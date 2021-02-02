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Последняя неделя Киберпонедельника в ASUS Shop

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Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое

Для тех, кто не успел купить ноутбук со скидкой, ASUS продлевает "Киберпонедельник" до 7 февраля. На ноутбуки ASUS и Republic of Gamers цена ниже до 30000 рублей! Предложение ограничено, не является публичной офертой и действительно в фирменном магазине ASUS Shop.

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