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Преимущества виртуального городского номера для бизнеса. Как правильно выбрать

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Городской телефонный номер для бизнеса — это не просто канал связи, а инструмент, позволяющий экономить, автоматизировать процессы и повышать продажи.

Утверждение справедливо, если используется не традиционный «физический» номер, а виртуальный, функционирующий на базе облачной АТС. Разбираем, какие выгоды предпринимателю дает технология.

Удаленное обслуживание станции

Виртуальный городской номер не привязан к внешней линии и аппаратной АТС, которыми обычно оснащают офисы. Звуковой сигнал передается от вашего телефона к устройству адресата через сеть Интернет. Обрабатываются данные на серверах — мощных компьютерных станциях, они находятся в помещениях IP-оператора. Соответственно, предпринимателю не надо:
  • выделять комнату под серверную,
  • устанавливать дорогую аппаратуру,
  • прокладывать кабели,
  • держать в штате инженера связи,
  • тратиться на ремонт, замену комплектующих.
Облачную АТС обслуживает тот, кто продает услугу. По сути фирма арендует технику у провайдера и подключается к ней удаленно. Отсюда еще плюс — безболезненная смена офиса. Переезжаете вы на соседнюю улицу или в другой город, виртуальный номер остается за компанией, подключать новый не придется.

Звонки через офисный номер из любого места

Для звонков используются любые устройства с выходом в Интернет, в том числе планшеты и смартфоны. Поэтому сотрудник продолжает принимать вызовы, даже уехав из офиса. Удобно, что разговоры по рабочим и личным номерам не смешиваются: по делам компании персонал звонит через софтфон (мобильное приложение или программу для ПК), по своим вопросам — как обычно.

Если в фирме виртуальный городской номер, менеджер не будет разговаривать с клиентом за вашей спиной. Все звонки через софтфон фиксируются в корпоративной ВАТС, бизнесмен смотрит отчет в реальном времени со своего смартфона.


Конечно, покупатель видит на дисплее единый номер организации, а не частный телефон сотрудника.

На 90% меньше пропущенных

Один виртуальный номер позволяет разговаривать со 100 покупателями одновременно, гудков «занято» здесь не существует. Вызовы автоматически распределяются по отделам благодаря IVR-меню и системе умной переадресации, причем еще до соединения с оператором. Клиент меньше ждет на линии, не пересказывает одно и то же 2–3 специалистам — вы экономите время аудитории и с первых секунд располагаете к себе.



Виртуальная телефонная станция равномерно загружает консультантов, и вы не упускаете ни одного покупателя.

Параметров, по которым можно настраивать схему, больше 10, а количество комбинаций приближается к 50. Такой гибкости нет ни у операторов сотовой связи, ни в «железной» АТС.

Охват местных и региональных рынков

Чтобы открыть бизнес в Сибири, необязательно арендовать там офис, достаточно купить виртуальный номер с кодом нужного города. Звонки с любой точки России будут обрабатываться одной АТС, где бы ни находился владелец.

Городской номер полезен и крупному бизнесу, и компании, ориентированной на 1–2 региона.
  • Повышает доверие новой аудитории. Срабатывает эффект «поддержки местного производителя»: раз телефон городской, значит у компании есть филиал поблизости, установлены невысокие цены, товар привезут быстрее.
  • Увеличивает вероятность, что человек возьмет трубку при входящем вызове.Когда на дисплее виден код родного города, настороженность спадает.
  • Хорошо работает на уличной рекламе. Баннеры, растяжки, городские экраны попадают в поле зрения на доли секунды, и прямой городской номер — лучшее, что можно указать в качестве контакта. Ведь 5–6 цифр быстро считываются, телефон успевают записать. А если комбинация еще и красивая (с одинаковыми числами), то привлекает внимание сама по себе, запоминается на слух и визуально.
  • Формирует статус надежного игрока. Для ситуаций, когда вы заказали московский, питерский номер. Аренда и покупка коммерческой недвижимости в мегаполисах по карману только финансово стабильной компании.
Сколько телефонов можно подключить к ВАТС? Неограниченное количество. Так, оператор МТТ в рамках тарифа «Номер городской» дает 1 телефон по умолчанию, а за каждый последующий вносится 299 руб. ежемесячно. Плюс покупка номера — 990 руб. за 1 шт. (оплачивается один раз). И все это без долгих согласований, вызова специалиста. В личном кабинете вы нажимаете кнопку «Добавить», указываете номер и вносите нужную сумму. На выбор — телефоны 92 регионов РФ.

Выбираем тариф

Первое, что выясняют перед покупкой, — идет ли в комплекте ВАТС или за нее нужно платить отдельно. Без доступа к станции пользоваться номером не получится.

Вот критерии, которые помогут найти качественную услугу:
  • Есть ли пакет с бесплатными минутами? Уважающий клиентов оператор предложит не меньше 200 минут.
  • Предусмотрены ли инструменты для работы с сайтом? Хорошо, если в тариф входит веб-виджет или интеграция телефона с онлайн-чатом.
  • Ведется ли по номеру запись разговоров? Иногда провайдеры не берут платы за функцию, но при этом очень ограничен объем файлов, хранятся на серверах они недолго. Рекомендуем платный вариант, с возможностью скачивать записи на ПК.
  • Какие есть категории красивых городских номеров? Красивые комбинации тем дороже, чем выше категория. И 5–6 классов, от бронзы до эксклюзива — гарантия, что вы найдете телефон по своему вкусу и бюджету.
  • С какими CRM интегрируется ВАТС? В перспективе ищите оператора, который поддерживает проверенные Битрикс24, AmoCRM, «Мегаплан». Объединять IP-телефонию с платформой, которая не предусмотрена ВАТС, придется силами сторонних программистов, что долго и дорого.
Если предприниматель не работал с виртуальными номерами, сложно понять, что ему нужно. Тогда обратите внимание на тарифы, «заточенные» под конкретный тип бизнеса: службы такси и доставки, медклиники, салоны красоты. Благодаря узкому решению переход на IP-телефонию будет комфортным, и вы сможете в полной мере раскрыть потенциал компании.

Материал подготовлен при информационной поддержке ОАО «МТТ».
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