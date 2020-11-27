Выбор хостинг-провайдера – ответственная задача, которая влияет на успешность и безопасность вашего бизнеса. Именно от него зависит стабильность работы и доступность ваших ресурсов. На современном рынке услуги хостинга с каждым днем предлагает все больше компаний, и потому выбрать среди них надежного и продвинутого провайдера становится все сложней. О том, на какие основные характеристики стоит обратить внимание при выборе хостинга, рассказал CEO компании is*hosting Александр Свадковский.Поиск подходящего хостинга - процесс, требующий рассмотрения множества различных характеристик. Уже на этом этапе важно понимать, какие из них являются ключевыми, и какого уровня качества следует ожидать от хорошего провайдера.Безопасность – несомненно, важнейший фактор, когда речь идет о выборе хостинга. Компания должна быть в состоянии обеспечить сохранность данных и оборудования. Хорошим признаком здесь является наличие у провайдера системы резервного копирования, которая поможет восстановить утерянные или поврежденные данные в любой непредвиденной ситуации. Также, должны быть обеспечены надлежащие условия безопасной эксплуатации серверов (температура воздуха, подключение к электросети и пр.) в случае коллокации или аренды. В зависимости от выбранной услуги, хостинг-провайдер может предоставлять различные возможности по обеспечению безопасности. В случае веб-хостинга, провайдер берет на себя все обязанности по поддержанию бесперебойной и отказоустойчивой работы, что должно подтверждаться документально (в договоре/оферте). При аренде физических ресурсов, провайдер отвечает за их корректную работу, а также за отказоустойчивость всей инфраструктуры.Репутация – еще один немаловажный показатель, очень многое говорящий о качестве провайдера. За последние несколько лет рынок пережил наплыв молодых компаний, которые сумели красиво себя продать, но на практике оказались неспособны поддерживать свое предприятие на плаву длительное время. Как итог — большое количество клиентов, утративших все материалы сайтов и базы данных из-за недостаточной надежности провайдера и собственного халатного подхода к созданию бэкапов.А ведь чтобы избежать этого достаточно всего-то заранее проверять репутацию выбранного хостинга. Сделать это не так уж сложно. Отзывы можно найти на трастовых площадках: форумах и рейтингах. Также следует обратить внимание и на продолжительность существования компании. Если достаточных доказательств надежности провайдера отыскать не удалось — это хороший повод задуматься, стоит ли доверять свой бизнес компании-однодневке.Большинство современных провайдеров работает со всеми языками программирования и CMS (Drupal, Wordpress, Joomla и пр.). Также следует удостовериться, что хостинг поддерживает все используемые инструменты (CGI, ASP, Ruby, PHP и т. д.). Не стоит забывать и о том, что сервера работают с разными операционными системами (Windows, Linux и пр.). Следует учитывать, какой именно сервис нужен клиенту. Если требуется веб-хостинг, то в данном случае хостинг-провайдер всегда указывает поддерживаемые языки/сервисы, и зачастую просто предоставляет возможность загрузить код и запустить веб-сайт. Если необходимы арендуемые выделенные/виртуальные сервера, то с ними может поддерживаться любая конфигурация, так как клиент получает в своё распоряжение фактически отдельный сервер с предустановленной по выбору операционной системой.Под этим понятием подразумевается длительность беспрерывной работы сервера. Хотя uptime не принято считать главным показателем при выборе провайдера, он все же может существенно повлиять на репутацию ресурса. Частые проблемы с доступом к сайту могут негативно сказаться на его позиции в выдаче и мнении пользователей.Для большего удобства uptime измеряется в процентном соотношении к downtime (времени, на протяжении которого сервер не функционирует). Идеальным значением является 100% показатель, однако на практике он практически недостижим. Ни один хостинг-провайдер не может обойтись без плановых обновлений ПО или полностью застраховать себя от аварийных ситуаций. Приемлемое значение – свыше 98%.Самым достоверным показателем бесперебойной работы ресурсов является тот, который документально предоставляется SLA. В случае его несоблюдения, провайдер может понести финансовые пенальти.Этот показатель напрямую влияет на то, как быстро будет функционировать ваш сайт. Маломощные сервера могут привести к длительным ожиданиям и даже сбоям при загрузке контента.При заключении договора клиент самостоятельно выбирает тип и количество арендуемых ресурсов, что напрямую влияет на производительность сервера. В свою очередь, хостинг-провайдер предоставляет гарантии доступности и надежного функционирования арендуемых ресурсов.Производительность полностью зависит от выбранной услуги: если это веб-хостинг, то каждый тариф включает в себя определённое количество ресурсов, которые будут доступны веб-сайту; если это арендуемые сервера, то во время приобретения таких услуг необходимо правильно рассчитать требуемые ресурсы. В случае аренды виртуальных серверов, их можно в любой момент расширить, тогда как физические могут не поддерживать расширение, что в основном зависит от того, какой именно сервер арендуется.При упоминании трафика в контексте хостинга речь идет про объем данных, которые сервер получает или отправляет клиенту. Исходящий трафик – это показатель, который относится к тем случаям, когда данные от сервера получает клиент. Сюда входит как скачивание файлов, просмотр изображений, музыка, видео, так и банальный просмотр страниц.Входящий трафик, в свою очередь, отражает тот объем данных, который приходит на сервер со стороны сайта. Соответственно, он будет важен для тех проектов, где предвидится постоянное дополнение контента на сайте как со стороны модерации, так и рядовых пользователей (например интернет-магазин, блог, форум).Основным фактором здесь является ширина пропускного канала, которая влияет на скорость обмена данными. Стоит понимать, что для сайта, который рассчитывает на охват обильного количества посетителей или предусматривает загрузку крупных файлов потребуется обратить особое внимание на эти ограничения.Определить необходимый исходящий и входящий трафик можно самостоятельно, рассчитав, как много пользователей на сайте ожидается ежемесячно и насколько большие объемы данных они будут загружать или выгружать с сайта. Зачастую провайдеры ограничивают ширину пропускного канала (часто при веб-хостинге или виртуальных ресурсах), тогда как физические сервера могут использовать всю предоставленную полосу. В целом, как ширина пропускного канала, так и сам предоставленный объём трафика полностью регулируются и описываются хостинг-провайдером. Если этого описания нет, то это может свидетельствовать о недобросовестности провайдера.При всех вышеупомянутых достоинствах, ни одна компания не сможет предоставить качественный сервис без круглосуточно работающей команды тех.поддержки. Проблемы в работе хостинга могут возникнуть в любое время дня и ночи, а каждая минута промедления в их разрешении критически сказывается на репутации сайта.Хорошим признаком можно считать наличие нескольких вариантов связи с поддержкой, в том числе онлайн-чат. Также, огромным плюсом будет проактивная поддержка пользователей. Удостовериться в качестве услуг тех. поддержки несложно самостоятельно. Для этого будет достаточно написать в онлайн-чат и посмотреть, как быстро придет ответ. После этого можно создать пробный тикет и оценить скорость и качество реагирования.Выбор хостинг-провайдера - ответственный процесс, результат которого может серьезно повлиять на дальнейший успех вашего бизнеса. Потому важно учесть все ключевые моменты, чтоб обезопасить себя и выбрать надежного провайдера.