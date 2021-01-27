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ASUS Shop открывает предзаказ на новинки января с графикой NVIDIA RTX 3000 для ноутбуков

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ASUS TUF Dash 15 с 15-дюймовым экраном на 240 Гц, процессором Intel Core 11 поколения и видеокартой NVIDIA RTX 3070 для ноутбуков. Ноутбук выполнен в стильном тонком корпусе с новой эстетикой бренда TUF. В числе новшеств быстрая подзарядка по USB-C, Thunderbolt 4 и улучшенная аудиосистема. Время автономной работы составляет до 16 часов.

ROG Strix G17 – киберспортивная модель с одним из самых «быстрых» экранов с частотой обновления 300 Гц, а также сверхскоростной конфигурацией, в которую входят новейший AMD Ryzen 9 5900HX и NVIDIA RTX 3070 для ноутбуков. Обновленный Strix G17 отличается более компактным корпусом по сравнению с предыдущим поколением, а также имеет поддержку быстрой зарядки по USB-C мощностью 100 Вт.

ROG Strix SCAR 17 – флагман киберспортивной линейки ноутбуков Strix в новом корпусе. 17-дюймовый экран с частотой 300 Гц, AMD Ryzen 9 5900HX и NVIDIA RTX 3080 для ноутбуков, оптико-механическая клавиатура со сверхбыстрым срабатыванием и фирменная жидкометаллическая система охлаждения, позволяющая вывести частоты на максимум без риска перегрева.

Успейте первым заказать новейшие игровые ноутбуки ASUS TUF и ROG на базе графики NVIDIA RTX 3000 для ноутбуков!

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ASUS Shop открывает предзаказ на новинки января с графикой NVIDIA RTX 3000 для ноутбуков
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Сейчас обсуждают

oldschoolgamer
21:10
Видеопамяти,наверное, у нее не хватает для некстгена
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Artem Rodionow
21:08
их
Обновление 1.11.1 для World of Tanks добавило в игру ветку итальянских тяжёлых танков и улучшения в интерфейсе
Алексей
21:08
Картошка такая картошка, лет 8 как не играю, а новости не меняются)) Все новые ветки... танки уже не бумажные а просто фантазия геймдизайнеров на тему а как бы могло бы быть...
Обновление 1.11.1 для World of Tanks добавило в игру ветку итальянских тяжёлых танков и улучшения в интерфейсе
Alex TOPMAN
21:04
Турма кому-то грозит за такие манипуляции рынком в целях получения личной выгоды.
Акции близкой к разорению GameStop обошли по объемам торговли таких гигантов как AMD, Apple и Tesla
Slow Mo
21:00
Всего лишь 742$
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
asv1
20:55
А в этом коридорном дерьме значит видно почему такой фпс? Оно на 3080 в 4к должно 60 фпс выдавать с таким графоном.
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Мегавольт
20:54
монгольских не хватает. превратили в уг. норм игру. бросил и не жалею
Обновление 1.11.1 для World of Tanks добавило в игру ветку итальянских тяжёлых танков и улучшения в интерфейсе
SeTi2019
20:54
Вот это на фото это Джеймс Бонд? Мир сошел с ума.... А так вообще да, даже Терминаторы стали корейцами и мексиканцами, даже Сару Коннор сделали мексиканкой в пятой части, да все спасители и самые умны...
Фильм о Джеймсе Бонде отложили из-за смартфона Nokia в кадре
r2000
20:51
Сони выдающиеся специалисты делать овно, а не телефоны.
Sony Xperia Pro с профессиональной камерой поступил в продажу по цене 2499 долларов
Владимир Алексеевич
20:47
так может когда вы научитесь хорошо работать, вам тогда поднимет шеф зарплату? почему тесла стоит и сам маск сам богатый когда еще ничего этого нет? В этом и есть афера, пузырь. А маска давно называю...
В ближайшие несколько дней Илон Маск может увеличить свой капитал на 20 миллиардов долларов
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