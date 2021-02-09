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ASUS Republic of Gamers представляет геймерскую мышь Keris для шутеров от первого лица

Легкая и эргономичная конструкция мыши оптимальна для продолжительных игровых сессий; высокоточный оптический сенсор обладает разрешением 16 000 точек на дюйм, максимальной скоростью отслеживания 400 дюймов в секунду и частотой опроса 1000 Гц
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ГЛАВНОЕ
  • Мыши Keris разработаны с участием профессиональных киберспортсменов и оптимизированы для шутеров от первого лица; доступны версии с проводным и беспроводным подключением; оптический сенсор обладает чувствительностью 16 000 точек на дюйм, максимальной скоростью отслеживания 400 дюймов в секунду и частотой опроса 1000 Гц.
  • Эксклюзивная конструкция слотов, переключатели ROG Micro Switch с ресурсом 70 миллионов нажатий.
  • Эргономичная форма, малый вес и высокая прочность корпуса благодаря внутренней ячеистой структуре, клавиши из полибутилентерефталата, провод ROG Paracord и скругленные ножки с тефлоновым покрытием.
Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет геймерскую мышь ROG Keris, доступную в проводном и беспроводном вариантах. Модель Keris Wireless весит всего 79 граммов и оснащена оптическим сенсором с разрешением 16 000 точек на дюйм. Она может подключаться к системе тремя способами: по одному из двух беспроводных интерфейсов (2,4 ГГц или Bluetooth LE) или по проводу. В этой мышке реализован полный набор геймерских технологий: эксклюзивная конструкция разъемов, фирменные переключатели ROG Micro Switch, основные клавиши из полибутилентерефталата, ножки ROG Omni, провод ROG Paracord и полноцветная подсветка с поддержкой технологии Aura Sync.



Разработаны с участием профессиональных киберспортсменов

В разработке устройств серии Keris участвовали профессиональные киберспортсмены. Их отзывы и пожелания помогли инженерам ROG создать мышь с корпусом эргономичной формы, обеспечивающим точное управление и максимально удобный хват вне зависимости от размера ладони.

Три способа подключения

Мышь Keris Wireless может подключаться к компьютерной системе по проводному интерфейсу USB или по одному из двух беспроводных интерфейсов: высокоскоростному радиоинтерфейсу на частоте 2,4 ГГц или энергоэффективному интерфейсу Bluetooth LE. Первый тип беспроводного подключения идеален для игр, а второй отлично подходит для ежедневных рабочих задач. Мыши ROG серии Keris оснащаются высокоточным оптическим сенсором с чувствительностью 16 000 точек на дюйм, максимальной скоростью отслеживания 400 дюймов в секунду и частотой опроса 1000 Гц.

Фирменные разъемы и переключатели ROG Micro Switch

Эксклюзивная конструкция слотов позволяет легко заменять переключатели, чтобы настроить уровень сопротивления нажатию или продлить срок службы мыши в случае выхода переключателей из строя. Новые переключатели ROG Micro Switch могут похвастать ресурсом 70 миллионов нажатий. Долговечности переключателей также способствуют позолоченные электрические контакты.

Производство переключателей строго контролируется, каждый экземпляр проходит осмотр и проверку. Переключатели для правых и левых кнопок сортируются, а затем подбираются в пары с минимальной разницей в силе нажатия (+/- 5 граммов).

Прочная и легкая конструкция

Корпус мыши изнутри имеет ячеистую структуру, как у пчелиных сот. Это позволило добиться максимальной прочности при минимальном весе. Вес беспроводной модели ROG Keris Wireless – всего 79 граммов, а версии ROG Keris – 62 грамма (без кабеля).

Оптимизированы для игр

Основные клавиши мыши выполнены из полибутилентерефталата. Этот материал устойчив к истиранию, не лоснится и не теряет противоскользящих свойств даже после длительного использования. Мышь ROG Keris Wireless оснащена двумя дополнительными боковыми кнопками. По умолчанию они черные, но при желании придать устройству больше индивидуальности их можно заменить на серые или ярко-розовые.

И проводная, и беспроводная версии мыши поставляются в комплекте с фирменным проводом ROG Paracord. Легкий и гибкий, он не замедляет движения мыши. Разъем для подключения провода расположен на корпусе мыши немного выше основания, чтобы обеспечить зазор между кабелем и поверхностью коврика или стола.

Ножки с тефлоновым покрытием имеют скругленную форму и на 25% более гладкие, чем у других игровых моделей, поэтому мыши серии Keris быстро и легко скользят по любому типу поверхности. Такая конструкция и материал ножек были выбраны в результате целой серии внутренних тестов, доказавших, что ножки компьютерной мыши влияют на скольжение сильнее, чем ее размер.

Дополнительные материалы

ROG Facebook: https://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: https://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global News: https://www.asus.com/news
ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: https://www.twitter.com/asus
ROG Keris Wireless: https://rog.asus.com/mice-mouse-pads/mice/wireless/rog-keris-wireless-model/
ROG Keris: https://rog.asus.com/mice-mouse-pads/mice/ergonomic-right-handed/rog-keris-model/
Видео ROG Keris: https://www.youtube.com/watch?v=EewuEtob60o
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