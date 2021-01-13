Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA представляет GeForce RTX 3060, самый популярный графический процессор нового поколения

Архитектура NVIDIA Ampere, до 10 раз выше скорость трассировки лучей, чем у GTX 1060
+
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

12 января 2021 года NVIDIA объявила о доступности архитектуры NVIDIA Ampere для миллионов новых ПК-геймеров с выходом графического процессора GeForce® RTX™ 3060.

Благодаря эффективной и производительной архитектуре и второму поколению технологии NVIDIA RTX™, графический процессор RTX 3060 обеспечивает отличные аппаратные возможности ускорения трассировки лучей, поддержку NVIDIA DLSS и других технологий GeForce. Рекомендованные розничные цены:
Россия – от 32 990 рублей,
Украина – от 12 990 гривен.

Графические процессоры уровня 60-ых моделей традиционно считаются самыми популярными игровыми решениями, согласно данным Steam. С момента выхода в 2016 году, GTX 1060 долгое время занимал верхнюю строчку рейтинга игровых GPU. В целом, примерно 90% GeForce-геймеров играют сегодня на GPU серии GTX.

«Трассировка лучей уже настолько плотно вошла в нашу жизнь, что изменила стандарт гейминга, - сказал Мэтт Вэбблинг (Matt Wuebbling), вице-президент по маркетингу GeForce в NVIDIA. - Решения на базе архитектуры NVIDIA Ampere стали самыми продаваемыми за всю историю, и RTX 3060 наделит возможностями серии RTX 30 миллионы геймеров по всему миру».

Большие миры с кинематографичной графикой и трассировкой лучей в реальном времени в новых играх сегодня под силу только RTX-платформам. GeForce RTX 3060 обладает удвоенной производительностью и десятикратной скоростью трассировки лучей по сравнению с GTX 1060, что делает его отличной заменой и основой игровой ПК-платформы, способной справиться с такими современными играми, как Cyberpunk 2077 и Fortnite, с включенной технологией RTX на 60 fps.

Ключевые особенности GeForce RTX 3060:
  • 13 TFLOPs в шейдерных операциях
  • 25 TFLOPs в трассировке лучей
  • 101 TFLOPs в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling)
  • 192-битный интерфейс памяти
  • 12ГБ памяти GDDR6
Технология Resizable BAR будет поддерживаться в серии GeForce RTX 30, начиная с RTX 3060. В сочетании с совместимой материнской платой эта передовая технология на базе PCI Express обеспечивает CPU одномоментно доступ ко всей памяти графического процессора, обеспечивая прирост производительности во многих играх.

Как и все графические процессоры серии RTX 30, RTX 3060 поддерживает триаду игровых инноваций GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, повышающих производительность и качество изображения. Вместе с трассировкой лучей эти технологии служат основой игровой платформы GeForce, которая обеспечивает геймерам несравненную производительность и передовые возможности в играх.

NVIDIA DLSS: подарок с искусственным интеллектом на радость геймерам

Искусственный интеллект кардинально меняет игры — от игровой физики и анимации до рендеринга в реальном времени и трансляции с помощью ИИ. NVIDIA DLSS работает на базе выделенных процессоров для алгоритмов ИИ платформы GeForce RTX, которые называются тензорные ядра, и повышает частоту кадров, одновременно создавая красивые, четкие игровые изображения и обеспечивая запас производительности для максимальных настроек трассировки лучей и высокого разрешения. DLSS доступна более чем в 25 играх, и каждый месяц количество поддерживаемых игр увеличивается.

NVIDIA Reflex и Broadcast: игра на максимуме

Технология NVIDIA Reflex снижает задержки управления, чтобы сделать игры более отзывчивыми и дать игрокам в многопользовательских играх преимущество над соперниками. NVIDIA Broadcast - это набор улучшений аудио и видео возможностей с помощью ИИ, включая создание виртуального фона, захват движения и устранение шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках Skype и видеоконференциях.

Расширенные возможности GeForce Experience

Все графические процессоры NVIDIA GeForce используют преимущества GeForce Experience™ - инструмента, который десятки миллионов игроков применяют для оптимизации настроек в играх, записи и загрузки игрового процесса в сеть, потоковой передачи геймплея, создания снимков экрана, а также загрузки и установки драйверов Game Ready®. Последние функции включают:
  • Автоматическую настройку GPU одним нажатием: GeForce Experience теперь поддерживает настройку графического процессора, которая может автоматически создавать профили разгона с помощью расширенного алгоритма сканирования.
  • Улучшенный оверлей для мониторинга в игре: И без того надежный внутриигровой оверлей GeForce Experience теперь показывает статистику по производительности, температуру и показатели задержки, включая статистику NVIDIA Reflex Analyzer.
Где купить

GeForce RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по цене от 329 долларов США для видеокарт со стандартными частотами и заводским разгоном от ведущих поставщиков, таких как ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. Графические процессоры GeForce RTX 3060 будут доступны у крупных розничных продавцов, а также в игровых системах крупных производителей и ведущих сборщиков систем по всему миру.

Материалы для прессы, включая фотографии продуктов, спецификации, снимки микросхем, а также другие материалы, доступны на пресс-сайте NVIDIA www.nvidia-press.com.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3060
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Архитектура NVIDIA Ampere в более 70 новых ноутбуков на базе GeForce RTX GPU
+
NVIDIA представляет GeForce RTX 3060, самый популярный графический процессор нового поколения
+
Обзор Roborock S6 Pure: уборка будущего
+
NVIDIA Omniverse вышла в открытую бету
1
В новом Game Ready драйвере NVIDIA добавлена поддержка Vulkan Ray Tracing; Quake II RTX стала первой игрой и бенчмарком с новым API
1
ASUS TUF RTX3080 GAMING – самый желанный подарок на Новый год
+
ASUS представляет Chromebox 4
1

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 26
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
64
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
57
Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук
13
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
10
Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое
2
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
+
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
6
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
+
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
+

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
01:59
Они который год не могут удовлетворить потребности рынка, а он говорит про один квартал.
Регулировать объёмы выпуска процессоров Intel способна в пределах одного квартала
Константин Дятлов
01:55
как там 3080 с 10гб на все хватит поживает?)
Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
Inqizitor
01:54
Привет айфонам. Я не думал, что гугл докатится до гибернации. С другой стороны, это будет на рассмотрение разработчика и в старых ос работать не будет - ну и кто будет под 12 ось писать тогда?
Система Android 12 сможет увеличить объем доступной памяти смартфона
Константин Дятлов
01:54
всем кто купил 3080 10гб посвящается, как всегда НВ опустила своих хомячков, которым много памяти не надо)
Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
VRoman
01:53
Вопрос только вот в чём: зачем вообще процессору ковыряться в видеопамяти и хранить там свои данные? Что, системной не хватает?
NVIDIA внедряет поддержку Resizable BAR для видеокарт серии GeForce RTX 30
seryler
01:47
Зачем столько памяти ? Для майнеров?
ZOTAC представила серии видеокарт GeForce RTX 3060 AMP White и Twin Edge
zaithito
01:42
Твари на 30 дней меня заблочили. Ухожу в Телегу! Бойкот глобалистским сетям!
Facebook усиливает цензуру и для простых пользователей
Goginator
01:38
димакратея такая димакратея .
Facebook усиливает цензуру и для простых пользователей
Юра Репченко
01:36
Цензура. Скорее запрет альтернативной точки мнения. Цензура это когда фильтруются радикальные стороны взглядов.
Facebook усиливает цензуру и для простых пользователей
temrus63
01:35
кстати, это самая недооценённая карта среди паскалей. 1080 по цене 1070)
Правило двух нулей: названа рублёвая цена GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем