NVIDIA Omniverse вышла в открытую бету
Стартовала открытая бета NVIDIA Omniverse. Присоединяйтесь и тестируйте!
NVIDIA Omniverse - это открытая облачная платформа, которая позволяет легко ускорять рабочие процессы проектирования и моделирования и совместно работать в реальном времени над проектами фотореалистичного качества. Omniverse дает возможность создателям, инженерам и исследователям сотрудничать в виртуальных мирах, которые все связаны между собой - это начало эпохи, придуманной Нилом Стивенсоном, которая называется «Метавселенная».
В рамках открытой бета-версии мы выпустили несколько приложений Omniverse, которые можно использовать в рамках Omniverse, в том числе Omniverse View для специалистов в области архитектуры, проектирования и строительства; Omniverse Create для дизайнеров, создателей контента и специалистов в области медиа, развлечений и производства/разработки продукции; и Omniverse Kaolin для экспертов в области глубокого обучения.
В начале следующего года мы представим Omniverse Audio2Face, приложение для лицевой анимации на базе ИИ; Omniverse Machinima для геймеров GeForce RTX; и Isaac Sim 2021.1 для разработки роботов.
Ключевая особенность Omniverse - это возможность легко работать одновременно в разных программных приложениях. Создателям контента, дизайнерам и инженерам через Omniverse Connectors доступны ведущие отраслевые приложения, такие как Autodesk Maya и Revit, Adobe Photoshop, Substance Designer, Substance Painter, McNeel Rhino, Trimble SketchUp и Epic Unreal Engine. Многие другие находятся в разработке, в том числе для Blender, Houdini, 3ds Max и Motion Builder.
Начало Метавселенной
NVIDIA Omniverse сыграла решающую роль в физически точном моделировании виртуального мира.
На GTC в октябре мы продемонстрировали, как DRIVE Sim использует возможности фотореалистичного моделирования в реальном времени для полной физически точной виртуальной проверки автономных транспортных средств. Смотреть видео DRIVE Sim.
Версия NVIDIA Isaac Sim 2021.1, выпущенная в феврале, полностью построена на Omniverse и предлагает точные, надежные и простые в использовании инструменты моделирования в робототехнике. Исследователи и разработчики со всего мира могут использовать это приложение в Omniverse, чтобы улучшить моделирование и обучение в области робототехники. Смотреть видео Robots Building Robots.
В сфере исследований Omniverse сочетает инструменты научной визуализации с высококачественной компьютерной графикой. NVIDIA продемонстрировала симуляцию COVID-19, визуализированную в Omniverse, где каждый всплеск белка коронавируса представлен более чем 1,8 миллионами треугольников, отрисованных графическими процессорами NVIDIA RTX. Visualizing COVID-19 Spikes in Action
NVIDIA Omniverse - это не просто прорыв в области графики; это платформа, которая устанавливает новый стандарт проектирования и совместной работы в реальном времени во всех отраслях.
Пользователи могут загрузить платформу прямо с сайта NVIDIA и запустить на любом графическом процессоре NVIDIA RTX. Узнайте больше о NVIDIA Omniverse и загрузите открытую бета-версию сегодня со страницы www.nvidia.com/omniverse.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила