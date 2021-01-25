Киберпонедельник в ASUS: скидки до 30 000 рублей
Неделя распродаж – ASUS запускает акцию «Киберпонедельник»: скидка на ноутбуки ASUS и Republic of Gamers до 30 000 рублей. Сроки и место проведения акции: с 25 по 31 января 2021 года. Приобрести устройства можно в фирменном магазине ASUS Shop.
Компания ASUS объявляет о старте новой акции «Киберпонедельник», которая проходит с 25 по 31 января 2021 года в фирменном магазине ASUS Shop. В течение недели покупатели ноутбуков ASUS VivoBook, ZenBook, TUF Gaming, а также Republic of Gamers (ROG), могут получить скидку до 30 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действительно в фирменном магазине ASUS Shop.
Компания ASUS заботится о своих клиентах и призывает всех, по возможности, оставаться дома во время пандемии COVID-19. Новая акция позволяет сделать заказ онлайн и приобрести ноутбук с доставкой. Скидка учитывается в заказе автоматически.
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