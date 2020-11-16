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NVIDIA DGX Station A100 предлагает исследователям ЦОД-в-коробке для ИИ-задач

Единственный в мире петафлопсный интегрированный сервер, DGX Station второго поколения с четырьмя GPU NVIDIA A100, дебютирует с памятью до 320 ГБ для решения ИИ-задач в офисах и лабораториях
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16 ноября 2020 года NVIDIA представила NVIDIA DGX Station™ A100 — единственный в мире сервер петафлопсного уровня для рабочих групп. Инновационная система искусственного интеллекта второго поколения DGX Station A100 ускоряет выполнение сложных задач машинного обучения и обработки данных для команд, работающих в офисах корпораций, исследовательских центрах, лабораториях или домашних офисах.



С производительностью в 2.5 петафлопс в задачах ИИ, DGX Station A100 является единственным сервером для рабочих групп с четырьмя новейшими GPU NVIDIA® A100 с тензорными ядрами, объединенными интерфейсом NVIDIA NVLink®, с объемом памяти до 320ГБ для совершения новых прорывов в области обработки данных и искусственного интеллекта.

DGX Station A100 также является единственным сервером рабочей группы, который поддерживает технологию NVIDIA MIG (Multi-Instance GPU). Благодаря этой технологии с помощью одной станции DGX Station A100 можно организовать до 28 отдельных инстансов для выполнения параллельных задач и работы нескольких пользователей без снижения производительности системы.

«DGX Station A100 выводит задачи ИИ из центра обработки данных в любое место, - говорит Чарли Бойл (Charlie Boyle), вице-президент и директор по системам DGX в NVIDIA. - Команды специалистов по обработке данных и искусственному интеллекту могут ускорять свою работу, используя тот же программный стек, что применяется в системах NVIDIA DGX A100, и легко масштабировать свое оборудование».

DGX Station обеспечивает инновации в ИИ

Организации по всему миру взяли на вооружение системы DGX Station для выполнения анализа данных и задач ИИ в таких отраслях, как образование, финансовые услуги, правительство, здравоохранение и розничная торговля. Среди них:
  • BMW Group Production применяет системы NVIDIA DGX Station для быстрого получения аналитических данных, так как они разрабатывают и разворачивают ИИ-модели для улучшения операций.
  • DFKI, немецкий исследовательский центр искусственного интеллекта, использует DGX Station для создания моделей, которые решают критически важные социальные и промышленные задачи, включая создание систем компьютерного зрения, которые помогают службам экстренной помощи быстро реагировать на стихийные бедствия.
  • Lockheed Martin применяет DGX Station для разработки моделей искусственного интеллекта, которые используют данные датчиков и лог-файлы для прогнозирования необходимости в техническом обслуживании, чтобы увеличить время безотказной работы производства, повысить безопасность для рабочих и снизить эксплуатационные расходы.
  • NTT Docomo, ведущий оператор мобильной связи Японии с более чем 79 миллионами абонентов, использует DGX Station для разработки инновационных сервисов на основе искусственного интеллекта, таких как решение для распознавания изображений.
  • Pacific Northwest National Laboratory использует станции NVIDIA DGX для проведения исследований в поддержку национальной безопасности, финансируемых из федерального бюджета. PNNL специализируется на технологических инновациях в области энергетической отказоустойчивости и национальной безопасности и является ведущим центром высокопроизводительных вычислений в США, занимающимся научными открытиями, энергетической отказоустойчивостью, химией, геонауками и анализом данных.
ИИ-суперкомпьютер в любом месте

Хотя DGX Station A100 не требует питания или охлаждения уровня ЦОД, это система серверного класса, которая имеет те же возможности удаленного управления, что и системы NVIDIA DGX A100 для ЦОД. Системные администраторы могут легко выполнять любые задачи управления через удаленное соединение для специалистов по обработке данных и исследователей, работающих дома или в лабораториях.

DGX Station A100 доступна с четырьмя GPU NVIDIA A100 80GB или 40GB с тензорными ядрами, что позволяет группам исследователей выбрать систему в соответствии с их уникальными рабочими нагрузками и бюджетами.

DGX Station A100 более чем в 4 раза быстрее, чем DGX Station предыдущего поколения, в работе со сложными моделями диалогового ИИ, например, в инференсе BERT Large. Она обеспечивает почти трехкратное повышение производительности в обучения BERT Large.

Удвоение памяти GPU для ИИ и HPC

Для больших рабочих нагрузок уровня ЦОД системы DGX A100 будут доступны с новыми графическими процессорами NVIDIA A100 80GB, с удвоенным объемом памяти до 640 ГБ на систему, что позволит командам специалистов по ИИ повысить точность с помощью более крупных наборов данных и моделей.

Новые системы NVIDIA DGX A100 640 ГБ также могут быть интегрированы в корпоративные решения NVIDIA DGX SuperPODTM, что позволит организациям создавать, обучать и развертывать массивные модели искусственного интеллекта на готовых ИИ-суперкомпьютерах, доступных в сборках по 20 систем DGX A100.

Среди первых систем DGX SuperPOD с DGX A100 640GB на борту - суперкомпьютер Cambridge-1, установленный в Великобритании для ускорения исследований в области здравоохранения, а также новый ИИ-суперкомпьютер HiPerGator в Университете Флориды, который будет применяться для исследований с использованием искусственного интеллекта во всем штате Флорида.

Доступность

Системы NVIDIA DGX Station A100 и NVIDIA DGX A100 640GB будут доступны в этом квартале у партнеров NVIDIA по всему миру. Для владельцев NVIDIA DGX A100 320GB доступен вариант апгрейда системы.

Подробнее о DGX Station A100 смотрите в специальном прямом обращении NVIDIA на конференции SC20, которое начнется в 2:00 по московскому времени, и на вэбинаре по быстрому созданию крупных ИИ-систем на базе DGX Station, который пройдет в среду 2-го декабря.
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