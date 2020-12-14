ASUS TUF RTX3080 GAMING – самый желанный подарок на Новый год
Поиск идеального подарка для любимых людей может стать одним из самых ярких моментов любого праздничного сезона. Но когда у вас под рукой множество вариантов - сложно понять, с чего начать поиск.
Ежегодно перед Новым годом (Рождеством) компания Google формирует руководство и рейтинг подарков (Google Shopping Gift Guide), составленный на основе миллионов запросов и содержащий полезный список товаров, популярность которых растет на основе поисковых тенденций.
Так, в 2020 году в категории подарков для увлекающихся техническими новинками пользователей, рейтинг возглавила видеокарта ASUS TUF RTX3080 GAMING, оставляя позади самые ожидаемые новинки и гаджеты года!
Чем же вызван такой интерес покупателей к этой модели?
Архитектура Ampere стала серьезным скачком для индустрии, обеспечивающая в играх и других мультимедийных приложениях потрясающее изображение, фантастическую частоту кадров и передовые технологии искусственного интеллекта.
А благодаря блестяще проделанной работе инженеров ASUS, видеокарты ASUS серии TUF GAMING RTX30 наполнились инновационными решениями, направленными на улучшение электропитания и охлаждения:
- самая надежная элементная база: высококачественные дроссели и транзисторы, а также конденсаторы, соответствующие требованиям военно-промышленных стандартов;
- технология MaxContact, позволяющая добиться безупречно ровной и гладкой контактной площадки радиатора с графическим процессором, что способствует максимальному отводу тепла;
- вентиляторы Axial-tech с долговечными двойными шарикоподшипниками, обеспечивающие мощный приток воздуха для охлаждения компонентов видеокарты на достаточно тихом уровне.
Ссылка на источник рейтинга Google - https://shopping.google.com/m/shopping-100/techie/
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