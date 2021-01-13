NVIDIA представляет GeForce RTX 3060, самый популярный графический процессор нового поколения
12 января 2021 года NVIDIA объявила о доступности архитектуры NVIDIA Ampere для миллионов новых ПК-геймеров с выходом графического процессора GeForce® RTX™ 3060.
Благодаря эффективной и производительной архитектуре и второму поколению технологии NVIDIA RTX™, графический процессор RTX 3060 обеспечивает отличные аппаратные возможности ускорения трассировки лучей, поддержку NVIDIA DLSS и других технологий GeForce. Рекомендованные розничные цены:
Россия – от 32 990 рублей,
Украина – от 12 990 гривен.
Графические процессоры уровня 60-ых моделей традиционно считаются самыми популярными игровыми решениями, согласно данным Steam. С момента выхода в 2016 году, GTX 1060 долгое время занимал верхнюю строчку рейтинга игровых GPU. В целом, примерно 90% GeForce-геймеров играют сегодня на GPU серии GTX.
«Трассировка лучей уже настолько плотно вошла в нашу жизнь, что изменила стандарт гейминга, - сказал Мэтт Вэбблинг (Matt Wuebbling), вице-президент по маркетингу GeForce в NVIDIA. - Решения на базе архитектуры NVIDIA Ampere стали самыми продаваемыми за всю историю, и RTX 3060 наделит возможностями серии RTX 30 миллионы геймеров по всему миру».
Большие миры с кинематографичной графикой и трассировкой лучей в реальном времени в новых играх сегодня под силу только RTX-платформам. GeForce RTX 3060 обладает удвоенной производительностью и десятикратной скоростью трассировки лучей по сравнению с GTX 1060, что делает его отличной заменой и основой игровой ПК-платформы, способной справиться с такими современными играми, как Cyberpunk 2077 и Fortnite, с включенной технологией RTX на 60 fps.
Ключевые особенности GeForce RTX 3060:
- 13 TFLOPs в шейдерных операциях
- 25 TFLOPs в трассировке лучей
- 101 TFLOPs в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling)
- 192-битный интерфейс памяти
- 12ГБ памяти GDDR6
Как и все графические процессоры серии RTX 30, RTX 3060 поддерживает триаду игровых инноваций GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, повышающих производительность и качество изображения. Вместе с трассировкой лучей эти технологии служат основой игровой платформы GeForce, которая обеспечивает геймерам несравненную производительность и передовые возможности в играх.
NVIDIA DLSS: подарок с искусственным интеллектом на радость геймерам
Искусственный интеллект кардинально меняет игры — от игровой физики и анимации до рендеринга в реальном времени и трансляции с помощью ИИ. NVIDIA DLSS работает на базе выделенных процессоров для алгоритмов ИИ платформы GeForce RTX, которые называются тензорные ядра, и повышает частоту кадров, одновременно создавая красивые, четкие игровые изображения и обеспечивая запас производительности для максимальных настроек трассировки лучей и высокого разрешения. DLSS доступна более чем в 25 играх, и каждый месяц количество поддерживаемых игр увеличивается.
NVIDIA Reflex и Broadcast: игра на максимуме
Технология NVIDIA Reflex снижает задержки управления, чтобы сделать игры более отзывчивыми и дать игрокам в многопользовательских играх преимущество над соперниками. NVIDIA Broadcast - это набор улучшений аудио и видео возможностей с помощью ИИ, включая создание виртуального фона, захват движения и устранение шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках Skype и видеоконференциях.
Расширенные возможности GeForce Experience
Все графические процессоры NVIDIA GeForce используют преимущества GeForce Experience™ - инструмента, который десятки миллионов игроков применяют для оптимизации настроек в играх, записи и загрузки игрового процесса в сеть, потоковой передачи геймплея, создания снимков экрана, а также загрузки и установки драйверов Game Ready®. Последние функции включают:
- Автоматическую настройку GPU одним нажатием: GeForce Experience теперь поддерживает настройку графического процессора, которая может автоматически создавать профили разгона с помощью расширенного алгоритма сканирования.
- Улучшенный оверлей для мониторинга в игре: И без того надежный внутриигровой оверлей GeForce Experience теперь показывает статистику по производительности, температуру и показатели задержки, включая статистику NVIDIA Reflex Analyzer.
GeForce RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по цене от 329 долларов США для видеокарт со стандартными частотами и заводским разгоном от ведущих поставщиков, таких как ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. Графические процессоры GeForce RTX 3060 будут доступны у крупных розничных продавцов, а также в игровых системах крупных производителей и ведущих сборщиков систем по всему миру.
Материалы для прессы, включая фотографии продуктов, спецификации, снимки микросхем, а также другие материалы, доступны на пресс-сайте NVIDIA www.nvidia-press.com.
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