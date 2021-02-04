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Ситилинк удваивает кэшбэк для новых корпоративных клиентов

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С 1 февраля в Ситилинк стартовала акция «Стань корпоративным клиентом Ситилинк, и мы вернем 10% от всех покупок».

Всем новым клиентам – юридическим лицам, зарегистрировавшим новую организацию, а также оформившим заказ с 1 по 28 февраля 2021 года, при применении промокода CASHBACK02 возвращается бонусами 10% от суммы всех покупок, совершенных в период действия акции (но не более 100 000 бонусов), и присваивается статус Platinum.



Главное преимущество для предпринимателей в работе с «Ситилинк» — широкий ассортимент техники и электроники, который постоянно расширяется, так же интегрируя товарные категории и сервисы, интересующие корпоративных клиентов. Так, например, в 2020 году портфель компании пополнился, среди прочего, товарами из категорий систем безопасности, канцелярии и мебели, торгового оборудования, сантехники, электрики, представлен широчайший выбор электроинструментов и многое другое. Здесь представители бизнеса могут подобрать все для обеспечения бесперебойной работы офисных сотрудников под имеющийся бюджет.

Заказать нужный товар предприниматели могут через электронную почту и «Личный кабинет», по телефону и через персонального менеджера, более 800 магазинов и пунктов выдачи по всей стране и наличие доставки собственным транспортом обеспечивают оперативность получения товара.

«Расширяя возможности для сотрудничества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, наша сеть участвует в росте экономики и сохранении работоспособности малых компаний, которые могут выгодно удовлетворять свои потребности в технике и электронике, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Мы предоставляем все больше возможностей для сотрудничества, подняли кэшбэк до 10%, придерживаемся практики персонализированного подхода в работе с каждым нашим корпоративным клиентом начиная с первого заказа».

Предоставление клубной карты, начисление бонусов и присвоение статуса по акции «Стань корпоративным клиентом «Ситилинк», и мы вернем 10% от всех покупок» производится в течение 15 дней после проведения акции, до 15 марта 2021 года включительно. Начисление бонусов будет доступно только при активации клубной карты до 15 марта 2021 года. Акция распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее не совершавших покупки в «Ситилинк»
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Стоит ли покупать новую видеокарту в домашний компьютер в феврале 2021 года
Артём Мячин
05:09
Нет, не стоит.
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ахахах
05:07
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04:29
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04:29
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Продажи Tesla Model 3 на рынке Китая оказались ниже показателей микроэлектромобиля Wuling
Иоанн Грозный
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