовых значений для стандартных ЖК-дисплеев. Благодаря этому динамичное изображение выглядит более четким, снижая нагрузку на зрение и улучшая восприятие. Полная линейка ноутбуков ASUS с экранами OLED

В 2021 году ASUS выпускает полную линейку ноутбуков с экранами OLED для широкого круга потребителей:

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) — сверхпроизводительный 15-дюймовый ноутбук, оснащенный сразу двумя дисплеями с разрешением 4K/UHD, причем дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus, расположенный под углом к пользователю, не уступает по ширине основному OLED-дисплею. Наличие дополнительного большого экрана открывает практически безграничные возможности для творческой работы в многозадачном режиме. Высочайшую производительность ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED гарантирует превосходная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая новейший процессор Intel® Core™ i9 и видеокарту NVIDIA® GeForce RTX™ 3070. Сертификация NVIDIA Studio подтверждает, что эта модель наилучшим образом подходит для создания медиаконтента.

ZenBook Pro 15 OLED — высокопроизводительный ноутбук для творчества, оснащенный 15-дюймовым дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD. В аппаратную комплектацию этого портативного ноутбука входит дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce GTX 1650 Ti, а эксклюзивный дополнительный дисплей ASUS Screenpad 2.0 упрощает творческую работу по созданию медиаконтента в многозадачном режиме.

Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 15 OLED оснащается 15-дюймовым сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD, который обладает высочайшей точностью цветопередачи, подтвержденной сертификацией PANTONE® Validated. Безупречную реализацию технологий минимизации мерцания и фильтрации синего света для защиты глаз подтверждает сертификация независимой лаборатории TÜV Rheinland. Высокоточный экранный шарнир ErgoLift позволяет раскрывать экран до 360°. Благодаря ультратонкой экранной рамке относительная площадь экрана составляет 90%. Процессор Intel® Core™ 11-го поколения и дискретная видеокарта геймерского уровня NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti гарантируют высочайшую мобильную производительность для быстрого решения творческих задач.

ZenBook 13 OLED заключен в корпус толщиной всего 13,9 мм и оснащен экраном с матрицей OLED разрешением FHD. Эта модель доступна в вариантах с новейшими процессорами Intel или AMD Ryzen для ноутбуков. В обоих случаях гарантирована отличная производительность. Вес ноутбука ZenBook 13 OLED составляет всего 1,14 кг, а заряда аккумулятора хватит на 13 часов автономной работы, что делает его просто идеальным устройством для работы в дороге.

О негативном влиянии синего цвета:
Источник: Фармацевтический университет Гифу (2014)
https://www.nature.com/articles/srep05223

О фонде «Линия жизни»

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования.

Основные программы фонда — это протонная терапия, лазерная хирургия, лечение плечелучевых синостозов и восстановительное лечение. Мы финансируем приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования и молекулярно-генетические обследования.

«Линия жизни» поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог спасти и кардинально улучшить качество жизни 11 637 тяжелобольных детей. «Линия жизни» финансирует лечение детей по всей России.

www.life-line.ru

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, стала одной из наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, а также вошла в число вызывающих наибольшее восхищение компаний по версии издания Fortune.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

ASUS начинает благотворительную кампанию «Заботимся о здоровье вместе!»
+
Обзор Roborock S6 MaxV: мощное и эффективное устройство для уборки
+
Преимущества виртуального городского номера для бизнеса. Как правильно выбрать
+
ASUS Republic of Gamers объявляет конкурс «Я — стример»
+
Подарки от ASUS ко дню защитника Отечества
1
Россияне обновили комплектующие для компьютеров в Киберпонедельник
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности
80
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus GX-1000 (80 Plus Gold)
19
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
100
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
7
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
1

Сейчас обсуждают

Gunnar
13:20
Будут продавать по цене карты.)
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
Gunnar
13:20
Немного тебе осталось. :) Унитаз расколись!
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
Сергей Vorvort
13:17
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
McArcher
13:17
Да, вполне играют. https://steamdb.info/app/107410/ У этой игры есть очень сильное комьюнити, которое сделало море модификаций, лучше чем разработчики самой игры ))) Поэтому игра до сих пор жива.
Порция материалов Intel со спецификациями Rocket Lake-S и игровой производительностью утекла в сеть
Григорий Менделеев
13:17
майнинг же продолжится, просто будут 3080 стоить не 200к, а 130к
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
Lem Brather
13:17
Дакар! Ку!
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060
Alex TOPMAN
13:17
думаешь, игры наоборот "из князи в грязи " будут интереснее? откачка... укачка... короче, антипрокачка и т.д. О_о
GSC Game World подтвердили, что мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет открытым и бесшовным
Константин Дятлов
13:17
только народная версия, пусть игру покупают те, кто политзависимый
Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2: подлинная нелинейность, бесшовный мир и технология симуляции жизни A-Life 2.0
ledsscp7
13:16
Хохлопидоры отакуЭ! Галактеко апасносте!
GSC Game World подтвердили, что мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет открытым и бесшовным
Алексей Иванов
13:16
Если тебе будут платить 50 фунтов в час то для тебя это 5000,а твои рассуждения это то что для Европы это не великие деньги в час
Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем