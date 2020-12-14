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ASUS TUF RTX3080 GAMING – самый желанный подарок на Новый год

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Поиск идеального подарка для любимых людей может стать одним из самых ярких моментов любого праздничного сезона. Но когда у вас под рукой множество вариантов - сложно понять, с чего начать поиск.

Ежегодно перед Новым годом (Рождеством) компания Google формирует руководство и рейтинг подарков (Google Shopping Gift Guide), составленный на основе миллионов запросов и содержащий полезный список товаров, популярность которых растет на основе поисковых тенденций.

Так, в 2020 году в категории подарков для увлекающихся техническими новинками пользователей, рейтинг возглавила видеокарта ASUS TUF RTX3080 GAMING, оставляя позади самые ожидаемые новинки и гаджеты года!



Чем же вызван такой интерес покупателей к этой модели?

Архитектура Ampere стала серьезным скачком для индустрии, обеспечивающая в играх и других мультимедийных приложениях потрясающее изображение, фантастическую частоту кадров и передовые технологии искусственного интеллекта.

А благодаря блестяще проделанной работе инженеров ASUS, видеокарты ASUS серии TUF GAMING RTX30 наполнились инновационными решениями, направленными на улучшение электропитания и охлаждения:
  • самая надежная элементная база: высококачественные дроссели и транзисторы, а также конденсаторы, соответствующие требованиям военно-промышленных стандартов;
  • технология MaxContact, позволяющая добиться безупречно ровной и гладкой контактной площадки радиатора с графическим процессором, что способствует максимальному отводу тепла;
  • вентиляторы Axial-tech с долговечными двойными шарикоподшипниками, обеспечивающие мощный приток воздуха для охлаждения компонентов видеокарты на достаточно тихом уровне.
Многочисленные улучшения, реализованные в видеокарте ASUS TUF RTX3080 GAMING позволили завоевать ей множество европейских и российских наград от СМИ, которые провозгласили её «королем производительности» в самом высоком разрешении 4К, обеспечивая достаточный комфорт в AAA-играх на максимальных настройках графики.

Ссылка на источник рейтинга Google - https://shopping.google.com/m/shopping-100/techie/
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не заметил в статье интел так и не смог взять 4300мгц а на моем фото AMD взяла 4333мгц в тесте не только латентность главное а все 4 показателя ну прям как маленький.
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Катерина Стец
17:35
ви всьо врёти видиокарты нитянут поляки курвы куртка абманул ампер ацтой кокококоокок гарифка хужы чем в обливион коокок
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Listoman
17:32
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Morder
17:31
Чем она неплохая?
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
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