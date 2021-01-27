ASUS TUF Dash 15 с 15-дюймовым экраном на 240 Гц, процессором Intel Core 11 поколения и видеокартой NVIDIA RTX 3070 для ноутбуков. Ноутбук выполнен в стильном тонком корпусе с новой эстетикой бренда TUF. В числе новшеств быстрая подзарядка по USB-C, Thunderbolt 4 и улучшенная аудиосистема. Время автономной работы составляет до 16 часов.ROG Strix G17 – киберспортивная модель с одним из самых «быстрых» экранов с частотой обновления 300 Гц, а также сверхскоростной конфигурацией, в которую входят новейший AMD Ryzen 9 5900HX и NVIDIA RTX 3070 для ноутбуков. Обновленный Strix G17 отличается более компактным корпусом по сравнению с предыдущим поколением, а также имеет поддержку быстрой зарядки по USB-C мощностью 100 Вт.ROG Strix SCAR 17 – флагман киберспортивной линейки ноутбуков Strix в новом корпусе. 17-дюймовый экран с частотой 300 Гц, AMD Ryzen 9 5900HX и NVIDIA RTX 3080 для ноутбуков, оптико-механическая клавиатура со сверхбыстрым срабатыванием и фирменная жидкометаллическая система охлаждения, позволяющая вывести частоты на максимум без риска перегрева.