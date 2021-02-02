Последняя неделя Киберпонедельника в ASUS Shop
Для тех, кто не успел купить ноутбук со скидкой, ASUS продлевает "Киберпонедельник" до 7 февраля. На ноутбуки ASUS и Republic of Gamers цена ниже до 30000 рублей! Предложение ограничено, не является публичной офертой и действительно в фирменном магазине ASUS Shop.
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