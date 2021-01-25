Ситилинк приглашает на федеральную распродажу Киберпонедельник
Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» подготовила специальный ассортимент для физических лиц и предпринимателей в рамках федеральной распродажи «Киберпонедельник», акция проходит до 31 января.
В рамках "Киберпонедельника" на сайте и через терминалы в магазинах сети по привлекательной стоимости покупателям будут доступно более 2 000 товаров из самых популярных категорий. Среди них компьютеры и моноблоки, ноутбуки и соответствующие аксессуары, принтеры и мебель, телевизоры и мониторы ЖК, крупная бытовая и встраиваемая техника. Электротовары категории "Красота и здоровье", а также товары для фитнеса и зимнего спорта, портативные колонки, канцтовары и игрушки для детей. В зависимости от категории товаров скидки составят от 5% до 50%.
Так, смартфон XIAOMI Poco X3 128Gb будет доступен за 19 490 рублей, LED телевизор SUNWIND SUN-LED50U10 50" Ultra HD 4K за 19 290 рублей, а SENNHEISER HD 280 Pro, 3.5 мм за 5 990 рублей. Двухкамерный холодильник NORDFROST ERB 839 032 – за 17 990 рублей.
Для юридических лиц по открытым ценам или по промокоду CYBERB2B будет доступно более 500 товаров различных категорий со скидками. Клиенты могут приобрести компьютер ACER Aspire XC-895, Intel Core i3 10100 DDR4 8ГБ 1000ГБ от 26 490 рублей, моноблок ACER Aspire C22-820 21.5" Intel Pentium Silver J5040 от 28 490 рублей, монитор PHILIPS 241E1SCA(00/01) 23.6" по цене от 9 390 рублей, МФУ струйный HP DeskJet Ink Advantage 3789 от 3 817 рублей и источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-600A EURO от 2 502 рублей.
Получить товары, заказанные на сайте, покупатели смогут любым из удобных способов – в офлайн-магазинах компании, курьером, в пунктах выдачи заказов или постаматах, в любом из 360 городов присутствия «Ситилинк». Оплатить товар можно будет через сайт (картой, через систему онлайн-платежей) или при получении (картой, наличными). Опции кредита и рассрочки также будут доступны покупателям «Ситилинк» в рамках акции "Киберпонедельник".
"«Ситилинк» традиционно принимает участие в федеральных распродажах и предлагает привлекательные цены на широкий ассортимент акционных товаров, – отмечает Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк». – В этом году мы запустили распродажу одновременно для физических и юридических лиц. Опыт показывает, что посещаемость сайта онлайн-ретейлеров во время проведения подобных распродаж увеличивается до 50%, и все большее число покупателей могут сделать выгодный выбор".
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