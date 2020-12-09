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ASUS представляет Chromebox 4

Компактный компьютер серии Chrome, оснащенный процессором Intel Core 10-го поколения, способен одновременно поддерживать до трех дисплеев с разрешением 4K
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ГЛАВНОЕ
  • Отличная производительность и высокоскоростной накопитель: процессор Intel® Core10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 емкостью до 256 ГБ
  • Поддержка до трех дисплеев с разрешением 4K UHD: встроенная графика Intel® UHD, два порта HDMI и порт USB-C® с поддержкой интерфейса 3.2 Gen1 позволяют подключать сразу несколько устройств для вывода изображения
  • Надежность и безопасность: автоматическое обновление для актуальной защиты от онлайн-угроз; совместимость с новым типом фиксации VESA для различных вариантов установки




Компания ASUS представила Chromebox 4, новейшее устройство на основе операционной системы Chrome. Процессор Intel® Core 10-го поколения обеспечивает ему превосходную производительность, поддержка интерфейса USB-C® 3.2 Gen1 означает высокую скорость работы с данными, а встроенная поддержка сервиса Google Play – возможность выбора из широчайшего спектра приложений для операционной системы Android, включая программы для продуктивной работы, общения, развлечений и многое другое. Сочетание компактного форм-фактора, универсальности и высокой производительности позволяет с успехом использовать ASUS Chromebox 4 в качестве офисного, домашнего или учебного компьютера.

Высокая скорость

В максимальной аппаратной конфигурации Chromebox 4 комплектуется процессором Intel® Core 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой DDR4-2666 МГц и твердотельным M.2-накопителем емкостью 256 ГБ. Такое сочетание компонентов обеспечивает быструю и плавную работу при экономичном энергопотреблении. Набор потов ввода/вывода включает порт USB-С 3.2 Gen1 для высокоскоростной передачи данных, подзарядки внешних устройств и вывода видеосигнала по интерфейсу DisplayPort. Компактный ПК Chromebox 4 поддерживает одновременное подключение до трех внешних дисплеев с разрешением 4K. За превосходное качество беспроводной связи в нем отвечает модуль Intel WiFi 6 новейшего поколения, а за высокую скорость передачи данных – поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2, реализованная через порт Type-A.

Доступ к приложениям для ОС Android

Встроенная поддержка сервиса Google Play открывает пользователям компьютера ASUS Chromebox 4 доступ к широчайшему ассортименту приложений для операционной системы Android. Это означает, что любимые мобильные приложения можно запускать на Chromebox 4, используя его аппаратные ресурсы, поэтому этот компактный ПК так хорошо подходит и для офисной работы, и для домашних развлечений, и для учебы.

Надежность и безопасность

При разработке компактного компьютера Chromebox 4 особое внимание было уделено кибербезопасности. Компьютер обновляется автоматически, поэтому его система защиты от вирусов, вредоносных программ и других онлайн-угроз всегда актуальна. Новая конструкция крепления VESA позволяет надежно фиксировать этот мини-компьютер на различных поверхностях, не беспокоясь, что он упадет или будет украден.

Дополнительные материалы

ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus
ASUS Business LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/asus-business/
ASUS Chromebox 4: https://www.asus.com/Displays-Desktops/Mini-PCs/Chrome-OS-devices/ASUS-Chromebox-4
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