Архитектура NVIDIA Ampere в более 70 новых ноутбуков на базе GeForce RTX GPU
12 января 2021 года, с выходом более 70 новых моделей ноутбуков на базе графических процессоров GeForce® RTX™ 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, стартует новая эра ноутбуков для игр и творчества.
Ноутбуки нового поколения, стартующие по цене от 99 999 рублей (36 599 UAH для Украины), обладают вдвое большей энергоэффективностью, повышенной производительностью и поддерживают технологию Max-Q третьего поколения, позволяющую создавать тонкие и легкие модели.
Новые графические процессоры серии RTX 30 для ноутбуков обеспечивают потрясающие игровые возможности с трассировкой лучей в Cyberpunk 2077 и других популярных играх и позволяют создателям контента выполнять проекты гораздо быстрее в сотнях приложений с ускорением на GPU.
«Целиком и полностью завоевав рынок настольных игровых ПК, архитектура NVIDIA Ampere приходит в мир самых быстрых в мире ноутбуков, - отметил Каустуб Сангхани (Kaustubh Sanghani), вице-президент и директор GeForce OEM в NVIDIA. - Нигде энергоэффективность не имеет большего значения, чем в игровых ноутбуках, рынок которых вырос в 7 раз за последние семь лет. Эти новые тонкие и легкие системы основаны на нашей технологии Max-Q, где каждый аспект – CPU, GPU, программное обеспечение, дизайн печатной платы, подача питания, тепловые характеристики - оптимизирован с точки зрения мощности и производительности».
Первые ноутбуки с GPU на базе архитектуры Ampere поступят в продажу уже в конце месяца. Сначала в продаже появятся ноутбуки GeForce RTX на базе GPU GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, затем станут доступны ноутбуки с GPU GeForce RTX 3060.
- GeForce RTX 3060 для ноутбуков обеспечивает 90 fps в новейших играх с ультра настройками в 1080p. Ноутбуки с RTX 3060 стартуют по цене от 99 999 рублей для России и 36 599 гривен для Украины и являются производительнее ноутбуков с предыдущим флагманом NVIDIA - GeForce RTX 2080 SUPER, которые обычно стоили более, чем в 2 раза дороже.
- GeForce RTX 3070 для ноутбуков – это игровой монстр, который обеспечивает 90 fps с ультра настройками в 1440p. Ноутбуки с RTX 3070 стартуют по цене от 139 999 рублей для России и 49 999 гривен для Украины и обеспечивают производительность на 50% быстрее моделей на базе RTX 2070.
- GeForce RTX 3080 для ноутбуков – это новый флагманский GPU для ноутбуков. Оснащенный до 16ГБ памяти G6, он является основой самых быстрых ноутбуков для геймеров и создателей контента. RTX 3080 обеспечит свыше 100 fps на ультра настройках в 1440p. Системы с RTX 3080 стартуют от 199 999 рублей для России и 73 399 гривен для Украины.
Технология Max-Q третьего поколения применяет искусственный интеллект и новые оптимизации, чтобы сделать производительные ноутбуки еще быстрее и эффективнее. Среди нововведений:
- Dynamic Boost 2.0: Традиционно игровые ноутбуки задают определенный уровень производительности для CPU и GPU. Однако, игры и приложения для создания контента динамичны, требования к системе меняются от кадра к кадру. Благодаря Dynamic Boost 2.0, нейросеть динамично перераспределяют мощность между CPU, GPU, а теперь и видеопамятью графического чипа в зависимости от того, где она больше всего необходима, чтобы обеспечить максимальную производительность системы.
- Whisper Mode 2.0: технология Whisper Mode, обеспечивающая новый уровень контроля шума для игровых ноутбуков, полностью переработана и встроена в каждый ноутбук. После выбора желаемого уровня шума алгоритмы Whisper Mode 2.0 на базе искусственного интеллекта обеспечивают управление CPU, GPU, температурой системы и скоростью вращения вентиляторов, чтобы обеспечить заданный уровень шума при максимально возможной производительности.
- Resizable BAR: Эта передовая технология PCI Express обеспечивает CPU доступ ко всей памяти графического процессора одномоментно, повышая производительность во многих играх.
- NVIDIA DLSS: Технология NVIDIA Deep Learning Super Sampling использует тензорные ядра для увеличения производительности в играх до 2 раз при том же уровне энергопотребления. Для одного кадра в разрешении 1440p графическому процессору необходимо вычислить почти 4 миллиона пикселей. NVIDIA DLSS сокращает это число, повышая эффективность и производительность системы.
Новые графические процессоры для ноутбуков оснащены потоковыми мультипроцессорами на базе архитектуры NVIDIA Ampere, обеспечивающими двукратную пропускную способность в операциях FP32 и значительно улучшенную производительность на Ватт. Приросты производительности также обеспечивают выделенные RT-ядра нового поколения и тензорные ядра третьего поколения, работающие до двух раз быстрее предшественников. Все эти нововведения позволяют значительно повысить результативность работы технологии NVIDIA DLSS на графических процессорах на базе архитектуры Ampere.
Новые ноутбуки также оснащены новыми инструментами для геймеров и создателей контента, в том числе NVIDIA Broadcast, которая использует ИИ, чтобы превратить любую комнату в домашнюю студию вещания; NVIDIA Reflex, ускоряющую соревновательные игры; GeForce Experience™ для захвата и обмена видео, скриншотами и стримами с друзьями; и NVIDIA Studio для ускорения и оптимизации работы требовательных приложений для создателей контента.
Киберспортивные ноутбуки обеспечивают свыше 240 FPS
Почти три четверти геймеров занимаются киберспортом. Это способствует росту популярности ноутбуков с высокой частотой обновления, продажи которых в прошлом году удвоились. Более половины новых ноутбуков на базе GeForce RTX 30 будут иметь частоту обновления 240 Гц и выше.
С производительностью GeForce RTX 3080 GPU геймеры смогут получить 240 fps в таких популярных играх, как Overwatch, Rainbow Six, Valorant и Fortnite. А технология NVIDIA Reflex поможет геймерам обеспечить задержки системы менее 20 мс, чтобы играть на высшем уровне.
Ноутбуки GeForce RTX 30 семейства Studio
Благодаря архитектуре NVIDIA Ampere, рендеринг на ноутбуках Studio теперь происходит в два раза быстрее, чем на GPU предыдущего поколения, и до 30 раз быстрее, чем на CPU. Видеоредакторы cмогут работать с материалами в формате 8K RAW, использовать ИИ для упрощения рабочих процессов и сокращения времени кодирования до 75%. В распоряжении художников до 16 ГБ видеопамяти, чтобы работать над большими проектами или в нескольких приложениях одновременно.
Партнеры NVIDIA компании ASUS, Gigabyte, MSI и Razer выпускают новые ноутбуки семейства NVIDIA Studio на базе графических процессоров GeForce RTX 30 и технологии Max-Q третьего поколения.
Доступность
Ноутбуки на базе GeForce RTX 30 GPU будут доступны с 26 января от ведущих мировых производителей, включая Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer. Они также будут доступны от локальных производителей оборудования и сборщиков систем. Цены, конфигурации и доступность зависят от региона и партнеров.
Материалы для прессы, включая фотографии продуктов, спецификации, снимки микросхем, а также другие материалы, доступны на пресс-сайте NVIDIA www.nvidia-press.com.
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