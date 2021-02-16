Подарки от ASUS ко дню защитника Отечества
С 15 по 28 февраля ASUS дарит подарки с ноутбуками ROG и TUF Gaming:
игровая мышь ROG Gladius 2 Core - при покупке ноутбука ROG,
наушники TUF Gaming H3 RED при покупке ноутбука TUF Gaming.
Предложение ограничено и действует в фирменном магазине ASUS Shop.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила