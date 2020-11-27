Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

7 важных характеристик, которые нужно учесть при выборе хостинг-провайдера

+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде

Выбор хостинг-провайдера – ответственная задача, которая влияет на успешность и безопасность вашего бизнеса. Именно от него зависит стабильность работы и доступность ваших ресурсов. На современном рынке услуги хостинга с каждым днем предлагает все больше компаний, и потому выбрать среди них надежного и продвинутого провайдера становится все сложней. О том, на какие основные характеристики стоит обратить внимание при выборе хостинга, рассказал CEO компании is*hosting Александр Свадковский.



Поиск подходящего хостинга - процесс, требующий рассмотрения множества различных характеристик. Уже на этом этапе важно понимать, какие из них являются ключевыми, и какого уровня качества следует ожидать от хорошего провайдера.

Безопасность

Безопасность – несомненно, важнейший фактор, когда речь идет о выборе хостинга. Компания должна быть в состоянии обеспечить сохранность данных и оборудования. Хорошим признаком здесь является наличие у провайдера системы резервного копирования, которая поможет восстановить утерянные или поврежденные данные в любой непредвиденной ситуации. Также, должны быть обеспечены надлежащие условия безопасной эксплуатации серверов (температура воздуха, подключение к электросети и пр.) в случае коллокации или аренды. В зависимости от выбранной услуги, хостинг-провайдер может предоставлять различные возможности по обеспечению безопасности. В случае веб-хостинга, провайдер берет на себя все обязанности по поддержанию бесперебойной и отказоустойчивой работы, что должно подтверждаться документально (в договоре/оферте). При аренде физических ресурсов, провайдер отвечает за их корректную работу, а также за отказоустойчивость всей инфраструктуры.

Репутация

Репутация – еще один немаловажный показатель, очень многое говорящий о качестве провайдера. За последние несколько лет рынок пережил наплыв молодых компаний, которые сумели красиво себя продать, но на практике оказались неспособны поддерживать свое предприятие на плаву длительное время. Как итог — большое количество клиентов, утративших все материалы сайтов и базы данных из-за недостаточной надежности провайдера и собственного халатного подхода к созданию бэкапов.

А ведь чтобы избежать этого достаточно всего-то заранее проверять репутацию выбранного хостинга. Сделать это не так уж сложно. Отзывы можно найти на трастовых площадках: форумах и рейтингах. Также следует обратить внимание и на продолжительность существования компании. Если достаточных доказательств надежности провайдера отыскать не удалось — это хороший повод задуматься, стоит ли доверять свой бизнес компании-однодневке.

Технологическая составляющая

Большинство современных провайдеров работает со всеми языками программирования и CMS (Drupal, Wordpress, Joomla и пр.). Также следует удостовериться, что хостинг поддерживает все используемые инструменты (CGI, ASP, Ruby, PHP и т. д.). Не стоит забывать и о том, что сервера работают с разными операционными системами (Windows, Linux и пр.). Следует учитывать, какой именно сервис нужен клиенту. Если требуется веб-хостинг, то в данном случае хостинг-провайдер всегда указывает поддерживаемые языки/сервисы, и зачастую просто предоставляет возможность загрузить код и запустить веб-сайт. Если необходимы арендуемые выделенные/виртуальные сервера, то с ними может поддерживаться любая конфигурация, так как клиент получает в своё распоряжение фактически отдельный сервер с предустановленной по выбору операционной системой.

Uptime

Под этим понятием подразумевается длительность беспрерывной работы сервера. Хотя uptime не принято считать главным показателем при выборе провайдера, он все же может существенно повлиять на репутацию ресурса. Частые проблемы с доступом к сайту могут негативно сказаться на его позиции в выдаче и мнении пользователей.

Для большего удобства uptime измеряется в процентном соотношении к downtime (времени, на протяжении которого сервер не функционирует). Идеальным значением является 100% показатель, однако на практике он практически недостижим. Ни один хостинг-провайдер не может обойтись без плановых обновлений ПО или полностью застраховать себя от аварийных ситуаций. Приемлемое значение – свыше 98%.

Самым достоверным показателем бесперебойной работы ресурсов является тот, который документально предоставляется SLA. В случае его несоблюдения, провайдер может понести финансовые пенальти.

Производительность

Этот показатель напрямую влияет на то, как быстро будет функционировать ваш сайт. Маломощные сервера могут привести к длительным ожиданиям и даже сбоям при загрузке контента.

При заключении договора клиент самостоятельно выбирает тип и количество арендуемых ресурсов, что напрямую влияет на производительность сервера. В свою очередь, хостинг-провайдер предоставляет гарантии доступности и надежного функционирования арендуемых ресурсов.

Производительность полностью зависит от выбранной услуги: если это веб-хостинг, то каждый тариф включает в себя определённое количество ресурсов, которые будут доступны веб-сайту; если это арендуемые сервера, то во время приобретения таких услуг необходимо правильно рассчитать требуемые ресурсы. В случае аренды виртуальных серверов, их можно в любой момент расширить, тогда как физические могут не поддерживать расширение, что в основном зависит от того, какой именно сервер арендуется.

Исходящий и входящий трафик

При упоминании трафика в контексте хостинга речь идет про объем данных, которые сервер получает или отправляет клиенту. Исходящий трафик – это показатель, который относится к тем случаям, когда данные от сервера получает клиент. Сюда входит как скачивание файлов, просмотр изображений, музыка, видео, так и банальный просмотр страниц.

Входящий трафик, в свою очередь, отражает тот объем данных, который приходит на сервер со стороны сайта. Соответственно, он будет важен для тех проектов, где предвидится постоянное дополнение контента на сайте как со стороны модерации, так и рядовых пользователей (например интернет-магазин, блог, форум).

Основным фактором здесь является ширина пропускного канала, которая влияет на скорость обмена данными. Стоит понимать, что для сайта, который рассчитывает на охват обильного количества посетителей или предусматривает загрузку крупных файлов потребуется обратить особое внимание на эти ограничения.

Определить необходимый исходящий и входящий трафик можно самостоятельно, рассчитав, как много пользователей на сайте ожидается ежемесячно и насколько большие объемы данных они будут загружать или выгружать с сайта. Зачастую провайдеры ограничивают ширину пропускного канала (часто при веб-хостинге или виртуальных ресурсах), тогда как физические сервера могут использовать всю предоставленную полосу. В целом, как ширина пропускного канала, так и сам предоставленный объём трафика полностью регулируются и описываются хостинг-провайдером. Если этого описания нет, то это может свидетельствовать о недобросовестности провайдера.

Тех. Поддержка

При всех вышеупомянутых достоинствах, ни одна компания не сможет предоставить качественный сервис без круглосуточно работающей команды тех.поддержки. Проблемы в работе хостинга могут возникнуть в любое время дня и ночи, а каждая минута промедления в их разрешении критически сказывается на репутации сайта.

Хорошим признаком можно считать наличие нескольких вариантов связи с поддержкой, в том числе онлайн-чат. Также, огромным плюсом будет проактивная поддержка пользователей. Удостовериться в качестве услуг тех. поддержки несложно самостоятельно. Для этого будет достаточно написать в онлайн-чат и посмотреть, как быстро придет ответ. После этого можно создать пробный тикет и оценить скорость и качество реагирования.

Выбор хостинг-провайдера - ответственный процесс, результат которого может серьезно повлиять на дальнейший успех вашего бизнеса. Потому важно учесть все ключевые моменты, чтоб обезопасить себя и выбрать надежного провайдера.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

7 важных характеристик, которые нужно учесть при выборе хостинг-провайдера
+
ROG представляет клавиатуру Strix Scope RX
1
GeForce NOW теперь доступен на iPad и iPhone
+
Доступен ноябрьский драйвер NVIDIA Studio — поддержка 8 новых GPU-ускоренных приложений для творчества, включая DaVinci Resolve 17 Beta
+
В России стартовали продажи ZenFone 7-й серии
+
4 игры стали быстрее с NVIDIA DLSS, Fortnite получает новую карту Deathrun
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 62
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 104
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших пошаговых стратегий последних 10 лет на ПК
34
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
98
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
65
Диванная аналитика на тему очередной победы AMD над Intel на фоне разбитых надежд фанатов NVIDIA
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
2
Черная пятница в BOBKeys: Windows 10 Pro OEM за $13 с дополнительной скидкой 25%
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
1

Сейчас обсуждают

Зю
15:49
Тубаньчики 4Гц@3Гц :3
Свежий патч PC-версии Horizon Zero Dawn решил проблему запуска игры на процессорах без AVX
Jaster
15:48
Да я не только этот сайт имею в виду. Вообще везде, где видел, так написано.. )
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
D3v1L0rN
15:47
Да, ты прав, но я тебя всё-равно минусанул, извини... А делали бы ИГРЫ для ПК, вот бы соснольшики припухли бы))) Увидя 10 - 15 FPS в какой-нибудь ААА игре будущего! )))
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Slow Mo
15:44
Ска ,кинокритик года дал добро))))))))))
Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077 и всем доволен
nukemall
15:44
Сейчас это разновидность яндекс-дзена: здесь постят всякую невнятную хероту написанную ради оплаты за просмотры.
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
nukemall
15:43
"Кукурузными" тогда были Pentium 4 которые при равной частоте уступали атлонам процентов на 30.
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Valeratal No
15:40
Еще бы ему не нравилось
Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077 и всем доволен
Valeratal No
15:39
Пока показанный графоний не особо радует. А по душам можно и в реал лайф поговорить :)
В Cyberpunk 2077 будут показаны настоящие человеческие чувства и эмоции
Listoman
15:36
На 2080 и 2070 цена через год после выхода стала просто ниже, суперы никак на их цены не повлияли, да, на бумажке они были дешевле, но в магазах на 10% дороже своих обычных версий, собсно, и предлагал...
GeForce RTX 3080 20 ГБ и RTX 3060 Ti 6 ГБ от компании MSI прошли регистрацию в ЕЭК
Roditch
15:35
В лучшем случае это что-то вроде HDR400 (начальный уровень у мониторов), потому что у панели яркость 450 нит. Хотя при этом у него матрица 10 битная, а не 8 бит + FRC. Впрочем производителем не заявл...
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем